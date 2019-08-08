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Все про:паспорт (413) Росія (19279) Донбас (12701) Євросоюз (2582)

 ЄС розробляє для країн-членів інструкцію з ідентифікації і невизнання російських паспортів жителів Донбасу

Євросоюз працює над єдиною інструкцією з ідентифікації і можливості невизнання паспортів, виданих Росією на Донбасі. Вона буде адресована державам-членам Євросоюзу і їхнім консульствам.

Про це йдеться в заяві офіційного представника ЄС, яку отримало видання DW в четвер, інформує Цензор.НЕТ.

Ці настанови для держав-членів ЄС і їхніх консульств розробляє Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ і в координації з делегаціями ЄС у Києві і Москві. Документ торкнеться також питання видачі віз, заявки на які подадуть в Росії чи в Україні жителі Донбасу з паспортами РФ. У заяві представник ЄС нагадує, що невизнання паспортів перебуває в компетенції держав-членів Євросоюзу.

Раніше глави держав і урядів ЄС висловили "надзвичайне занепокоєння" з приводу квітневого указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів жителям ОРДЛО. На саміті ЄС зазначили, що такий крок "суперечить духу і цілям" мінських домовленостей. Тоді ж Європейська рада заявила про готовність розглянути подальші заходи, включно з невизнанням таких російських паспортів, а джерело DW в ЄС повідомило про початок роботи над відповідною процедурою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142037
 
   
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"выданных Россией в Донбассе"
Це тільки на ********** кажуть "в Донбассе" і "на Украине".
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Хорош щеки надувать , путен прикажет и европопка будет пропускать хоть чорта лысого , тут главое дело в цене вопроса
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Те,кто там получит 3-й папорт, в 999 случаях из 1.000 в Европу НЕ поедут.
А поедут на рэфию, прописываться в каких нибудь Нижних Дрыщах,в которые власть только на выборы, на тракторе приезжает. И будут получать 3 пенсии и соцвыплаты.
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України це не стосується - вона ж не член ЄС.
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руководство по идентификации и непризнанию российских паспортов - такая книжечка, в которой написано что говорить и с каким видом не признавать.
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