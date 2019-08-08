 Кандидат у депутати по 210 округу Коровченко звинуватив ЦВК у бездіяльності і звернувся в ДБР

"Завтра буде подано заяву в ДБР про злочинну бездіяльність посадових осіб ЦВК з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Політик звинувачує ЦВК в порушенні законного терміну визнання результатів виборів і очікування рішення судів, на які тисне його опонент Борис Приходько.

Також Центральна комісія опублікувала список всіх визнаних переможцями на виборах крім Коровченка.

"Найближчим часом готується зустріч з послом США в Україні і ми будемо інформувати про те, що робить Центрвиборчком. Також ми підготували звернення до міжнародних організацій: ОБСЄ, Ради Європи і посольства європейських країн в Україні, які будуть проінформовані про принципи демократії в нашій країні", - заявив кандидат.

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Політик наголошує, що поліція визнала недійсними звернення людей про їхню неучасть у голосуванні, які збирав Приходько, а окружком спростував його звинувачення в участі "мертвих душ".

Адвокат Коровченка Віктор Сурник підкреслював, що ЦВК на засіданні не надала йому слова, як захиснику учасника виборів.

Сурник додав, що команда кандидата звернулася до Касаційного адміністративного суду з приводу бездіяльності Центральної комісії.

"Всі ці дії наштовхують на те, що Центрвиборчком чекає не обраного народом №210 округу, громадянами України переможця Сергія Володимировича Коровченка, а іншого, якого зробить або суд, або інші обставини", - підкреслив адвокат.

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