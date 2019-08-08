 Кандидат у депутати по 210 округу Коровченко звинуватив ЦВК у бездіяльності і звернувся в ДБР

"Завтра буде подано заяву в ДБР про злочинну бездіяльність посадових осіб ЦВК з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.
Політик звинувачує ЦВК в порушенні законного терміну визнання результатів виборів і очікування рішення судів, на які тисне його опонент Борис Приходько.
Також Центральна комісія опублікувала список всіх визнаних переможцями на виборах крім Коровченка.
"Найближчим часом готується зустріч з послом США в Україні і ми будемо інформувати про те, що робить Центрвиборчком. Також ми підготували звернення до міжнародних організацій: ОБСЄ, Ради Європи і посольства європейських країн в Україні, які будуть проінформовані про принципи демократії в нашій країні", - заявив кандидат.
Політик наголошує, що поліція визнала недійсними звернення людей про їхню неучасть у голосуванні, які збирав Приходько, а окружком спростував його звинувачення в участі "мертвих душ".
Адвокат Коровченка Віктор Сурник підкреслював, що ЦВК на засіданні не надала йому слова, як захиснику учасника виборів.
Сурник додав, що команда кандидата звернулася до Касаційного адміністративного суду з приводу бездіяльності Центральної комісії.
"Всі ці дії наштовхують на те, що Центрвиборчком чекає не обраного народом №210 округу, громадянами України переможця Сергія Володимировича Коровченка, а іншого, якого зробить або суд, або інші обставини", - підкреслив адвокат.
19 год
"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" МАКС.РЕПОСТ!
Те що таке ЧМО, як Шарій існує - це ГАНЬБА для кожного українця. Тому розпочинаємо волонтерську інтернет-акцію"ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!" - Основний КаналМакс. залучення і завалимо! Інструкція (10 хв):
1. відкриваєте лінк https://www.youtube.com/user/SuperSharij/about
2. перевіряєте чи ви на сторінці "про канал"
3. натискаєте на прапорець4-5-6-7 "Повідомити про користувача" - "ворожі висловлювання щодо певної групи" - "національність"
8. вибираєте 5 відео ("Советы из РФ -партии запретить, СМИ закрыть", "Петя-очко сжимаэтся", "унижение росийским флагом", "так вы биомусор или люди", "твое отношение к идеалам Майдана")
9. вставляете лінку запасного каналу - https://www.youtube.com/user/20012006/about
10. вставляєте коментар про Шарія (можна в довільній формі, але конкретну претензію, у мене вийшло так: "Based on information from mass media, Security Service of Ukraine, lot of social activists, Committee for Political Prisoners:
Sharij Anatolij Anatolevich is Russian propagandist who is constantly abuses Ukrainians and their National Symbols based on national identity. Sharij Anatolij Anatolevich is responsible for numerous facts of harassment, cyberbullying, violence threats, hate statements and interethnic enmity between Ukrainians and Russians. Block this person and all his channels!"
11.клікаєте "я не робот"
12. клікаєте надіслати
Фініш - ставите ПЛЮС у коменатарях тут і поширюєте друзям та в інші групиДО РОБОТИ!!!💪