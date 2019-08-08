 В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До складу групи входило троє жителів Одеси віком 25-26 років. Спільники пропонували громадянам придбати у них мототранспорт та дорогу техніку для будинку за заниженими цінами. Щоб підтвердити свою надійність перед майбутніми клієнтами, вони штучно підвищували свої рейтинги в мережі і писали фейкові відгуки щодо надійності продавця.
Крім того, пропонували клієнтові підписати договір купівлі-продажу техніки, який надсилали електронною поштою. Все це вводило в оману користувачів цих інтернет-магазинів і клієнти переказували 100% передоплату за товар. Отримавши кошти зловмисники міняли номери телефонів та інші засоби їхньої ідентифікації.
За попередніми оцінками, таким чином їм вдалося заробити 1,5-2 мільйона гривень за досить короткий період часу.
Під час обшуків працівники кіберполіції виявили комп'ютерну техніку, яка використовувалася під час вчинення злочинів. А також велику кількість телефонів і сім-карт мобільних операторів, які використовувалися зловмисниками для зв'язку з потенційними клієнтами.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Всім трьом спільникам оголошено про підозру. Їм обрано запобіжний захід - утримання під вартою з можливістю внесення застави 260 тис. гривень.
Заработали лям - разбежались, и фиг кто бы их нашёл...
Ще 5 разів зможуть заробити по 2 мільйони - самий продажний суд у світі.
Имхо на Амазоне так же
Они взимают. Они гарантируют и часто они и отправляют
На Ибэй - по-разному есть.
Везде предоплата
Наложенными платежами мы не пользуемся. Смысл заказа по инету как раз в том что никуда не надо ездить и ходить
Я за три останніх роки "виграв" по номеру телефона послідовно Ніссан Кашкай, Тойоту Короллу, Шевроле Авео і щось іще На форумі автоклубу щоразу ржач стоїть.
потому что за неё дороже всего приходится платить.
Это решение реформированного суда.