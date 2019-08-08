 В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До складу групи входило троє жителів Одеси віком 25-26 років. Спільники пропонували громадянам придбати у них мототранспорт та дорогу техніку для будинку за заниженими цінами. Щоб підтвердити свою надійність перед майбутніми клієнтами, вони штучно підвищували свої рейтинги в мережі і писали фейкові відгуки щодо надійності продавця.

Крім того, пропонували клієнтові підписати договір купівлі-продажу техніки, який надсилали електронною поштою. Все це вводило в оману користувачів цих інтернет-магазинів і клієнти переказували 100% передоплату за товар. Отримавши кошти зловмисники міняли номери телефонів та інші засоби їхньої ідентифікації.

За попередніми оцінками, таким чином їм вдалося заробити 1,5-2 мільйона гривень за досить короткий період часу.

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Під час обшуків працівники кіберполіції виявили комп'ютерну техніку, яка використовувалася під час вчинення злочинів. А також велику кількість телефонів і сім-карт мобільних операторів, які використовувалися зловмисниками для зв'язку з потенційними клієнтами.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Всім трьом спільникам оголошено про підозру. Їм обрано запобіжний захід - утримання під вартою з можливістю внесення застави 260 тис. гривень.

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