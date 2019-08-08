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Все про:шахрайство (272) Одеса (2017) Нацполіція (7993) кіберполіція (129)

 В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція. ФОТО

В Одесі співробітники кіберполіції затримали трьох шахраїв, які обманювали покупців на відомих інтернет-майданчиках із продажу товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція 01

До складу групи входило троє жителів Одеси віком 25-26 років. Спільники пропонували громадянам придбати у них мототранспорт та дорогу техніку для будинку за заниженими цінами. Щоб підтвердити свою надійність перед майбутніми клієнтами, вони штучно підвищували свої рейтинги в мережі і писали фейкові відгуки щодо надійності продавця.

Крім того, пропонували клієнтові підписати договір купівлі-продажу техніки, який надсилали електронною поштою. Все це вводило в оману користувачів цих інтернет-магазинів і клієнти переказували 100% передоплату за товар. Отримавши кошти зловмисники міняли номери телефонів та інші засоби їхньої ідентифікації.

В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція 02

За попередніми оцінками, таким чином їм вдалося заробити 1,5-2 мільйона гривень за досить короткий період часу.

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Під час обшуків працівники кіберполіції виявили комп'ютерну техніку, яка використовувалася під час вчинення злочинів. А також велику кількість телефонів і сім-карт мобільних операторів, які використовувалися зловмисниками для зв'язку з потенційними клієнтами.

В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція 03

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Всім трьом спільникам оголошено про підозру. Їм обрано запобіжний захід - утримання під вартою з можливістю внесення застави 260 тис. гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142033
 
   
 Топ коментарі
 
но поклонник,раз трусы зеленые В Одессе задержана группа мошенников, собравших с покупателей в интернете 2 млн грн предоплаты, - киберполиция - Цензор.НЕТ 7228
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Без лохА и жизнь плохА.
Я за три останніх роки "виграв" по номеру телефона послідовно Ніссан Кашкай, Тойоту Короллу, Шевроле Авео і щось іще На форумі автоклубу щоразу ржач стоїть.
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народ вся фишка в фразе Им избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 260 тыс. гривен. В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 90 но перед иной фразой.... В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 2771 По предварительным оценкам, таким образом им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени. В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7427 В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 3785 В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 9069 ВОПРОСИК это что благотворительность от суда???!!! вместо того чтобы сумму ущерба 1,5-2 млн. умножить на 2 или залог кратный ущербу суд делит все на 10 а разница куда осадет у судей полиции прокурора???????И вместо того чтобы потребовать с них сточник: https://censor.net.ua/n3142033Источник: https://censor.net.ua/n3142033
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Это же сколько дураков кругом ,что он насобирал 2 млн бабла в интернете. Да уж, дебилизм наказуем.
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народ вся фишка в фразе Им избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 260 тыс. гривен. но перед иной фразой.... В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 2771 По предварительным оценкам, таким образом им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени. В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7427 В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 9069 ВОПРОСИК это что благотворительность от суда???!!! вместо того чтобы сумму ущерба 1,5-2 млн. умножить на 2 или залог кратный ущербу суд делит все на 10 а разница куда осадет у судей полиции прокурора???????И вместо того чтобы потребовать с них сточник: https://censor.net.ua/n3142033Источник: https://censor.net.ua/n3142033
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Жадность фраера сгубила...
Заработали лям - разбежались, и фиг кто бы их нашёл...
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Им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени = с возможностью внесения залога в 260 тыс. гривен.

Ще 5 разів зможуть заробити по 2 мільйони - самий продажний суд у світі.
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у крыс глас намётан сколько нужно ставить залог чтоб поиметь себе отстрел.
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Чуть но по совести конечно. НО. Но деньги в бюджет, срок дать условно, бабло пусть дальше собирают---90% государству, остальное им! Если не согласны---реально посадить. Ну как то же надо с папуасами бороться!
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как только кто то в инете берёт с вас деньги в предоплату это сразу кидок.
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А как иначе? Покупатель точно так же кинуть может: получит товар и не заплатит
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в олх есть опшин отправить деньги им а не продавцу. так же получить товар с н.почты без внесения денег не возможно.
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А! Я поняла
Имхо на Амазоне так же
Они взимают. Они гарантируют и часто они и отправляют

На Ибэй - по-разному есть.
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Когда-нибудь слышала о наложенном платеже при отправке заказа? В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 1686
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Покупаю на амазоне и на ebay - на торговых площадках
Везде предоплата

Наложенными платежами мы не пользуемся. Смысл заказа по инету как раз в том что никуда не надо ездить и ходить
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У нас здесь другой смысл . Купить бэушку с европомойки потому шо грошей нема .
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у нас такие почти все , olx завален "товары из США и Европы" , это сейчас топчик , потому шо спрос есть из-за нищеты.
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На аукционах только так,полная оплата стоимости лота,-и только потом отправка.Я сам так торгую.(но там рейтинги,которые не накрутишь ни как.)
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Без лохА и жизнь плохА.
Я за три останніх роки "виграв" по номеру телефона послідовно Ніссан Кашкай, Тойоту Короллу, Шевроле Авео і щось іще На форумі автоклубу щоразу ржач стоїть.
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і що за всі автівки послідовно вніс 100% передоплату?
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Першу я попросив підігнати до певної станції метро, а ключі та документи залишити кіоскерці. Другу я не взяв бо в них не було бажаного кольору. А третю хотів подарувати комусь із автоклубу (разом з телефоном), чомусь ніхто не захотів.
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это "санитары леса" - лохов и любителей "халявы" нужно учить!!!!!!!!!!!!!!
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Это Одесса, её не исправить ,она и прекрасна она и ужасна В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 4528
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навернок какогото мента керывныка кинули.. иначе бы хрен зачесались органы В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 3190
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Самое, говорит, дорогое на земле, это глупость, ...
потому что за неё дороже всего приходится платить.
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На 2 миллиона ограбили - залог 260 тыс грн.
Это решение реформированного суда.
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Что-то вон тот в трусах на Вальцмана сильно похож. Жулики все они и ворюги. В Одесі затримано групу шахраїв, які зібрали з покупців в інтернеті 2 млн грн передоплати, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 1340
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