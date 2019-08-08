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Все про:армія РФ (1988) вибух (1736) радіація (49) вишкіл (1244)

 Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань армії РФ. Було зафіксовано викид радіації

Адміністрація морських портів західної Арктики на місяць закрила для вільного плавання район Двінської затоки Білого моря, де стався вибух під час навчань. Під час вибуху влада Северодвінська зафіксувала викид радіації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Фонтанка

Адміністрація морських портів західної Арктики на місяць закриває для вільного плавання район Двінської затоки Білого моря, де стався вибух на військовому об'єкті.

Відповідне прибережне попередження розміщено на офіційному інтернет-ресурсі адміністрації портів 8 серпня. Сигнал також передано на всі кораблі і судна, що працюють у Білому і Баренцевому морях.

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Інформацію про закриття цього району для цивільних суден "Фонтанці" підтвердив начальник відділу забезпечення судноплавства Михайло Цвєтков. "Район закрили військові, з якої причини, не знаю", - сказав він.

Заступник капітана морського порту Архангельськ Сергій Козуб також повідомив "Фонтанці", що акваторію закрили на вимогу Міністерства оборони.

Військові експерти, опитані "Фонтанкою", припускають, що судно - носій випробовуваної ракети з рідинним двигуном могло затонути після вибуху і пожежі на борту, що сталося 8 серпня. Компоненти ракетного палива, що потрапили у воду, можуть призвести до екологічної катастрофи в цьому регіоні.

Влада Северодвінська розповіла про підвищення радіаційного фону в місті, підкресливши, що пізніше він був знижений до стану норми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142031
 
   
 Топ коментарі
 
Часть Белого моря закрыли для судов после взрыва ракетного двигателя во время военных учений. При взрыве был зафиксирован выбросе радиации - Цензор.НЕТ 7459У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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от раше поперло...
то горит...то плавает... то взрывается...
мировой разум устал от дерьмодержавы...
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И кто-то «нажал не ту кнопку»..... Ватаны кто нажал не ту кнопку?
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потом подсчитают и в результате окажется что ********** кацапов в самом начале агрессии было бы гораздо выгоднее в экологическом, этическом и моральном смысле, возможно даже в гуманитарном
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Ачинск, Архангельск..
Всё-таки решили начать по алфавиту.
Барнаул, Воронеж - приготовиться.
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Спланована демонстрація "оскала" для взяття на понт Заходу іграшками з радіацією.

Але не треба забувати, що Захід виріс, в тому числі, й на творах О"Генрі. А це значить, що "Ми з Білом проти фраєра. В нього не має шансів".
Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань. Під час вибуху було зафіксовано викид радіації - Цензор.НЕТ 233
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Я чомусь також думаю, що там не всі аварії справжні. Вони спеціально роблять якісь кроки нестандартні. А Захід жує соплі. І не всі там зробили висновки з ОГенрі.
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Захід, мається на увазі США. В них ще купа інших справ крім рашки.
Рашка може нестандартно натякати Заходу, що у випадку шухєра тупо пустить своє населення під ніж, а моральну відповідальність за це вазложіт на Запад. Від них можна і такого очікувати.
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У цапов вск идет под откос, а наши малороссы все туда с вожделением смотрят...
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Наш народ веселится конечно,но есть одно "НО". Все эти взрывы и пожары,падения самолетов и т.д. свидетельсвтуют не только об техническом состоянии арми рф,но и о том что мордор интенсивно готовится армию,флот,инфраструктуру.К чемк готовит?Как мы будем противостоять рф с криворожским ватником на посту главкома?Так что веселого мало...
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Кацапня засерає все і вся. То АПЛ втоплять, то ще шо.
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Випробовували давно обіцяну ракету на ядерній тязі?
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Її спершу треба зробити. Вони не знають як.
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Ждем репортажи Секилева ТВ с урановым стержнем в руках о полезности и целебных свойствах радиации Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань армії РФ. Було зафіксовано викид радіації - Цензор.НЕТ 9567
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якщо щось таке приховати хочуть на росії то це показник епічної катастрофи..
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В скотомордiв що не втоне - те згорить на ...й Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань армії РФ. Було зафіксовано викид радіації - Цензор.НЕТ 8488

Одним словом - рукожопе бидло. Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань армії РФ. Було зафіксовано викид радіації - Цензор.НЕТ 1503


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Які можуть бути секретні технології на рашці, якщо коханки всіх носіїв ціх секретів живуть в Майямі в куплених на крадені гроші квартирах?
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Вот что бывает, когда решили наконец разбомбить Воронеж, но, как всегда, промазали. Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань армії РФ. Було зафіксовано викид радіації - Цензор.НЕТ 6995
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А может "Посейдон" попробовали запустить?
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Рашкою керує фсб. Там інша "логіка". Для чого щось створювати, якщо можна розпиляти кошти і щось підірвати в викидом радіації, щоб було схоже на випробовування чогось майже створеного.
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Аппарат, таки, создали, а сколько распилили - это другая история. Ибо, "Посейдон" (он же "Статус-6") прошел, таки, где-то в начале этого года полигонные испытания - могли и к натурным приступить.
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В догонку о "Посейдоне": "Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путём создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва."
Вот и испытали на "создание обширной зоны радиоактивного загрязнения".
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Видимо серьёзно бабахнуло у скрепнорылых! Стоит отметить,что бабахнуло именно сегодня,в Годовщину агрессии против Грузии...Карма работает, немытая будет уничтожена!!
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все засрут сожгут потопят собьют убьют куда не ступят сапоги орков
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Из жизни на мацковии .Руководитель российской общественной организации "Жизнь без наркотиков" в российском Сыктывкаре угодил больницу в связи с отравлением синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Коми, передает "Комиинформ". Общественник 1981 года рождения, был доставлен в медучреждение с интоксикацией от потребления синтетических наркотиков. "Установлено, что 37-летний сыктывкарец, употребив наркотик, получил сильнейшую интоксикацию, с которой его доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей медпомощи", - сообщили в ведмостве.
Источник: https://ghall.com.ua/2019/08/08/v-rf-glava-fonda-zhizn-bez-narkotikov-gospitalizirovan-s-otravleniem-narkotikami/
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Даешь ни дня без приключений на пятую точку запоребья!
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Позитивное видео на ночь . Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань армії РФ. Було зафіксовано викид радіації - Цензор.НЕТ 1772 .

Как латвийская самооборона российских десантников х#ярит в день ВДВ Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань армії РФ. Було зафіксовано викид радіації - Цензор.НЕТ 9193 .

Видео из прошлого, но оно не утратило актуальности:
в день ВДВ, 2 августа 1992 года, группа бывших российских десантников приехала в Латвию, нажралась, насвинячила - вела себя, то есть, так, всегда вел себя рус-зольдат-оккупант. И собралась домой - на Московию.
С места пьянки до вокзала пьяных десантников сопровождали бойцы Zemessardze - по нашему, бойцы Самобороны. Они терпели все выходки десантников, все оскорбления. Просто конвоировали их. А те, загружаясь в электричку, пообещали вернуться через год…
Дверь электрички закрылась и... кто-то из голубых беретов разбил окно в тамбуре.
Вот тут латышская Самооборона и показала, кто есть кто в Латвии.https://www.facebook.com/100004958404206/videos/1280589992116269/UzpfSTEwMDAwNDk1ODQwNDIwNjoxMjgwNTkwOTQyMTE2MTc0/?stype=lo&jlou=AffqfmcojXUU4nBogYirUIRGFlLYzS_ftBGmZAFLurR-iy4zCNWywOJ9cFsugg1qdj5wFP778j7m0XmnqC8PQIVc3PkyS47EoFw2MFDI65fVPg&smuh=21593&lh=Ac_JjBsitZ_YZwDk
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