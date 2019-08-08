 Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань армії РФ. Було зафіксовано викид радіації

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Фонтанка
Адміністрація морських портів західної Арктики на місяць закриває для вільного плавання район Двінської затоки Білого моря, де стався вибух на військовому об'єкті.
Відповідне прибережне попередження розміщено на офіційному інтернет-ресурсі адміністрації портів 8 серпня. Сигнал також передано на всі кораблі і судна, що працюють у Білому і Баренцевому морях.
Інформацію про закриття цього району для цивільних суден "Фонтанці" підтвердив начальник відділу забезпечення судноплавства Михайло Цвєтков. "Район закрили військові, з якої причини, не знаю", - сказав він.
Заступник капітана морського порту Архангельськ Сергій Козуб також повідомив "Фонтанці", що акваторію закрили на вимогу Міністерства оборони.
Військові експерти, опитані "Фонтанкою", припускають, що судно - носій випробовуваної ракети з рідинним двигуном могло затонути після вибуху і пожежі на борту, що сталося 8 серпня. Компоненти ракетного палива, що потрапили у воду, можуть призвести до екологічної катастрофи в цьому регіоні.
Влада Северодвінська розповіла про підвищення радіаційного фону в місті, підкресливши, що пізніше він був знижений до стану норми.
Всё-таки решили начать по алфавиту.
Барнаул, Воронеж - приготовиться.
Але не треба забувати, що Захід виріс, в тому числі, й на творах О"Генрі. А це значить, що "Ми з Білом проти фраєра. В нього не має шансів".
Рашка може нестандартно натякати Заходу, що у випадку шухєра тупо пустить своє населення під ніж, а моральну відповідальність за це вазложіт на Запад. Від них можна і такого очікувати.
Одним словом - рукожопе бидло.
Вот и испытали на "создание обширной зоны радиоактивного загрязнения".
Источник: https://ghall.com.ua/2019/08/08/v-rf-glava-fonda-zhizn-bez-narkotikov-gospitalizirovan-s-otravleniem-narkotikami/
Как латвийская самооборона российских десантников х#ярит в день ВДВ .
Видео из прошлого, но оно не утратило актуальности:
в день ВДВ, 2 августа 1992 года, группа бывших российских десантников приехала в Латвию, нажралась, насвинячила - вела себя, то есть, так, всегда вел себя рус-зольдат-оккупант. И собралась домой - на Московию.
С места пьянки до вокзала пьяных десантников сопровождали бойцы Zemessardze - по нашему, бойцы Самобороны. Они терпели все выходки десантников, все оскорбления. Просто конвоировали их. А те, загружаясь в электричку, пообещали вернуться через год…
Дверь электрички закрылась и... кто-то из голубых беретов разбил окно в тамбуре.
Вот тут латышская Самооборона и показала, кто есть кто в Латвии.https://www.facebook.com/100004958404206/videos/1280589992116269/UzpfSTEwMDAwNDk1ODQwNDIwNjoxMjgwNTkwOTQyMTE2MTc0/?stype=lo&jlou=AffqfmcojXUU4nBogYirUIRGFlLYzS_ftBGmZAFLurR-iy4zCNWywOJ9cFsugg1qdj5wFP778j7m0XmnqC8PQIVc3PkyS47EoFw2MFDI65fVPg&smuh=21593&lh=Ac_JjBsitZ_YZwDk