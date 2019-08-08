 Частину Білого моря закрили для суден після вибуху ракетного двигуна під час військових навчань армії РФ. Було зафіксовано викид радіації

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Фонтанка

Адміністрація морських портів західної Арктики на місяць закриває для вільного плавання район Двінської затоки Білого моря, де стався вибух на військовому об'єкті.

Відповідне прибережне попередження розміщено на офіційному інтернет-ресурсі адміністрації портів 8 серпня. Сигнал також передано на всі кораблі і судна, що працюють у Білому і Баренцевому морях.

Читайте також: У Красноярському краї РФ закрили повітряний простір через вибухи боєприпасів на складах

Інформацію про закриття цього району для цивільних суден "Фонтанці" підтвердив начальник відділу забезпечення судноплавства Михайло Цвєтков. "Район закрили військові, з якої причини, не знаю", - сказав він.

Заступник капітана морського порту Архангельськ Сергій Козуб також повідомив "Фонтанці", що акваторію закрили на вимогу Міністерства оборони.

Військові експерти, опитані "Фонтанкою", припускають, що судно - носій випробовуваної ракети з рідинним двигуном могло затонути після вибуху і пожежі на борту, що сталося 8 серпня. Компоненти ракетного палива, що потрапили у воду, можуть призвести до екологічної катастрофи в цьому регіоні.

Влада Северодвінська розповіла про підвищення радіаційного фону в місті, підкресливши, що пізніше він був знижений до стану норми.