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 За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (500) США (5252) нормандська четвірка (511) Кент (6)

 Для розширення Нормандського формату необхідна згода всіх сторін, - Держдеп

Україна має право шукати партнерів для вирішення конфлікту на сході країни. США хочуть брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі, але для створення будь-якого нового формату потрібні домовленості усіх сторін.

Про це "Голосу Америки" заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має всі права шукати партнерів для розв'язання одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату", - сказав Кент.

Він підкреслив, що США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру.

"Дії українських військових у Станиці Луганській, бажання відбудувати міст, необхідний для задоволення гуманітарних потреб, демонструє намір нового українського уряду зробити кроки у правильному напрямку", - відзначив посадовець.

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За словами Джорджа Кента, Росія має взяти на себе відповідальність щодо дотримання умов перемир'я та виконання забов'язань по Мінських угодах.

"Трагічні події, коли війська, очолювані Росію, у результаті ракетного обстрілу вбили українських солдат, які захищали свою землю, вказує на те, що саме Росія повинна взяти відповідальність не лише у питанні дотримання умов перемир'я, укладеного за посередництвом ОБСЄ, але також виконанні своїх зобов'язань, визначених у Мінських угодах 2014-2015. А це включає негайне та повне припинення вогню, звільнення всіх українських полонених, яких утримують очолювані Росією сили, а також виведення всіх російських військових та техніки з території України", - заявив Кент.

"Відданість США збереженню територіальної цілісності та суверенітету України є непохитною, і ми віримо, що весь Донбас є частиною України, так само, як і Крим", - додав представник Держдепу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142030
 
   
 Топ коментарі
 
Еакая Росмия вы что?!!!@ это же "та сторона" конфликта- безликая и неопределенная! Марсиане блин! Гет я ни чего не перепутал - Зебилы! Я к вам обращаюсь? Почему ваш всенародно любимый торчковый президент называет противника той стороной, и просит повлиять великого Пу, на этих выходцев из преиподней, или инопланетян! А США конкретно называет ту сторону Россией? Какой то кнгетивный дессонанс получается! Ваш всенародноиэбранный Клоун не может определится с кем он воюет, а главное воююет ли вообще, а вы хотите чтобы США разговаривала с его врагами и договаривалась на вашей стороне! С кем дебилы мое правительство должно договариваться? Я понятно изьясняюсь или нет?
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Щоразу все більше переконуюся, що щиро прагне нам допомогти лише українська діаспора, та й то не вся. Ніхто за нас не вирішить наші проблеми. Особливо з війною. Ніхто не буде жертвувати життями своїх громадян. І лише поодинокі Марківи і Паславські дійсно готові допомогти своїй історичній Батьківщині.
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Пока толстый похудеет, худой сдохнет! Все они прекрасно понимают, только боятся в себе признаться! Самый большой Грех на Земле- это Невежество! Когда ты не знаешь что тебе делать, когда в твоей голове нет четкого плана- А на хера мне это нужно? Нахера мне было нужно идти в Президенты если я абсолютно ничего не знаю! Я даже не имею представления- что мне делать! Я не владею ни единой информацией, как это сделать! У меня нет абсолютно четкого пошагового плана хотя бы на ближайшие 5 лет! И я хочу поменять все к лучшему! Блин ребята- это шизофриния! Вы понимаете это или нет! Я хайпанул , получил кайф, я их сделал! А дальше- что? На меня смотрят миллионы добродушных и не очень глаз, и задают немой вопрос- Ну давай! А я нихера не знаю! И я ...боюсь! Нет я конечно не трус, я иогу покричать на проворовавшегося чиновника мелкого разлива, и даже выгнать его- он просто боится меня еще больше! Он боится что потеряет все, и сядет в тюрьму - просто встав и так же по хамски послав меня в известное эротическое путешествиелет на 40! А вот там ,за перебриком, не боятся, мало того, реально еще и издеваются, и я думаю что посмеиваются надо мной! Но я хочу, и мне страшно! Вот так! Я хочу сделать Добро для всех, но мое Добро для всех выливается всеобщим Злом! Потому что я - Невежда! И это Не Ведение пораждает Страх страх пораждает Сомнение, Сомнения заставляют делать фатальный выбор- Ощибеу, а Ощибки приводят к Трагедии, а за Трагедии надо держать Отвед. И главное перед своей Совестью , которая все время задает один и тот же вопрос- Зачем Вова?!!! Но ведь не ошибается тот кто ничего не делает? Ведь правда! Нет Вова, не ошибается тот кто ведает что он делает! Прости ему Боже, ибо сам не Ведает что творит!
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Молодцы , одним словом.
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Щоразу все більше переконуюся, що щиро прагне нам допомогти лише українська діаспора, та й то не вся. Ніхто за нас не вирішить наші проблеми. Особливо з війною. Ніхто не буде жертвувати життями своїх громадян. І лише поодинокі Марківи і Паславські дійсно готові допомогти своїй історичній Батьківщині.
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Ніхто за нас не вирішить наші проблеми. Особливо з війною. Ніхто не буде жертвувати життями своїх громадян

ну это было понятно изначально
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"Согласие есть продукт непротивления всех сторон" (с)
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Прежде всего нужно желание США, а его не наблюдается ...
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Да неужели. А я думал рашка против. Вы прям открыли мне глаза.
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Рашка будет всегда против, но США и не особо настаивают....
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трамп там сейчас перезагружает отношения с рашей
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А смысл настаивать? Раша сказала - мы против, а они сторона конфликта.
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Проведите подготовленную операцию, выровняйте линию фронта даже в рамках минска, упакуйте пару десятков ихтамнетов, и все сразу завоют про встречу в нормандском и каком угодно формате. Но нет, скулят, что то, скулят, жалуются, теряют солдат. Вызывая у партнеров раздражение и усталость.
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или же число ихтамнетов увеличится и нам нарисуют еще один котел...
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Это не 2014/2015. Уже не нарисуют. Шото могут сделать только полноценным вторжением с использованием ЯО. Без него даже полноценное вторжение увязнет в трупорезке ВСУ.
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раша может и официально вторгнутся, для защиты своих граждан--не зря же паспорта раздавали...но думаю, яо им точно не понадобится---очень у нас большой разрыв с рашей по всем параметрам...понятно, что удержать большую территорию рашистам будет сложно---но вот выполнить мечту лугандонцев о выходе на границу областей--запросто
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Еакая Росмия вы что?!!!@ это же "та сторона" конфликта- безликая и неопределенная! Марсиане блин! Гет я ни чего не перепутал - Зебилы! Я к вам обращаюсь? Почему ваш всенародно любимый торчковый президент называет противника той стороной, и просит повлиять великого Пу, на этих выходцев из **********, или инопланетян! А США конкретно называет ту сторону Россией? Какой то кнгетивный дессонанс получается! Ваш всенародноиэбранный Клоун не может определится с кем он воюет, а главное воююет ли вообще, а вы хотите чтобы США разговаривала с его врагами и договаривалась на вашей стороне! С кем дебилы мое правительство должно договариваться? Я понятно изьясняюсь или нет?
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Они учатся, нужно в Трускавец съездить пару раз, может поймут наконец, кто они и что вокруг происходит.
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Пока толстый похудеет, худой сдохнет! Все они прекрасно понимают, только боятся в себе признаться! Самый большой Грех на Земле- это Невежество! Когда ты не знаешь что тебе делать, когда в твоей голове нет четкого плана- А на хера мне это нужно? Нахера мне было нужно идти в Президенты если я абсолютно ничего не знаю! Я даже не имею представления- что мне делать! Я не владею ни единой информацией, как это сделать! У меня нет абсолютно четкого пошагового плана хотя бы на ближайшие 5 лет! И я хочу поменять все к лучшему! Блин ребята- это шизофриния! Вы понимаете это или нет! Я хайпанул , получил кайф, я их сделал! А дальше- что? На меня смотрят миллионы добродушных и не очень глаз, и задают немой вопрос- Ну давай! А я нихера не знаю! И я ...боюсь! Нет я конечно не трус, я иогу покричать на проворовавшегося чиновника мелкого разлива, и даже выгнать его- он просто боится меня еще больше! Он боится что потеряет все, и сядет в тюрьму - просто встав и так же по хамски послав меня в известное эротическое путешествиелет на 40! А вот там ,за перебриком, не боятся, мало того, реально еще и издеваются, и я думаю что посмеиваются надо мной! Но я хочу, и мне страшно! Вот так! Я хочу сделать Добро для всех, но мое Добро для всех выливается всеобщим Злом! Потому что я - Невежда! И это Не Ведение пораждает Страх страх пораждает Сомнение, Сомнения заставляют делать фатальный выбор- Ощибеу, а Ощибки приводят к Трагедии, а за Трагедии надо держать Отвед. И главное перед своей Совестью , которая все время задает один и тот же вопрос- Зачем Вова?!!! Но ведь не ошибается тот кто ничего не делает? Ведь правда! Нет Вова, не ошибается тот кто ведает что он делает! Прости ему Боже, ибо сам не Ведает что творит!
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А павліять на ту сторону як можна - лише шляхом введення російських військ...
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естественно...
а вот для перемирия хватает когда одна сторона не стреляет,
но при этом ее защитников п*длы расстреливают как в тире..
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Лівий та правий бік Зелібоби. От і всі сторони з якими воно може домовитися.
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Пуйло вполне доволен гэдээровской комсомолочкой и жабоедом, который получил подряды на на нефтедобычу в раше ...
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