 Для розширення Нормандського формату необхідна згода всіх сторін, - Держдеп

Про це "Голосу Америки" заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна має всі права шукати партнерів для розв'язання одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату", - сказав Кент.
Він підкреслив, що США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру.
"Дії українських військових у Станиці Луганській, бажання відбудувати міст, необхідний для задоволення гуманітарних потреб, демонструє намір нового українського уряду зробити кроки у правильному напрямку", - відзначив посадовець.
За словами Джорджа Кента, Росія має взяти на себе відповідальність щодо дотримання умов перемир'я та виконання забов'язань по Мінських угодах.
"Трагічні події, коли війська, очолювані Росію, у результаті ракетного обстрілу вбили українських солдат, які захищали свою землю, вказує на те, що саме Росія повинна взяти відповідальність не лише у питанні дотримання умов перемир'я, укладеного за посередництвом ОБСЄ, але також виконанні своїх зобов'язань, визначених у Мінських угодах 2014-2015. А це включає негайне та повне припинення вогню, звільнення всіх українських полонених, яких утримують очолювані Росією сили, а також виведення всіх російських військових та техніки з території України", - заявив Кент.
"Відданість США збереженню територіальної цілісності та суверенітету України є непохитною, і ми віримо, що весь Донбас є частиною України, так само, як і Крим", - додав представник Держдепу.
Молодцы , одним словом.
ну это было понятно изначально
а вот для перемирия хватает когда одна сторона не стреляет,
но при этом ее защитников п*длы расстреливают как в тире..