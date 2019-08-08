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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Кіхтенко (8) Смешко (29) Сила і Честь (10)

 У Смешка першого заступника глави партії "Сила і честь" Кіхтенка та частину керівництва виключили з партії

У партії Ігоря Смешка "Сила і честь" за "спробу розколу і дискредитації політсили" виключили першого заступника глави партії Олександра Кіхтенка та кількох керівників регіональних відділень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті партії.

У тексті заяви наголошується: "Останнім часом у ЗМІ з’являються звернення до Політради Партії, які були підтримані 4 (чотирма) із 19-ти членів Політради та 4 (чотирма) керівниками із 25-ти зареєстрованих у Міністерстві юстиції України регіональних партійних організацій.

Всі вони базуються на маніпулятивній та неправдивій інформації і віддзеркалюють особисті амбіції і меркантильні інтереси тих, хто не підтримував партію на минулих виборах. Своєю діяльністю вони зробили все можливе, щоби знизити її рейтинг і підтримку виборців.

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Мета — спроба психологічного тиску на нинішнє керівництво Партії та спроба рейдерського захопленя контролю над нею, у зв’язку із можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року".

З партії виключили: "Кіхтенка Олександра Тимофійовича – Першого заступника Голови Партії; Нечипорука Михайла Миколайовича — Члена Політради Партії; Черкасова Юрія Еріковича — Члена Політради Партії; Ляховського Юрія Михайловича – Члена Контрольно-ревізійної комісії Партії; Фастова Володимира Миколайовича — Голови Правління Дніпропетровської обласної організації Партії; Вітковського Олександра Івановича — Голови Правління Херсонської обласної організації Партії; Безкровного Валерія Федоровича — Голови Правління Чернігівської обласної організації Партії; Крутова Геннадія Миколайовича – Голови Правління Харківської обласної організації Партії".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142029
 
 
 Топ коментарі
 
Как быстро взлетел, так быстро и упал. Усе....
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тільки зебіли можуть жалкувати за маланцями
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А чего жалеть лысую гадалку которая торговала пирамидками юшинсе ? ))))))))))
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Как не оправдавших доверия .
И обязательно расстрелять !
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Поделят денежки из бюджета без них.
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Как быстро взлетел, так быстро и упал. Усе....
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«Подзвоніть Паші». Саме це порадив нам Зеленський. Ми запитали у президента: що пов'язує партію «Слуга народу» і Вадима Слюсарєва? Саме цю людину в ЗМІ називали «тіньовим куратором» штабу СН на Харківщині. А ми виявили його зв'язок із 4 мажоритарниками від «Слуги народу»...

Президент же заявив, що це ім'я йому знайоме і що Слюсарєв дійсно «допомагав» керівнику виборчого штабу «Слуги народу» Сушку. Але як саме - не уточнив. Про роль Вадима Слюсарєва і його зв'язки з харківськими мажоритарниками - у розслідуванні

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html

У Смешко первого заместителя главы партии "Сила и честь" Кихтенко и часть руководства исключили из партии - Цензор.НЕТ 8707
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ПАША... )))

Подзвоніть паші, подзвоню баканову, шо за ***** зламаний телефон?!?!?
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Адже саме там навесні цього року у ЗМІ заговорили про так званого «тіньового куратора» штабу команди Зеленського на виборах. Його ім'я - Вадим Слюсарєв.
У минулому помічник Артема Пшонки, він перш за все відомий тим, що довгий час прослужив прикордонником у Харкові - а за часів Віктора Януковича його кар'єра стрімко пішла вгору, і він отримав високу посаду у Києві. Саме Слюсарєв, як виявили журналісти «Схем», має вплив на кадрову політику на Харківщині - зокрема, на формування списку «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради.
Про роль Вадима Слюсарєва і його зв'язки з мажоритарниками - у матеріалі Георгія Шабаєва.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html
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і що з того? ну то може цей Слюсарєв розумна людина та добрий організатор та патріот країни?
прикордонником у Харкові? і що з того?
ми всі жили під час Януковича, хто як зміг....а кар'єра то не злочин.
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«Схеми» також віднайшли відомості про те, які політичні вподобання раніше мав Вадим Слюсарєв. Виявилось, що у 2018 році він вирішив підтримати грошовим внеском партію «Наші», лідером якої є «опоблоківець» Євгеній Мураєв. Рік тому Генеральна прокуратура відкрила щодо Мураєва кримінальне провадження за статтею «державна зрада» за його висловлювання про українського режисера Олега Сенцова. Сам Мураєв у відповідь назвав кримінальну справу проти нього «фейковим вкидом» у передвиборчих цілях.
Вадим Слюсарєв перерахував партії близько півмільйона гривень, його батько - Олексій Слюсарєв - 200 тисяч гривень. Стільки ж перерахувала і Тетяна Слюсарєва. Таким чином, сумарно Слюсарєви перерахували майже мільйон гривень партії Євгенія Мураєва.
​Примітно, що грошовий внесок на рахунок партії робив і Андрій Одарченко - той самий харківський мажоритарник, який обраний до нової Верховної Ради і фірми якого мають спільні контакти з фірмами Слюсарєва. Він пожертвував партії сумарно 200 тисяч гривень у третьому кварталі 2018 року.
У Смешка першого заступника глави партії "Сила і честь" Кіхтенка та частину керівництва виключили з партії - Цензор.НЕТ 5458
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https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html

колишній помічник Пшонки-молодшого Вадим Слюсарєв, має вплив на кадрову політику на Харківщині - зокрема, на формування частини списку «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради. Адже, як встановили «Схеми», він має спільні бізнес-зв'язки із низкою обраних від президентської політсили мажоритарників на Харківщині. А також товаришує з іншим представником «Слуги народу» - офіційним керівником штабу партії в регіоні і 28-м номером у списку Павлом Сушком. І це не приховує ні Слюсарєв, ні Сушко, чия дружба тягнеться ще з часів їхньої служби прикордонниками. Причому те, що Слюсарєв допомагає партії, визнає і сам Володимир Зеленський.
Тобто, виходить, безпосередній вплив на роботу президентської партії в цьому регіоні має людина, яка тривалий час працювала на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі, за часів Януковича отримала підвищення, а нині - через власний бізнес і досі отримує бюджетні гроші за оренду приміщення для розташування там прикордонного пункту. Того самого, в якому раніше служив сам Слюсарєв. Той самий Слюсарєв, який згодом, як виявили журналісти, заснував низку фірм, одна з яких фігурувала у кримінальних провадженнях щодо контрабанди цигарок з території Росії.
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А ты молодец! Реально!
Так стараешься, что даже я начал тебе верить
Прям стахановец...
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Рунся, свинособака, мне не нужно, чтобы такой отброс общества как ты мне верил, я тебя на одну руку посажу - другой удавлю. И улыбнусь. У Смешка першого заступника глави партії "Сила і честь" Кіхтенка та частину керівництва виключили з партії - Цензор.НЕТ 7509
Все пишется для думающих людей.
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Да помню я тебя хорошо...
Стукачок ты мил человек...
Провоцируешь оппонента и бежишь на совет стучать...
Дед, наверное, вертухаем был?!
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А Смешко то зажрався ...! Повторить щлях *кулі в лоба * ..Пошлють його виборці нах ...!
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За зажрался а сожрали,все струхнули и глушили его как могли.
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Гордон розкрутив цього гебіста, і багато людей повелись. І люди забули, що Гордон бовтун.
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О, як Смешко розійшовся - козлів в себе в городі знайшов, на капусту хавальники розявили!
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Смешко старый гебист, козлам быстро рога поотшибает, чтоб капусту не подгрызали У Смешко первого заместителя главы партии "Сила и честь" Кихтенко и часть руководства исключили из партии - Цензор.НЕТ 5149
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А если ему рога отгрызут, а капусту в жопу засунут?
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тільки зебіли можуть жалкувати за маланцями
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прелесть какая....Гордон тянул за Медведчука, а ЗЕбил Ринат Амедов до сих пор Гордона жалеет. )))
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Речь сейчас за Смешко идет, а не за Медведчука.
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Ахахаха. Зебил, снимись с ручника. Стряхни зеленую соплю с губ.
Смешко - это человек Медведчука
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А чего жалеть лысую гадалку которая торговала пирамидками юшинсе ? ))))))))))
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Лично знаком с людьми которые в первом туре голосовали за Смешко, а во втором туре за Зеленую Соплю.
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У тебя с головой все в порядке? Не дошло?
Смешко - это креатура Медведчука. Голосовали в первом туре за Медведчука. а во втором выбрали схожего по интеллекту и продажности малороса - ЗЕленского.
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Так и Петя - креатура Медведчука
Погугли с какой партии начинал свой политический путь это кучерявое дарование 😁
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У меня с головой всё в порядке.
Подозреваю, шо в твоей голове сплошной хаос.
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И какой вообще смысл писать комменты на "цензор", если их ни за шо тут же удаляют? А общение вроде как продолжается...
Это тоже самое, как выдрать половину страниц из книги, а потом заставить объяснить суть повествования.
"цензор" не перестаёт удивлять своими модерациями.
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Лузеры от лысого Гордона....

Разбор полетов от Геннадия Балашова...
https://youtu.be/Zj1nzKdaAp4

У Смешко первого заместителя главы партии "Сила и честь" Кихтенко и часть руководства исключили из партии - Цензор.НЕТ 2105
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Завидует Балашов Гордону, не пускают его видать в приличные дома куда вхож Гордон.
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Абсолютно убежден, что мы проходим в Раду, - Смешко (с)

Пирамидки Гордона как то странно не помогли.)
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пирамидки не к тем телеканалам прикладывали
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А зачем было набирать левых пассажиров , единственная цель которых - пролезть в Раду ?
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ЭТо его к сожалению и погубило,плюс хитрожопые татары подтянулись.
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Место Смешко в разведке а не в парламенте..
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Кучмиский и медведчукский прихвостин твой смешко.
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Дима Гордон лоханулся,неправильно "членов" подобрал.
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