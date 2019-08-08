 У Смешка першого заступника глави партії "Сила і честь" Кіхтенка та частину керівництва виключили з партії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті партії.
У тексті заяви наголошується: "Останнім часом у ЗМІ з’являються звернення до Політради Партії, які були підтримані 4 (чотирма) із 19-ти членів Політради та 4 (чотирма) керівниками із 25-ти зареєстрованих у Міністерстві юстиції України регіональних партійних організацій.
Всі вони базуються на маніпулятивній та неправдивій інформації і віддзеркалюють особисті амбіції і меркантильні інтереси тих, хто не підтримував партію на минулих виборах. Своєю діяльністю вони зробили все можливе, щоби знизити її рейтинг і підтримку виборців.
Мета — спроба психологічного тиску на нинішнє керівництво Партії та спроба рейдерського захопленя контролю над нею, у зв’язку із можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року".
З партії виключили: "Кіхтенка Олександра Тимофійовича – Першого заступника Голови Партії; Нечипорука Михайла Миколайовича — Члена Політради Партії; Черкасова Юрія Еріковича — Члена Політради Партії; Ляховського Юрія Михайловича – Члена Контрольно-ревізійної комісії Партії; Фастова Володимира Миколайовича — Голови Правління Дніпропетровської обласної організації Партії; Вітковського Олександра Івановича — Голови Правління Херсонської обласної організації Партії; Безкровного Валерія Федоровича — Голови Правління Чернігівської обласної організації Партії; Крутова Геннадія Миколайовича – Голови Правління Харківської обласної організації Партії".
И обязательно расстрелять !
Президент же заявив, що це ім'я йому знайоме і що Слюсарєв дійсно «допомагав» керівнику виборчого штабу «Слуги народу» Сушку. Але як саме - не уточнив. Про роль Вадима Слюсарєва і його зв'язки з харківськими мажоритарниками - у розслідуванні
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html
Подзвоніть паші, подзвоню баканову, шо за ***** зламаний телефон?!?!?
У минулому помічник Артема Пшонки, він перш за все відомий тим, що довгий час прослужив прикордонником у Харкові - а за часів Віктора Януковича його кар'єра стрімко пішла вгору, і він отримав високу посаду у Києві. Саме Слюсарєв, як виявили журналісти «Схем», має вплив на кадрову політику на Харківщині - зокрема, на формування списку «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради.
Про роль Вадима Слюсарєва і його зв'язки з мажоритарниками - у матеріалі Георгія Шабаєва.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html
прикордонником у Харкові? і що з того?
ми всі жили під час Януковича, хто як зміг....а кар'єра то не злочин.
Вадим Слюсарєв перерахував партії близько півмільйона гривень, його батько - Олексій Слюсарєв - 200 тисяч гривень. Стільки ж перерахувала і Тетяна Слюсарєва. Таким чином, сумарно Слюсарєви перерахували майже мільйон гривень партії Євгенія Мураєва.
Примітно, що грошовий внесок на рахунок партії робив і Андрій Одарченко - той самий харківський мажоритарник, який обраний до нової Верховної Ради і фірми якого мають спільні контакти з фірмами Слюсарєва. Він пожертвував партії сумарно 200 тисяч гривень у третьому кварталі 2018 року.
Зрада зрадюча
колишній помічник Пшонки-молодшого Вадим Слюсарєв, має вплив на кадрову політику на Харківщині - зокрема, на формування частини списку «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради. Адже, як встановили «Схеми», він має спільні бізнес-зв'язки із низкою обраних від президентської політсили мажоритарників на Харківщині. А також товаришує з іншим представником «Слуги народу» - офіційним керівником штабу партії в регіоні і 28-м номером у списку Павлом Сушком. І це не приховує ні Слюсарєв, ні Сушко, чия дружба тягнеться ще з часів їхньої служби прикордонниками. Причому те, що Слюсарєв допомагає партії, визнає і сам Володимир Зеленський.
Тобто, виходить, безпосередній вплив на роботу президентської партії в цьому регіоні має людина, яка тривалий час працювала на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі, за часів Януковича отримала підвищення, а нині - через власний бізнес і досі отримує бюджетні гроші за оренду приміщення для розташування там прикордонного пункту. Того самого, в якому раніше служив сам Слюсарєв. Той самий Слюсарєв, який згодом, як виявили журналісти, заснував низку фірм, одна з яких фігурувала у кримінальних провадженнях щодо контрабанди цигарок з території Росії.
Так стараешься, что даже я начал тебе верить
Прям стахановец...
Все пишется для думающих людей.
Стукачок ты мил человек...
Провоцируешь оппонента и бежишь на совет стучать...
Дед, наверное, вертухаем был?!
Смешко - это человек Медведчука
Смешко - это креатура Медведчука. Голосовали в первом туре за Медведчука. а во втором выбрали схожего по интеллекту и продажности малороса - ЗЕленского.
Погугли с какой партии начинал свой политический путь это кучерявое дарование 😁
Подозреваю, шо в твоей голове сплошной хаос.
Это тоже самое, как выдрать половину страниц из книги, а потом заставить объяснить суть повествования.
"цензор" не перестаёт удивлять своими модерациями.
Разбор полетов от Геннадия Балашова...
https://youtu.be/Zj1nzKdaAp4
Пирамидки Гордона как то странно не помогли.)