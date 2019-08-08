EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  1320  12
Все про:контррозвідка (104) СБУ (4596) смерть (3484)

 Помер засновник Департаменту контррозвідки СБУ Хлевицький

Засновник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Віталій Хлевицький помер на 52-му році життя.

Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"8 серпня на 52-му році пішов із життя засновник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Хлевицький Віталій Борисович", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у спецслужбі, Хлевицький одним із перших передбачив важливість інформаційної безпеки України в сучасних умовах.

Він народився 24 червня 1968 в Ужгороді. У 1990 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони за фахом "радіоінженер". У 1998 році Віталій Борисович здобув другу вищу освіту з кваліфікацією "юрист-правознавець" на економіко-правовому факультеті Донецького національного університету.

Дивіться також: Контррозвідка СБУ припинила діяльність агента ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТО

Хлевицький до квітня 2014 року обіймав оперативні та керівні посади в Центральному апараті СБУ.

Як кандидат юридичних наук брав безпосередню участь у підготовці низки законодавчих та інших нормативно-правових актів, відомчих наказів та інструкцій у сфері інформаційної безпеки. Є автором і співавтором понад тридцяти наукових робіт і статей.

Діяльність Віталія Хлевицького була відзначена високими державними та відомчими нагородами, зазначили у прес-службі СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142027
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не конспіролог ні разу...
Але ж якось воно дивно....
 показати весь коментар
 
ЗАКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ...

ЗЕМЛЯ ПУХОМ...
 показати весь коментар
 
 
Молодой еще, рано умер, жаль. Пусть земля будет ему пухом.
 показати весь коментар
 
Земля пухом достойному Человеку, Офицеру и Мужчине
 показати весь коментар
 
как для СБУшника предельный срок жизни
очень вредная работа
из засады в засаду
 показати весь коментар
 
дай Бог ,щоб заснований ним департамент став успішним й ефективним .Земля пухом достойній людині.
 показати весь коментар
 
 
Так на контр рощведил что все фсбу крысма и лугандона переметнулось к кацапам. Good job
 показати весь коментар
 
Царствие Небесное. Но что-то странно - в 52 года.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору