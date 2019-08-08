 Україна як гуманітарну допомогу отримає від ВООЗ 200 ампул сироватки від дифтерії, - МОЗ

Про це повідомив керівник патронатної служби міністра охорони здоров'я Станіслав Грещишин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Міністерство охорони здоров'я досягло домовленості з ВООЗ про постачання в найближчі два тижні 200 ампул сироватки від дифтерії. Після цього вони надійдуть у регіони, щоб в разі захворювання можна було вчасно пролікувати пацієнта", - сказав він журналістам.
Грещишин також уточнив, що наразі така сироватка в Україні відсутня.
"Зараз в Україні немає сироваток. Термін дії тих сироваток, про які в МОЗ говорили раніше, закінчився на початку літа. Закупівля, яка проводилася міжнародними організаціями, була невдалою. Ринок цих сироваток дуже малий, тому що більшість країн зосереджується на вакцинації.
На перший тендер, який оголошувала ПРООН, відправився тільки один виробник, який не зміг надати весь обсяг необхідних документів. Тендер було знову оголошено. Ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо отримати результат", - зазначив він.
Нагадуємо, МОЗ запустив кампанію з вакцинації від дифтерії і правця. В даний час у регіонах є 2 млн доз вакцини від дифтерії і правця для дітей і 6 млн доз для дорослих.
😁
а сыворотка - это экстренное лекарство при тяжелом, угрожающем течении самой болезни...
и 200 шт.. вроде как немного... но и экстренных, с угрозой для жизни случае не много, хотя при эпидемии и уровне вакцинации у нас... это капля...
Вот если бы такая вакцина была , то Пэдро и сейчас бы был презиком .
Хотя , нет - слишком много врал ...
А покойники от дифтерии тоже отсутствуют, или таки немножко есть?
с кучей народа- и никто не умеет делать вакцины? причем иногда даже не бесплатно?