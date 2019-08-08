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 Здоров'я, Технології
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Все про:ВОЗ (31) дифтерія (10)

 Україна як гуманітарну допомогу отримає від ВООЗ 200 ампул сироватки від дифтерії, - МОЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я поставить в Україну як гуманітарну допомогу 200 ампул сироватки від дифтерії.

Про це повідомив керівник патронатної служби міністра охорони здоров'я Станіслав Грещишин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністерство охорони здоров'я досягло домовленості з ВООЗ про постачання в найближчі два тижні 200 ампул сироватки від дифтерії. Після цього вони надійдуть у регіони, щоб в разі захворювання можна було вчасно пролікувати пацієнта", - сказав він журналістам.

Грещишин також уточнив, що наразі така сироватка в Україні відсутня.

"Зараз в Україні немає сироваток. Термін дії тих сироваток, про які в МОЗ говорили раніше, закінчився на початку літа. Закупівля, яка проводилася міжнародними організаціями, була невдалою. Ринок цих сироваток дуже малий, тому що більшість країн зосереджується на вакцинації.

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На перший тендер, який оголошувала ПРООН, відправився тільки один виробник, який не зміг надати весь обсяг необхідних документів. Тендер було знову оголошено. Ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо отримати результат", - зазначив він.

Нагадуємо, МОЗ запустив кампанію з вакцинації від дифтерії і правця. В даний час у регіонах є 2 млн доз вакцини від дифтерії і правця для дітей і 6 млн доз для дорослих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142026
 
 
 Топ коментарі
 
вакцин завались (и сроки тоже надо учитывать) - это для предупреждения болезни или хотя бы для уменьшения вреда
а сыворотка - это экстренное лекарство при тяжелом, угрожающем течении самой болезни...
и 200 шт.. вроде как немного... но и экстренных, с угрозой для жизни случае не много, хотя при эпидемии и уровне вакцинации у нас... это капля...
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Как только Супрун уходит и сыворотка появляется. А при ней была в дефиците и от дифтерии и от бутулизма и даже от бешенства,хотя это смертельные заболевания.
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Этого вполне достаточно, так что это не опечатка.
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І всі 200 передайте Пєдро,щоб не дай бог до суда не здох...
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Оте 200 сразу вколите Супрунше, она заслужила такую честь
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а почему гребанный пиндос указывает украинцам?
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вакцин завались (и сроки тоже надо учитывать) - это для предупреждения болезни или хотя бы для уменьшения вреда
а сыворотка - это экстренное лекарство при тяжелом, угрожающем течении самой болезни...
и 200 шт.. вроде как немного... но и экстренных, с угрозой для жизни случае не много, хотя при эпидемии и уровне вакцинации у нас... это капля...
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Ну і кому вірити, в нас пропонують бесплатно вакцинуватись від діфтерії.
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Жаль , нет вакцин от воровства властей ...
Вот если бы такая вакцина была , то Пэдро и сейчас бы был презиком .
Хотя , нет - слишком много врал ...
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Они что думают, что из Украины все уехали.
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Я так понял, это только тем кто заболел дефтерией.
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Це не вакціна, це сиворотка, вже при хворобі колять.
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Я так понимаю, эта дебильная псевдореспублики доктора, набил карман и валит. А нам оставляет подкачки в виде гуманитарной помощи. Так, что здесь соевые рассказывали про типа честного министра????
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потрудись прочесть и освоить текст, а то сразу по комментарию зедебилом себя выдаёшь.
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неделю назад вакционировался, теперь 10 лет спокойней, а тем кто против вакцинации, да можете использовать как руцкие хоть огурец, хоть слова "лекарей", но эти методы всегда заканчиваеться похоронами, такова реальность.
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В начале 90-х, как раз была "эпидемия", на заводе был курьезный случай. Товарищ мой, прийдя в понедельник на работу, неважно себя чувствовал. Пошел в санчасть, там сразу подняли тревогу. Его - по скорой в инфекционку, по месту жительства направили санэпидемстанцию для дезинфекции, вызвали в санчасть всех контактировавших с ним. В общем, прокололи ему три дня антибиотики - все прошло. Не подтвердился диагноз. Приходит он на работу. "- Андрюха, а что это было? - Ну, помните, я рассказывал, с барышней с соседнего завода гульнул? В общем, наградила она меня." Вот такая была история о "дифтерии" и чудесном излечении)))
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"Грещишин также уточнил, что в настоящее время такая сыворотка в Украине отсутствует.Источник: https://censor.net.ua/n3142026"
А покойники от дифтерии тоже отсутствуют, или таки немножко есть?
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Це наразі дуже актуально, бо дифтерія може передаватися і через шаурму.
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там есть какие-то наны, министерства, больницы будущего, институты с кучей народа - и никто не умеет делать вакцины? причем иногда даже не бесплатно?
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