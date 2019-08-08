 Зеленський і Варфоломій планували підписати спільну заяву, але підписання зірвалося, - BBC News Україна

Про це пише з посиланням на свої джерела "як у Києві, так і в Стамбулі" видання BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
За даними журналістів ВВС, зустріч з патріархом була ініціативою Володимира Зеленського. Спілкування відбулося як у вузькому колі, і в розширеному форматі за участі делегацій без журналістів. Крім того, президент та патріарх разом пообідали, після чого пан Зеленський відвідав Георгіївський кафедральний собор, в якому предстоятель ПЦУ Епіфаній отримував томос про автокефалію.
Кілька співрозмовників ВВС News Україна розповіли, що зустріч і розмова пройшли нормально, у "позитивному настрої". Після зустрічі Варфоломій з посмішкою та традиційними прощанням з поцілунками провів Зеленського з патріархії аж до автомобіля.
Але перед зустріччю між представниками Константинополя та офісом президента Зеленського виникли непорозуміння.
Зокрема, як пише ВВС, спочатку планувалось, що патріарх та президент України підпишуть спільну заяву. Про плани підписання документу ВВС News Україна підтверджували джерела як у Києві, так і в Стамбулі.
Проте в останній момент сторони не порозумілись і, як стверджують співрозмовники, у команді президента відмовилась підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС.
За словами одного зі співрозмовників, заява переважно мала стосуватись екологічної тематики, адже Варфоломій відомий своєю діяльністю у цій сфері, його навіть часто неформально називають "Зеленим патріархом".
Співрозмовники ВВС News Україна не змогли пояснити, чому офісу президента не сподобалась заява на екологічну тему, й зауважують, що там не було політичних провокаційних формулювань.
В офісі президента відмовились відповісти на питання ВВС News Україна, чому не підписали спільну заяву.
Згодом офіс президента оприлюднив короткий реліз. Згідно з ним, Варфоломій підтримав суверенітет України, а Зеленський подякував йому за підтримку.
"Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви", - процитувала президента прес-служба Зеленського.
https://uiamp.org.ua/gud-bay-moratoriy-les-vyrubyat-pod-nol-v-obmen-na-bezviz-i-kredity
https://www.unian.ua/economics/other/10611714-u-zelenskogo-zayavili-shcho-moratoriy-na-eksport-lisu-neefektivniy-i-maye-buti-pereglyanutiy.html
Только Лена врач
Забирай свои соевые игрушки и вали в свою порохоботскую песочницу
А ведь говорили ЗЕлебобе - гони этого лунноликого монголоида.
***** тоже танцевал сначала под Собчаком и Березовским. Где теперь они оба?
Иное дело - то шо Зеля ездил сто раз в Рашку и бесновался на кооперативах.... А КГБ всегда славилось всякими препаратами. Дальше, думаю понятно какой есть риск.(причем - неиллюзорный)
Наш отказался ибо патриот Украины, и теперь поп может наложить(анафему) на нашего Тутмаса. что равняется - тот кто бормотал мантры по поводу пергамента - извольте "гореть вечно")
Попы так всегда - невыгодно что-то им - отменили, изменили, исправили, недовольных прокляли и/или замучили.
а если... МП выступает глашатаем и проповедником другого государства
а если... МП выступает глашатаем и проповедником государства, с которым ведем гибридно-лживую-агрессивную войну не только за умы но и за территории, где есть большие потери и еще больше раненных и.... инвалидов
так эта власть не будет вмешиваться? ее это устраивает?
не знаю причину - нам не сообщили - но со стороны выглядит по меньшей мере не дипломатично - на фига было объявлять...на фига было так несогласованно готовить документы...??? объяснитесь.!!!.. может вы и правы???
Ну ладно, "тайно сбєжал") но "тайно вєрнулся"??? - срана. ти а&уєла?! .
Хай краще перед дрібнотою чиновницькою альфача показує.