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Все про:Варфоломій (137) Зеленський (2346)

 Зеленський і Варфоломій планували підписати спільну заяву, але підписання зірвалося, - BBC News Україна

Президент Володимир Зеленський і Вселенський патріарх Варфоломій повинні були за результатами першої зустрічі підписати спільну декларацію. В останній момент у команді президента вирішили не підписувати документ і відмовилися відповідати на запитання журналістів про причини такого рішення.

Про це пише з посиланням на свої джерела "як у Києві, так і в Стамбулі" видання BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістів ВВС, зустріч з патріархом була ініціативою Володимира Зеленського. Спілкування відбулося як у вузькому колі, і в розширеному форматі за участі делегацій без журналістів. Крім того, президент та патріарх разом пообідали, після чого пан Зеленський відвідав Георгіївський кафедральний собор, в якому предстоятель ПЦУ Епіфаній отримував томос про автокефалію.

Кілька співрозмовників ВВС News Україна розповіли, що зустріч і розмова пройшли нормально, у "позитивному настрої". Після зустрічі Варфоломій з посмішкою та традиційними прощанням з поцілунками провів Зеленського з патріархії аж до автомобіля.

Але перед зустріччю між представниками Константинополя та офісом президента Зеленського виникли непорозуміння.

Зокрема, як пише ВВС, спочатку планувалось, що патріарх та президент України підпишуть спільну заяву. Про плани підписання документу ВВС News Україна підтверджували джерела як у Києві, так і в Стамбулі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський

Проте в останній момент сторони не порозумілись і, як стверджують співрозмовники, у команді президента відмовилась підписувати документ, який готували на Фанарі у співпраці з МЗС.

За словами одного зі співрозмовників, заява переважно мала стосуватись екологічної тематики, адже Варфоломій відомий своєю діяльністю у цій сфері, його навіть часто неформально називають "Зеленим патріархом".

Співрозмовники ВВС News Україна не змогли пояснити, чому офісу президента не сподобалась заява на екологічну тему, й зауважують, що там не було політичних провокаційних формулювань.

В офісі президента відмовились відповісти на питання ВВС News Україна, чому не підписали спільну заяву.

Згодом офіс президента оприлюднив короткий реліз. Згідно з ним, Варфоломій підтримав суверенітет України, а Зеленський подякував йому за підтримку.

"Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви", - процитувала президента прес-служба Зеленського.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142024
 
 
 Топ коментарі
 
Наспех подготовленный визиты с отрицательным результатом. Пока, действия Зели вызывают лишь сожаление.
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Внешняя политика выходит на новый уровень, скоро блин и звать никуда не будут кроме таежного союза.
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в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД. Источник: https://censor.net.ua/n3142024

Учитывая что МИД все ещё под Климкиным, там могла оказаться любая подстава
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Если лес перестанем в Европу отгружать, то и безвиза могут лишить.
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зебилы, поставки леса из Китая в ЕС на пару порядков выше чем из любой другой страны)
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На вашу хрінь і відповідати лінь. Експромт Зеленский и Варфоломей планировали подписать совместное заявление, но подписание сорвалось, - BBC News Украина - Цензор.НЕТ 5024
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Увы, это горькая правда, ничего в мире просто так не делается.
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Ні, рубати будуть, а під ноль не зможуть, я тут живу, там просто неможливо добратись, до речі ми ледве вийшли на рівень Австро-Угорщини.
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На даний момент у України є і безвіз, і МОРАТОРІЙ на вирубку лісу. " Нагадаємо, заборона на експорт необроблених лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) чинна в Україні з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року строком на 10 років." Але, нова влада ... "У Зеленського заявили, що мораторій на експорт лісу неефективний і має бути переглянутий"

https://www.unian.ua/economics/other/10611714-u-zelenskogo-zayavili-shcho-moratoriy-na-eksport-lisu-neefektivniy-i-maye-buti-pereglyanutiy.html
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тут с ними согласен - не эффективный. Пэдра внес изменения, вывел из моратория поставку дров и теперь под видом дров везут шикарный лес, так, что тот мораторий - до задницы: эшелонами леса перед границей забито все - не хватает пропускной способности жд.
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Правильно сделал Зе, что не подписал с В. ничего. А то уже один по имени пэдрот накомбинировал , что бедолага Эпифаний поехал окончательно.
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Врач Зеленский и Варфоломей планировали подписать совместное заявление, но подписание сорвалось, - BBC News Украина - Цензор.НЕТ 6081, я думал это новый ник Лены итальянки.
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Тебя кто сюда звал?
Забирай свои соевые игрушки и вали в свою порохоботскую песочницу
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Это для меня новость, сколько раньше общался, никогда ей незадавал вопрос, кем она работает.
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Т.е. рыг Богдан подосрал-таки пиар ЗЕ на чужих достижениях. Зеленский и Варфоломей планировали подписать совместное заявление, но подписание сорвалось, - BBC News Украина - Цензор.НЕТ 8634

А ведь говорили ЗЕлебобе - гони этого лунноликого монголоида.
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Кто же его прогонит? Он же смотрящий) Разве что Кличко выдаст джеб.
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Всякое бывает. Причуда Коломойского или желание ЗЕ избавиться от опеки Бени, например.

***** тоже танцевал сначала под Собчаком и Березовским. Где теперь они оба?
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Я думаю шо у Бени такой компромат есть шо он спокоен как Ленин в своей витрине)
Иное дело - то шо Зеля ездил сто раз в Рашку и бесновался на кооперативах.... А КГБ всегда славилось всякими препаратами. Дальше, думаю понятно какой есть риск.(причем - неиллюзорный)
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У Березовского тоже был компромат. Поэтому он умудрился "покончить с собой" неимоверным способом в закрытой ванной.
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Поп неверное хотел еще что-то загрести себе в "лоно церкви-матери"
Наш отказался ибо патриот Украины, и теперь поп может наложить(анафему) на нашего Тутмаса. что равняется - тот кто бормотал мантры по поводу пергамента - извольте "гореть вечно")
Попы так всегда - невыгодно что-то им - отменили, изменили, исправили, недовольных прокляли и/или замучили.
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цей зєлєпоц обсир*ється сам всюди, де буває, і країну в цілому...Такої ганьби навіть при ЗЕКові не було...Зачморений навіть сепарськими бандюками, -покидьок!
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власть не должна вмешиваться в дела церкви... ОК !
а если... МП выступает глашатаем и проповедником другого государства
а если... МП выступает глашатаем и проповедником государства, с которым ведем гибридно-лживую-агрессивную войну не только за умы но и за территории, где есть большие потери и еще больше раненных и.... инвалидов

так эта власть не будет вмешиваться? ее это устраивает?
не знаю причину - нам не сообщили - но со стороны выглядит по меньшей мере не дипломатично - на фига было объявлять...на фига было так несогласованно готовить документы...??? объяснитесь.!!!.. может вы и правы???
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Хохма дня ... .Пётр Порошенко тайно ночью вернулся в Украину | Страна.ua ..
Ну ладно, "тайно сбєжал") но "тайно вєрнулся"??? - срана. ти а&уєла?! Зеленський і Варфоломій планували підписати спільну заяву, але підписання зірвалося, - BBC News Україна - Цензор.НЕТ 3379 .
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Та ну я хз ,, всякую галиматью у них приходилось читать ,но ТАКОЕ !! Это уже перебор . ! Редакция сраны юа. сплошь малохольные все . .
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Люди всегда были и всегда будут глупыми жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов (элит) В.И.Ленин
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Найшли кого цитувати, Ленін був би дуже задоволений якби руські щезли взагалі.
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Зебіли, скільки раз вашому кловану потрібно обісратись, щоб ви зрозуміли: воно не просто ЗЕ, а - ZЕro, нуль для України???
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это очень вероятно кацапский ресурс, они уже несколько раз палились
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Совместное заявление на хлеб не намажешь!
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Зеля бере приклад з овоща - В останню хвилину відмовляється підписувати документ.
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І там усе пересрало ! Його не можна за кордон випускати,-будь-що перепаскудить.
Хай краще перед дрібнотою чиновницькою альфача показує.
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