 Найманці РФ 5 разів порушили перемир'я на Донбасі, застосовуючи гранатомети, крупнокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Богданівки з напрямку Петровського - з протитанкового гранатомета;
- неподалік Водяного з напрямку Пікуз і Ужівки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська - з крупнокаліберного кулемета;
- поблизу Верхньоторецька з напрямку Василівки - з автоматичного гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
7 серпня збройні формування РФ і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.
Факти вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Луганське, Південне, Водяне, Лебединське, Новозванівка, Новотроїцьке, Кримське. Неподалік Зайцевого вогонь вів снайпер противника.
Втрат у результаті ворожих обстрілів у складі підрозділів Об'єднаних сил не було.
Впродовж минулої доби в районі проведення ООС представники Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрили 1 зґвалтування, 1 розбій, 3 крадіжки, 1 шахрайство, 1 хуліганство, 12 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.
Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 20 тисяч осіб і більш ніж 2 тисячі транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 19 406 осіб і 2 340 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування було відмовлено 27 особам.
тоже такое впечатление иногда бывает.........,но будем надеяться, что потерь действитеельно не было.......
«Marusya Zvirobiy з Марусею Звіробій.
5 год
Я думаю пану Порошенку вже було б добре увімкнутися в противагу тому *******, який розганяється і завтра хєр ми це зупиним після зустрічі зеленського з керівниками ЛДНР, які його вже запросили. Бо парад це добре, але ж блть хтось шось збирається робити в цій країні???? Де усі хто не зеленський??? Голос??? вас не чутно! Порошенка не видно! Націоналісти??? Блть де всі???? Хтось щось робитиме не ротами блогерів а власними діями? Команду якусь хоч озвучте, бойци в нєдоумєнії від вашої лютої бездіяльності! Ви збираєтесь танки поближче підпустить чи шо? Так ми вже
1. Відходим
2. Вогонь не відкриваєм
3. Армію зкорочуємо і перестаємо кормить
4. Визнаємо путіна не причиною війни, а миротворцем
5. Збираємось на відвідини до ЛДНР
Шановні партії Й*БВАШУМАТЬ!!! у вас же є якісь відсотки людей, які вам довіряють... БОШКИ ЗІ СРАКИ ВИТЯГУЙТЕ ТЕРМІНОВО!!!!!
PS
Вкиньте репости своїм пі?здаболам з усіх партій, а краще спитайте з них, якого хєра вони не судяться, не мітингують, не подають ніяких ознак протистояння і поникались по норах???
Сьогодні свідомі громадяни залишені на призволяще, витягують це пекло в інформаційному просторі своїми постами, змушують потіть зеленського, який зауважив, що 10% наводять жаху на всю країну. Заважають її здавать, другими словами. То це хто має робити? Ми вас нахєра обирали???? шоб самим за вас вйо*бувать???? ЗНОВ?????»
Соссия готовится расширить свое военное присутствие на Ближнем Востоке за счет сотрудничества с Ираном, против которого США ввели полное нефтяное эмбарго в 2019 году.В двух иранских портах - Бушир на юге стране и Чехбехар на юго-востоке - появятся передовые базы военно-морского флота РФ, которые будут использоваться в том числе атомными подлодками, сообщает OilPrice со ссылкой на высокопоставленные источники в Тегеране.
Бушир также станет базой российских ВКС, где будут размещены истребители Су-37 и Су-57. Там же планируется расквартировать контингент российских военных, прежде всего спецназа, которые будут действовать по сирийскому и ливийскому сценарию - под формальным прикрытием статуса «советников» иранского Минобороны.
Про трешові будні "руського міра" розповів російський найманець з Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте".
За словами Кугельманна, жінка зникла, коли відправилася до чоловіка на передову. Її розшукували три доба, але безрезультатно. Пізніше найманцям повідомили, що бачили, як її підвозила група бойовиків, а потім стало відомо, що в одному з притулків угруповання сепаратистів бачили побиту голу жінку, яка "повзала по подвір'ю".
Російські найманці вирушили туди, звільнили жінку, а ґвалтівників кудись відвезли.
Автор поста натякнув, що ті вже мертві - їх втопили в "гноєзбірнику", очевидно, маючи на увазі каналізацію...