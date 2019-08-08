 Найманці РФ на Донбасі незаконно утримують 223 особи, - СБУ

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів щодо гарнтування національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях числяться як зниклі безвісти - 258 осіб, незаконно позбавлені свободи - 223 людини", - йдеться в документі.

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