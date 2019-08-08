EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  633  28
Матеріали за темою:
Все про:заручник (698) полон (627) Донбас (12701) зниклий безвісти (4)

 Найманці РФ на Донбасі незаконно утримують 223 особи, - СБУ

223 людини незаконно позбавлені волі бойовиками на Донбасі, ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів щодо гарнтування національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях числяться як зниклі безвісти - 258 осіб, незаконно позбавлені свободи - 223 людини", - йдеться в документі.

Дивіться також: Родичі утримуваних у РФ політув'язнених українців збирають гроші через "Спільнокошт". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142021
 
 
 Топ коментарі
 
Воры и убийцы
При чем воры во всем
Моя одна знакомая преподаёт во Франции в университете англ. Спрашивает меня , какое у нас национальное блюдо, , говорит, у русских- борщ, а у вас что))
Я чуть не упала от такой наглости. Говорю ей, что русские не только крым украли, уже и наш борщ себе присвоили)
 показати весь коментар
 
Пару дней назад у СБУ был отличны шанс пополнить обменный фонд двумя сепарами в Станице Луганской.
Но СБУ очень занято. СБУ вымагает для Коломоского деньги у Лакшми Миттала.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
террористы всегда берут заложников, на то они и террористы,другой вопрос когда начнется реальная антитеррористическая операция , с логичным завершением?
 показати весь коментар
 
Для этого нужны яйца . Дело даже не в оружии и численности армии . Так было всегда . Нет других вариантов .
 показати весь коментар
 
 
Из Зе президент, как из говна пуля. свисту много, толку ноль, вонь одна. Жалкая, трусливая тварь. Он звонит Путину и просит, повлиять??? Дебил!!! Звонить главнокомандующему армии врага и просить повлиять на свою армию??? Имбецил. Мелкая, трусливая гнида.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Типа воюют законно, а удержуют как бы незаконно.
 показати весь коментар
 
Воры и убийцы
При чем воры во всем
Моя одна знакомая преподаёт во Франции в университете англ. Спрашивает меня , какое у нас национальное блюдо, , говорит, у русских- борщ, а у вас что))
Я чуть не упала от такой наглости. Говорю ей, что русские не только крым украли, уже и наш борщ себе присвоили)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Украине, в Белоруссии, Литве, на юге России, в Сибири готовят борщ, а на севере России и Урале - преимущественно щи. Сегодня свои тонкости и особенности приготовления борща имеют и поляки , и
русские, и литовцы, и румыны , и
белорусы. Чётких канонов нет.
 показати весь коментар
 
Пицу тоже везде готовят, но от этого она не перестанет быть итальянской
 показати весь коментар
 
 
Ждём: "Котлеты по-киевски - исконно мацковское блюдо!"
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
То что вы называете пицей это фастфуд. Настоящая итальянская пицца готовится в дровяной печи.
 показати весь коментар
 
Причем в русской. Найманці РФ на Донбасі незаконно утримують 223 особи, - СБУ - Цензор.НЕТ 3634

А потом итальянцы садятся вокруг русского самовара и начинают громко сербать чай из блюдец с сахаром вприкуску...
Ой!!! Самовар, блюдца, чай и сахар тоже не русские!!!
 показати весь коментар
 
 
Я тоже всегда поправляю
И насчёт вареников и ряженки тоже

А немцы так же вероломно гуляш захапали. Мне даже одна местная знакомая доказывала, что гуляш - это немецкая кухня и все.
 показати весь коментар
 
По-моему, венгерская. Но могу ошибаться.
 показати весь коментар
 
А кофе так вобще исконно русский напиток. Найманці РФ на Донбасі незаконно утримують 223 особи, - СБУ - Цензор.НЕТ 469 И подают его в исконно русских кафе СтарБакс.

На самом же деле у России все свое осталось забыто далеко в прошлом. Где-то до Петра. А то, что осталось - примитив на уровне диких племен Амазонии. Как примитивная, скудная похлебка из кислой капусты, которую кацапы называют штями, например.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В России был кофий. Поэтому, кстати слово кофе мужского рода.
 показати весь коментар
 
Ну я ж говорю. Найманці РФ на Донбасі незаконно утримують 223 особи, - СБУ - Цензор.НЕТ 4033 И зерна кофия старинные русские собирали на кедрах в разгар зимы. Бывало, стукнут дубиной по кедру, и собирают опавшие на землю зерна кофия.

А табак из-под снега выкапывали в первые дни мая. Поэтому табакий тоже исконно русский.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, знаешь, почему этот дикий северный народ называется "русские", а не "татарские" или "финские"?

Потому, что принадлежали русам. А русы - это наши предки.
Так что даже название у русских не их собственное.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Они такие же как и мы. И за Аляску они переживают как мы за Крым. Спроси любого русского чья Аляска и он тебе ответит.
 показати весь коментар
 
На самом деле они даже водку себе присвоили хотя первыми ее начали делать поляки.
 показати весь коментар
 
 
Пару дней назад у СБУ был отличны шанс пополнить обменный фонд двумя сепарами в Станице Луганской.
Но СБУ очень занято. СБУ вымагает для Коломоского деньги у Лакшми Миттала.
 показати весь коментар
 
 
СБУ сейчас вообще ничего не значит. Они уже даже не охраняют ЗЕбила. Всем командует старая бабка Каломойша. ))
Ну вот и все. Господа "бакановские" покидают территорию ОПУ. Резиденция президента полностью переходит в руки "богдановских". Интересно смотреть на них. и на Богдана, растопыря ноги, наблюдавшего погрузку конкурентов на выезд. Когда закрывались двери, руководитель уезжающей группы СБУ с такой яростью и ненавистью бросил взгляд на Богдана, что тот аж попятился назад.
Не журись, полковнику , "Ще буде день і буде ніч, і ви ви зустрінетесь віч-навіч..
 показати весь коментар
 
Незаконно удерживают... А что, оккупанты могут и законно удерживать?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору