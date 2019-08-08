 Найманці РФ на Донбасі незаконно утримують 223 особи, - СБУ

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів щодо гарнтування національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях числяться як зниклі безвісти - 258 осіб, незаконно позбавлені свободи - 223 людини", - йдеться в документі.
При чем воры во всем
Моя одна знакомая преподаёт во Франции в университете англ. Спрашивает меня , какое у нас национальное блюдо, , говорит, у русских- борщ, а у вас что))
Я чуть не упала от такой наглости. Говорю ей, что русские не только крым украли, уже и наш борщ себе присвоили)
русские, и литовцы, и румыны , и
белорусы. Чётких канонов нет.
А потом итальянцы садятся вокруг русского самовара и начинают громко сербать чай из блюдец с сахаром вприкуску...
Ой!!! Самовар, блюдца, чай и сахар тоже не русские!!!
И насчёт вареников и ряженки тоже
А немцы так же вероломно гуляш захапали. Мне даже одна местная знакомая доказывала, что гуляш - это немецкая кухня и все.
На самом же деле у России все свое осталось забыто далеко в прошлом. Где-то до Петра. А то, что осталось - примитив на уровне диких племен Амазонии. Как примитивная, скудная похлебка из кислой капусты, которую кацапы называют штями, например.
А табак из-под снега выкапывали в первые дни мая. Поэтому табакий тоже исконно русский.
Потому, что принадлежали русам. А русы - это наши предки.
Так что даже название у русских не их собственное.
Но СБУ очень занято. СБУ вымагает для Коломоского деньги у Лакшми Миттала.
Ну вот и все. Господа "бакановские" покидают территорию ОПУ. Резиденция президента полностью переходит в руки "богдановских". Интересно смотреть на них. и на Богдана, растопыря ноги, наблюдавшего погрузку конкурентов на выезд. Когда закрывались двери, руководитель уезжающей группы СБУ с такой яростью и ненавистью бросил взгляд на Богдана, что тот аж попятился назад.
Не журись, полковнику , "Ще буде день і буде ніч, і ви ви зустрінетесь віч-навіч..