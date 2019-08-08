 Буду звертатися до Конституційного Суду в разі розділення посад мера і глави КМДА, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.
Однією з причин, через які Зеленський пішов на такий крок, на його думку, є недостатня інформованість у цьому питанні.
"Він (Зеленський) озвучував інформацію, яку давали йому юристи. У тому числі Богдан, як я розумію. Інформацію щодо того, що при новому президенті всі голови ОДА мають написати заяви, після чого глава держави вже вирішить - перепризначити їх чи поставити нових. Свої ж аргументи я наводив виходячи із закону "про столицю" і рішення Конституційного суду. Наскільки я розумію, у президента не було можливості самостійно вивчити ці юридичні документи", - розповів Кличко про зустріч із Зеленським.
При цьому він зазначив, що звертатиметься до Конституційного суду, якщо розділення все-таки відбудеться.
"Ще буду звертатися до депутатів: щоб був доведений до кінця процес, розпочатий у 2014-му році, коли були створені, але не запрацювали виконкоми. Виконкоми - це демократичний механізм управління. Словом, я буду боротися. Упевнений: пропонований новою командою дуалізм влади на користь місту не піде. Таке буде нерозумно виглядати - і в очах громадян, і перед нашими західними партнерами. А головне - не буде ефективним. Особливо, якщо пам'ятати, як багато у нас викликів, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності столиці: підготовка до опалювального сезону, наприклад, до навчального року тощо", - резюмував Кличко.
*************, чому ви такі ?
Тебе кто заплатит, за того и топишь.
Поэтому ты не петюшка на постоянной основе. Ты на аутсорсинге 😁
«и с тех пор тимашёнка с парашёнкой одна сатана»
Узнаешь автора? 😁
А насправді все було так:
1) Разделять нельзя!
2) Назначается Президентом.
Казалось бы, чего не хватало ему. Была слава, были деньги, была узнаваемость. В один момент Виталику захотелось большего и Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов использовали Виталия как узнаваемый презерватив.
Виталия Кличко подозревают в краже 1, 125 миллиардов гривен только по одному эпизоду.
Всего Кличко инкриминируют 7 эпизодов. В общей сложности за 5 лет Виталий Кличко «исчез» более 10 миллиардов гривен из бюджета Киева.
"И последнее, я не борюсь за кресло. Мне не нужна должность. .... заявил Кличко
https://www.youtube.com/watch?v=hb0F03M0W8Q
А тут нате, аж Конституционный суд нужен, чтобы эти кресла не ускользнули из-под его задницы
Я даже не пытаюсь в этом разобраться...
Как-то всё-равно...
С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"! (с)
Об этом говорится в определении Голосеевского районного суда Киева.
Речь идет о строительстве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.
Уголовное производство касается признаков нарушения по статье «Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах».
Как говорится в материалах следствия, ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6 млн гривен. Победителем торгов было объявлено ООО «Эко-буд-трейд», цена в ходе торгов снизилась до 325,914 млн гривен.
Вскоре КГГА выдала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км возросла до 1,125 млрд грн.
В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи выявили, что в настоящее время никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.
Реформаторам этой аферы грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
кто то нервничает и грозит КС....
Грозится шо никуда не уйдёт, даже когда выкидывать его будут.
Ну-ну...
Был когда-то уважаемым боксёром, а стал тошнотворной барыгой.