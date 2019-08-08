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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Київські новини
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 Буду звертатися до Конституційного Суду в разі розділення посад мера і глави КМДА, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко має намір звернутися до Конституційного суду щодо розділення посад мера Києва і голови КМДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

Однією з причин, через які Зеленський пішов на такий крок, на його думку, є недостатня інформованість у цьому питанні.

"Він (Зеленський) озвучував інформацію, яку давали йому юристи. У тому числі Богдан, як я розумію. Інформацію щодо того, що при новому президенті всі голови ОДА мають написати заяви, після чого глава держави вже вирішить - перепризначити їх чи поставити нових. Свої ж аргументи я наводив виходячи із закону "про столицю" і рішення Конституційного суду. Наскільки я розумію, у президента не було можливості самостійно вивчити ці юридичні документи", - розповів Кличко про зустріч із Зеленським.

При цьому він зазначив, що звертатиметься до Конституційного суду, якщо розділення все-таки відбудеться.

"Ще буду звертатися до депутатів: щоб був доведений до кінця процес, розпочатий у 2014-му році, коли були створені, але не запрацювали виконкоми. Виконкоми - це демократичний механізм управління. Словом, я буду боротися. Упевнений: пропонований новою командою дуалізм влади на користь місту не піде. Таке буде нерозумно виглядати - і в очах громадян, і перед нашими західними партнерами. А головне - не буде ефективним. Особливо, якщо пам'ятати, як багато у нас викликів, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності столиці: підготовка до опалювального сезону, наприклад, до навчального року тощо", - резюмував Кличко.

Читайте також: Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142019
 
   
 Топ коментарі
 
В юриспуденции Кличку с Богданом тягаться это тоже самое шо Богдану в боксе с Виталей...
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Виталя, сначала беги, а потом обращайся!
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Ох и скурвился виталик！
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Виталя, сначала беги, а потом обращайся!
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Да щаз. Тупарь вгрызся в корыто всеми зубами.
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"31,21,21,Ростов, Іспанія, Мальдіви ABYRWALG !!!!!"

*************, чому ви такі ?
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Он бы в боксе в жизни не сделал столько, сколько из киевского бюджета украл.
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Ну вот наворовали же уже, пусть начинают бороться уже
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Виталий,должностей-то две, а жопа у тебя одна. Как совместить несовместимое??? ИМХО, Конституционный суд подумает также.
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В юриспуденции Кличку с Богданом тягаться это тоже самое шо Богдану в боксе с Виталей...
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пока подбарыжный КС - педалика могут признать даже царем всея руси
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Ну де ж твої факти що лавочник мій хазяїн? Буду звертатися до Конституційного Суду в разі розділення посад мера і глави КМДА, - Кличко - Цензор.НЕТ 7582
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Вот уже теорема Ферма.

Тебе кто заплатит, за того и топишь.
Поэтому ты не петюшка на постоянной основе. Ты на аутсорсинге 😁
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Хто бездоказово висуває звинувачення, той тріпло. Лалашка теж тріпло.
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Кто сказал, что бездоказательно? 😁

«и с тех пор тимашёнка с парашёнкой одна сатана»

Узнаешь автора? 😁
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А я тут до чого? Ти стверджуєш що мені хтось платить, патаму і тріпло.
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Ну наверное ты тут к тому что это я тебе тебя процитировала
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То було задля конспірації і створення легенди.
А насправді все було так:
Буду звертатися до Конституційного Суду в разі розділення посад мера і глави КМДА, - Кличко - Цензор.НЕТ 6611
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Решение КС:
1) Разделять нельзя!
2) Назначается Президентом.

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Он был великим боксером которого знал весь мир. За 5 лет он превратился в законченного барыгу из пула военного преступника Петра Порошенко.
Казалось бы, чего не хватало ему. Была слава, были деньги, была узнаваемость. В один момент Виталику захотелось большего и Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов использовали Виталия как узнаваемый презерватив.
Виталия Кличко подозревают в краже 1, 125 миллиардов гривен только по одному эпизоду.
Всего Кличко инкриминируют 7 эпизодов. В общей сложности за 5 лет Виталий Кличко «исчез» более 10 миллиардов гривен из бюджета Киева.
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Ну с чего начинал тем и заканчивает
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Кличко по телеканалам неоднократно заявлял, что за кресла не держится.
"И последнее, я не борюсь за кресло. Мне не нужна должность. .... заявил Кличко
https://www.youtube.com/watch?v=hb0F03M0W8Q
А тут нате, аж Конституционный суд нужен, чтобы эти кресла не ускользнули из-под его задницы
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Дві посади не обов'язково має поєднювати одна людина.. Пізно , Віталію - треба було вимагати від "коаліції потужних реформаторів" законодавчо це врегулювати.. Закон на сьогодні - не на твоєму боці, Віталію.. Всі твої претензії - до петі й парубія..
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А Виталий то, сам кем хочет быть? Мэром и Главой?
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Сначала он должен с Петей посоветоватся, для него это сложный вопрос. Буду звертатися до Конституційного Суду в разі розділення посад мера і глави КМДА, - Кличко - Цензор.НЕТ 7617
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Без головы он уже давно, еще в боксе видать мозги отбили.
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Непонятно чем Киев отличается от Днепра или Харькова?
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Київ на сьогодні - ще столиця, а Дніпро - поки що ні.. Десь так..
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я имею в виду в организационном управлении.
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ХЗ
Я даже не пытаюсь в этом разобраться...
Как-то всё-равно...
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Нічим не відрізняється, як на мене.. Але , як кажуть - закон є закон.. Реакція Віталія занадто запізніла - ще років три тому йому потрібно було робити якісь дії, щодо зміни законодавства про керівництво Києвом..
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Если никак не отличается, то Киев должен быть как все!
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Це для нього надто важко 😁 Хоча Зєлєнского со товарісчі зрозуміти можна.Близько 70 відсотків коштів крутиться у столиці. Зелені вимерли читаю зі сміхом. 😁 Конституційний суд вже рішення приймав. І рішення було наступним - розділяти посади не можна. Обираний виборцями міський голова АВТОМАТИЧНО призначається президентом головою Київської міської адміністрації. Саме голова, і ніхто інший. Призначення президентом носить формальний характер.
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Буду обращаться в Конституционный Суд в случае разделения должностей мэра и главы КГГА, - Кличко

С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"! (с)
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Важливо- робити в житті те - що можеш робити краще за всіх .
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Суд предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.
Об этом говорится в определении Голосеевского районного суда Киева.
Речь идет о строительстве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.
Уголовное производство касается признаков нарушения по статье «Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах».
Как говорится в материалах следствия, ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6 млн гривен. Победителем торгов было объявлено ООО «Эко-буд-трейд», цена в ходе торгов снизилась до 325,914 млн гривен.
Вскоре КГГА выдала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км возросла до 1,125 млрд грн.
В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи выявили, что в настоящее время никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.
Реформаторам этой аферы грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
кто то нервничает и грозит КС.... Буду звертатися до Конституційного Суду в разі розділення посад мера і глави КМДА, - Кличко - Цензор.НЕТ 5983
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Во как педалик за власть ухватился!
Грозится шо никуда не уйдёт, даже когда выкидывать его будут.
Ну-ну...
Был когда-то уважаемым боксёром, а стал тошнотворной барыгой.
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как можно уважать существо, которое только кулаками махать способно. бык то сильнее
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Видать педалик многим петиным подельникам задолжал, если уйдет то его посадят.
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Пусть спросит у Джулинаи, бывшего мэра НьюЙорка. Как он работал с префектурой?
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Обратили внимание, а ведь петики не топят за Виталю! Что это значит? У Пети свои виды на Киев?
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у пети уже виды на Колыму открываются.
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У парашенко на парашу больше виды открываются.
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И Кличко прав. Нельзя отменить решение Конституционного суда, кроме как изменить Конституцию.
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Кличко за кресло не держится, но бабло не отпускает.
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