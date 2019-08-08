 Уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації переговорів "нормандської четвірки"

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник.

"Федеральний уряд Німеччини висловив занепокоєння у зв'язку з трагічною смертю чотирьох військових у результаті обстрілу під Павлополем і підтвердив готовність до активізації нормандського переговорного процесу", - написав Мельник.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів телефонні розмови з президентом Росії і Франції - Володимиром Путіним і Еммануелем Макроном, під час яких поінформував про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу бойовиків на Донбасі, а також закликав лідерів країн "нормандської четвірки" невідкладно провести зустріч.

Також читайте: Переговори в нормандському форматі щодо Донбасу на робочому рівні ведуться постійно, - представник МЗС Німеччини Адебар

За інформацією пресслужби президента України, президент Франції повідомив, що зв'яжеться з Путіним і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

У свою чергу Єлисейський палац поінформував, що президент Франції підніме цю тему під час переговорів із Путіним 19 серпня.