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Все про:Німеччина (1249) нормандська четвірка (511) Мельник Андрій (65)

 Уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації переговорів "нормандської четвірки"

Федеральний уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації нормандського переговорного процесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник.

"Федеральний уряд Німеччини висловив занепокоєння у зв'язку з трагічною смертю чотирьох військових у результаті обстрілу під Павлополем і підтвердив готовність до активізації нормандського переговорного процесу", - написав Мельник.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів телефонні розмови з президентом Росії і Франції - Володимиром Путіним і Еммануелем Макроном, під час яких поінформував про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу бойовиків на Донбасі, а також закликав лідерів країн "нормандської четвірки" невідкладно провести зустріч.

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За інформацією пресслужби президента України, президент Франції повідомив, що зв'яжеться з Путіним і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

У свою чергу Єлисейський палац поінформував, що президент Франції підніме цю тему під час переговорів із Путіним 19 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142018
 
 
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У тумбалалаек-поносниц под статьями о власти ФРГ случается внезапный запор.Поэтому что такое Меркель и что такое её правительство/То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014/ "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы
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"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Европа. А в это время:
"Капитуляция Запада перед новым Гитлером".
"Россия не демонстрирует желания идти навстречу мирным инициативам президента Зеленского.
- Инициатива президента Украины отремонтировать мост в Станице Луганской заблокирована российским военным командованием. Войска РФ не допускают разминирования территории вокруг моста, не допускают начала работ по ремонту.
- Переговоры по обмену пленными остановлены. Россия по-прежнему не составляет единого списка для обмена, не включает всех гражданских и военных заложников в единый список. Это показывает, что власти РФ по-прежнему затягивают процедуру обмена.
- Выдача Украине пленных украинских моряков, которых РФ обязана освободить согласно решению международного морского суда не произошла, вопреки всем многосторонним переговорам с участием самых влиятельных западных политиков.
Россия продолжает реализовывать свою стратегию в войне:
- Продолжение в ограниченном масштабе боевых действий на Донбассе с целью сохранения военного рычага воздействия на Украину. При этом РФ заинтересована в минимизации своих расходов на войну, и минимизации потерь в личном составе, поскольку наемников для войны не хватает.
- Ведение сепаратных переговоров с странами ЕС для разрушения единого западного политического фронта против РФ, и последующего снятия санкций.
- Дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине путем финансирования пророссийских СМИ и политических проектов, давления на экономику Украины, для укрепления пророссийской повестки в обществе и отторжения Крыма.
- Прекращение войны на Донбассе РФ связывает с уступками и признанием оккупации Крыма. Донбасс - разменная монета.
- Пункты по выдаче паспортов РФ размещены на оккупированных территориях Украины на Донбассе, продолжается выкачка квалифицированной рабочей силы в РФ."
"После двадцати лет все более и более жестокого правления Владимира Путина российское гражданское общество практически перестало существовать. Использовать его в качестве предлога для умиротворения Путина - отвратительно"
"Разве Россия прекратила свою агрессию в Украине? Вернула ей Крым, как этого требует международное сообщество? Разве были освобождены 24 украинских моряка, которых похитили в международных водах? Или, может быть, в путинской России произошла либерализация в в отношении прав человека и демократических стандартов, как того требует Совет?" - Каспаров - главе МИД Германии
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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