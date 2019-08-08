 Партія "Слуга народу" не проводить переговори про коаліцію в Раді, - Разумков

Про це повідомив лідер партії Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Коаліційні переговори сьогодні не ведуться. Ми працюємо в партії, в можливих майбутніх комітетах, займаємося підготовчою роботою над ініціативами, які будемо пропонувати парламенту. Жодної підкилимної дискусії про коаліційні домовленості не буде. Якщо переговори будуть, то вони будуть публічними", - сказав Разумков.
Він зазначив, що "Слуга народу" може самостійно створити більшість у парламенті.
"Але ми не закриті для діалогу з тими політичними силами, які поділяють базові цінності і дотримуються червоних ліній, з якими партія "Слуга народу" йшла на вибори і які озвучені президентом Зеленським. Тут не завжди треба бути в коаліції чи поза нею - треба дотримуватися зобов'язань, які партії брали під час виборів", - заявив Разумков.
Какой-то рыг пучеглазый Разумков называет себя чьим-то слугой (хотя раз он рыг, то понятно, кому он служит) и говорит про какие-то коалиции.
Нафига этим проходимцам Украина очень хорошо понятно.
Кто все эти люди и нафига они Украине?
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
Хроника одного Президента .. (link: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html) timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
08.08.2019 г.
Источник в Константинополе очень емко объяснил отказ Варфоломея что то подписывать с Зеленским. "Вы что, хотите чтобы он (*Варфоломей)что то подписал с человеком, который приехал к Эрдогану с дружеским визитом, после того как Эрдоган наплевал на интересы США?"
Результат встречи Зеленского с Эрдоганом - почти нулевой. Поговорили.
Результат встречи Зеленского с Варфоломеем - провал,.Варфоломей отказался подписывать совместное заявление..