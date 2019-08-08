 Представник ОБСЄ в ТКГ Сайдік закликав до дотримання перемир'я на Донбасі напередодні нового навчального року

Про це йдеться в заяві Сайдіка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я щиро шкодую про те, що 7 серпня робоча група ТКГ з безпеки не змогла провести позачергове засідання в формі відеоконференції, як це запропонувала українська сторона", - заявив спецпредставник ОБСЄ.
"Глибоко переконаний, що в дусі Мінських угод відкриті дискусії між усіма сторонами конфлікту необхідні як для забезпечення дотримання стійкого режиму припинення вогню, так і для мирного політичного рішення конфлікту на сході України", - зазначив Сайдік.
"Наполегливо закликаю всі сторони повністю і беззастережно дотримуватися своїх зобов'язань з перемир'я, яке було узгоджене Тристоронньою контактною групою і успішно набрало силу 21 липня. Цього вимагає не тільки пам'ять про жертви, а й необхідність уникнути можливих нових жертв, особливо в переддень нового навчального року", - зазначив він.
Нагадуємо, в районі проведення операції Об'єднаних сил з 21 липня встановлено так зване "хлібне перемир'я". За цей час шестеро українських військових загинуло, ще дев'ять поранено.
И не "мирным", а опущенцам и ихтамнетам!
это не перемирие... это наши перестали стрелять, как завещал великий зе...
и не могут в ответ на гибель побратимов дать ответку... и не могут упредить выстрел, даже если видят что что-то выходит на позицию...и не могут наказать сепаров спокойно проповедующих на нашей территории... не могут признать что по ним стреляют как в тире...
поэтому словоблудие утомило...и мы не слабоумные чтобы не понимать это...
Твои призывы вернут матерям их сыновей? А нашему Верховному Главнокомандующему
следует не просить Ху#ло повлиять на ту "сторону", а дать команду бойцам ВСУ:
на каждый выстрел кацапов насыпать так, чтобы у них броники на затылке заворачивались.
«Призываю противоборствующие стороны к соблюдению режима тишины!»
дальше в полголоса:
«Лёня, наливай...»