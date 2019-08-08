EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  472  34
Все про:Донбас (12701) перемир'я (412) Сайдік (129) Тристороння контактна група (123)

 Представник ОБСЄ в ТКГ Сайдік закликав до дотримання перемир'я на Донбасі напередодні нового навчального року

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік закликав усі сторони конфлікту на Донбасі беззастережно дотримуватися режиму припинення вогню в переддень нового навчального року.

Про це йдеться в заяві Сайдіка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я щиро шкодую про те, що 7 серпня робоча група ТКГ з безпеки не змогла провести позачергове засідання в формі відеоконференції, як це запропонувала українська сторона", - заявив спецпредставник ОБСЄ.

"Глибоко переконаний, що в дусі Мінських угод відкриті дискусії між усіма сторонами конфлікту необхідні як для забезпечення дотримання стійкого режиму припинення вогню, так і для мирного політичного рішення конфлікту на сході України", - зазначив Сайдік.

"Наполегливо закликаю всі сторони повністю і беззастережно дотримуватися своїх зобов'язань з перемир'я, яке було узгоджене Тристоронньою контактною групою і успішно набрало силу 21 липня. Цього вимагає не тільки пам'ять про жертви, а й необхідність уникнути можливих нових жертв, особливо в переддень нового навчального року", - зазначив він.

Нагадуємо, в районі проведення операції Об'єднаних сил з 21 липня встановлено так зване "хлібне перемир'я". За цей час шестеро українських військових загинуло, ще дев'ять поранено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142009
 
 
 Топ коментарі
 
6 украинских военных погибли, 9 ранены - это для Сайдика УСПЕШНОЕ ПЕРЕМИРИЕ?!!!
 показати весь коментар
 
Сайдик, пи#дуй со своими призывами о перемирии не просто далеко, а очень далеко.
Твои призывы вернут матерям их сыновей? А нашему Верховному Главнокомандующему
следует не просить Ху#ло повлиять на ту "сторону", а дать команду бойцам ВСУ:
на каждый выстрел кацапов насыпать так, чтобы у них броники на затылке заворачивались.
 показати весь коментар
 
Садик, как ты з....бал со своим путинским ОБСЕ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а что про 4 убитых скажет???????? сделал вид что их не было вот и вся мораль сайдика
 показати весь коментар
 
 
6 украинских военных погибли, 9 ранены - это для Сайдика УСПЕШНОЕ ПЕРЕМИРИЕ?!!!
 показати весь коментар
 
 
Ви правильно зауважили - для Сайдіка. Але не для України і її громадян, як мирних, так і військових.
 показати весь коментар
 
117-ть!!! Представитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик призвал к соблюдению перемирия на Донбассе в предверие нового учебного года - Цензор.НЕТ 1975
И не "мирным", а опущенцам и ихтамнетам!
 показати весь коментар
 
 
Голову бы тебе мразь проломить кирпичем. Ну что ублюдок нажрался хлебного перемирия пополам с кровью? Иди сегодня на похороня и расскажи родственникам что ты завтра еще в школу хочешь пойти мириться
 показати весь коментар
 
 
Что это за тварь кацапская здесь кудахчет? Пшла отсюда,шалава.
 показати весь коментар
 
Вова яким був, таким і залишився. Суки ті що його обирали.
 показати весь коментар
 
 
хлебное, школьное... как эту хрень не назови...все равно на "перемирие" не тянет...
это не перемирие... это наши перестали стрелять, как завещал великий зе...
и не могут в ответ на гибель побратимов дать ответку... и не могут упредить выстрел, даже если видят что что-то выходит на позицию...и не могут наказать сепаров спокойно проповедующих на нашей территории... не могут признать что по ним стреляют как в тире...
поэтому словоблудие утомило...и мы не слабоумные чтобы не понимать это...
 показати весь коментар
 
 
после школьного перемирия будет грибное такое же хреновое перемирие ......
 показати весь коментар
 
 
Ну шо, грабли с надписью "школьное перемирие".??
 показати весь коментар
 
 
Ці перемирія для одностороннього знищення наших бійців. Зельцман діє за планом *****.
 показати весь коментар
 
 
Rick Nemrozov Після того,як вашим уйопкам голови відрізали.
 показати весь коментар
 
Таки да, дамбасня мерзопакосний нарот.
 показати весь коментар
 
Ура ! Скоро знову буде шкільне переміріє... А потім новорічно- різдвяне, а потім пасхальне, а потім і т.д.
 показати весь коментар
 
 
Сайдик, пи#дуй со своими призывами о перемирии не просто далеко, а очень далеко.
Твои призывы вернут матерям их сыновей? А нашему Верховному Главнокомандующему
следует не просить Ху#ло повлиять на ту "сторону", а дать команду бойцам ВСУ:
на каждый выстрел кацапов насыпать так, чтобы у них броники на затылке заворачивались.
 показати весь коментар
 
 
Сайдик у нас основной призиватель. Такое впечетление, что ВСУ в Ростовской области и на Кубани чмирят мирних кацов!)))
 показати весь коментар
 
 
Как знакомо. С другой стороны, дома у Мартина Сайдика спокойствие, раслабуха и полный достаток, чего ему напрягаться.
 показати весь коментар
 
 
Мартин Сайдик пафосно:
«Призываю противоборствующие стороны к соблюдению режима тишины!»
дальше в полголоса:
«Лёня, наливай...»
 показати весь коментар
 
Когда будут слова от ЕС,США, Зе - Сторона договора о перемирии в случае убийства граждан Украины противоположной стороной, освобождается от соблюдения договора о перемирии , тогда можно поверить в искренность их призывов .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору