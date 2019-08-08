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 Політика України
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Все про:ВР (5299) Медведчук (475) Порошенко (9564) Разумков Дмитро (128)

 Разумков не підтримає Порошенка і Медведчука як кандидатів у віцеспікери Ради

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пообіцяв не голосувати за кандидатури Віктора Медведчука і Петра Порошенка, якщо їхні політсили висунуть їх на посаду першого заступника Голови Верховної Ради.

Про це Разумков заявив в інтерв'ю BBC Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Я виходитиму з того, які кандидатури будуть запропоновані опозиційними політичними силами... Якщо ви говорите про Медведчука, то я особисто голосувати за цю кандидатуру не буду... Петро Порошенко? Я особисто за цю кандидатуру не голосуватиму", - зазначив Разумков.

При цьому він зауважив, що опозиція може запропонувати різні кандидатури на цю посаду, тоді відбудеться голосування, і якась політсила, яка буде в опозиції, отримає це крісло.

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Позиція ж "Слуги народу", за словами Разумкова, залежатиме від того, яку кандидатуру запропонує опозиція.

Раніше Дмитро Разумков запропонував, щоб кандидата на посаду віцеспікера Верховної Ради висунули опозиційні фракції.

Кандидатуру самого Разумкова "Слуга народу" пропонуватиме на посаду голови парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142007
 
   
 Топ коментарі
 
смотрю зебилам похер на все и как будет дальше в стране, лишь бы "петю кошмарили", а дальше на все пох... мечта путена, чтоб украинци боролись сами с собой, а он миротворец, на колени пред которым становятся
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А я про коментарі проти пєті. Тобто ви не вмієте читати чи просто зебіл🙄
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Тобто за Бойка він проголосує.
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Да я как-то в жалости убогих нищебродов не нуждаюсь. Правда милостыню не подаю тоже.

Так что поспрашивай у кого-нить другого.
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"схемы" ещё уважаем? Вот вам новейшее правосудие не от мародёра Ляльковод Баришівського суду: як провінційна феміда грає на руку олігарху Коломойському | СХЕМИ №226
https://youtu.be/phXxQistoes
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Реформа ЗЄ жорсткої боротьби з корупцією-всі откати за зеленим сукном в казино.
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А кто такой этот временщик Разумков?
Чем Разумков известен, кроме того, что был членом Партии Регинов с 2006 по 2010 год?
Он хочет пережить ЗЕлупу или готов кончить вместе с ним уже этой зимой?
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Этих двух акробатов за решетку нужно с конфискацией,а не на блатные кресла.
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та и пофик.
Раз эти слуги имеют большинство было бы здорово, что бы они посадили на должности всех своих и отвечали это все сами потом
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Це так, але віце-спікер - це посада опозиції. Так саме, як і в ПАРЄ будуть представники усіх фракцій, що увійшли в Парламент.
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ПРахоботики🐷 вже переобуваються...
Від 🐷 віддаляються-ідєйния становлються!
Гроссбухи не горять!
Сміхота, млляяя!
🤑
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Вице-спикер из оппозиции - это фиговый листок.
Оппозиции должны дать комиссию, чтобы контролировать коалицию, например, бюджетную ..
Ни Голос, ни Солидарность не согласятся на такой ,,подарок,, , может согласиться стать вице-спикером, только Тимошенко ...
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Тимошенко все про це говорила. Хоча її політика мені не подобається, але визнаю її розум. Вона розуміє, що слуги шукають цапів-відбувайлів і тому не піде на таку посаду.
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А как там с "Межгалактичкским соглашением"?! А с Американо-китайским меморандумом?! Разумков поддержит?!
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Да, Боже упаси!..
Это - украинская чума - шо один, шо второй.
Их дустом травить нада, а не сажать их на должности!
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Порошенко уже никто. Какой вице спикер?
Буду наслаждаться его видом, как он в зале с грустным видом и пустыми глазами с 10-00 до 17-00 будет сидеть перед зелеными и красными кнопками. Новая работа у него такая будет. Ну это зрелище, правда, только на первые недельки. А потом исчезнет, уйдут его под рученьки в какое-нибудь сизо для бывших высокопоставленных
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А хто такий Порошенко? Не той гордий провідник двадцяти чотирьох калік перехожих?
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Этим двум кумовьям место в одной камере.
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Бога побойтесь. какой парашник и мертветчук-иуда? этих особей вообще нельзя.
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Интересно кто такой тупой вам всем методички пишет, или в Трускавце раздали.
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Порошенко сразу сказал что будет в оппозиции. Должности и коалиции на фиг. На него за пять лет столько дерьма вылили, пора возвращать. А это он умеет делать, опыт богатый. Будет не скучно.
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