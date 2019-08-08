 Разумков не підтримає Порошенка і Медведчука як кандидатів у віцеспікери Ради

Про це Разумков заявив в інтерв'ю BBC Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Я виходитиму з того, які кандидатури будуть запропоновані опозиційними політичними силами... Якщо ви говорите про Медведчука, то я особисто голосувати за цю кандидатуру не буду... Петро Порошенко? Я особисто за цю кандидатуру не голосуватиму", - зазначив Разумков.
При цьому він зауважив, що опозиція може запропонувати різні кандидатури на цю посаду, тоді відбудеться голосування, і якась політсила, яка буде в опозиції, отримає це крісло.
Позиція ж "Слуги народу", за словами Разумкова, залежатиме від того, яку кандидатуру запропонує опозиція.
Раніше Дмитро Разумков запропонував, щоб кандидата на посаду віцеспікера Верховної Ради висунули опозиційні фракції.
Кандидатуру самого Разумкова "Слуга народу" пропонуватиме на посаду голови парламенту.
Так что поспрашивай у кого-нить другого.
https://youtu.be/phXxQistoes
Чем Разумков известен, кроме того, что был членом Партии Регинов с 2006 по 2010 год?
Он хочет пережить ЗЕлупу или готов кончить вместе с ним уже этой зимой?
Раз эти слуги имеют большинство было бы здорово, что бы они посадили на должности всех своих и отвечали это все сами потом
Від 🐷 віддаляються-ідєйния становлються!
Гроссбухи не горять!
Сміхота, млляяя!
🤑
Оппозиции должны дать комиссию, чтобы контролировать коалицию, например, бюджетную ..
Ни Голос, ни Солидарность не согласятся на такой ,,подарок,, , может согласиться стать вице-спикером, только Тимошенко ...
Это - украинская чума - шо один, шо второй.
Их дустом травить нада, а не сажать их на должности!
Буду наслаждаться его видом, как он в зале с грустным видом и пустыми глазами с 10-00 до 17-00 будет сидеть перед зелеными и красными кнопками. Новая работа у него такая будет. Ну это зрелище, правда, только на первые недельки. А потом исчезнет, уйдут его под рученьки в какое-нибудь сизо для бывших высокопоставленных