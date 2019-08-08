 Окупанти продовжили арешт тяжкохворому кримському політв'язню Бекірову до 11 жовтня

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні "Верховний суд Республіки Крим" нову продовжив Едему Бекірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 11 жовтня. Захисники пана Бекірова надали всі необхідні для зміни запобіжного заходу на домашній арешт документи (щодо стану здоров'я, наявності житла на території Криму). Однак утримання під вартою вперто продовжують, не забезпечивши тяжкохворій людині відповідний медичний догляд і не допускаючи незалежних лікарів", - написала Денісова.

За її словами, 15 серпня цей же суд вирішуватиме, який місцевий суд розглядатиме кримінальну справу стосовно Бекірова по суті - "Красноперекопський районний суд Республіки Крим" чи "Центральний районний суд Сімферополя".

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"Етапування в Красноперекопськ Едем Бекіров зі своїм станом здоров'я (I група інвалідності, критичний рівень цукру в крові, гіпертонія, запалення підшлункової, нестерпний біль у спині, трофічна виразка на лівій нозі) може не витримати. Він вже заявив про оголошення голодування, якщо рішення про його переміщення в ізолятор тимчасового утримання Красноперекопська буде прийнято", - зазначає омбудсмен.

За словами Денісової, тільки тиск міжнародної спільноти на РФ може врятувати життя громадянина України.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.