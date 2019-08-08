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Все про:ДТП (2434) Львівщина (921) Національна гвардія (562) ДБР (419)

 Командир патрульної роти Нацгвардії на Львівщині насмерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю нацгвардійця, яка сталася на ділянці автодороги "Львів-Пустомити-Меденичі", в результаті якої загинув пішохід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Командир патрульної роти Нацгвардії на Львівщині насмерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - ДБР 01

7 серпня командир патрульної роти однієї з військових частин Нацгвардії наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза пішохідним переходом. У результаті ДТП пішохода було госпіталізовано в Пустомитівську центральну районну лікарню, де від отриманих травм він помер.

Командир патрульної роти Нацгвардії на Львівщині насмерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - ДБР 02

Дивіться також: Унаслідок ДТП на Київщині загинув поліцейський, - Нацполіція. ФОТО

Командир патрульної роти Нацгвардії на Львівщині насмерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - ДБР 03

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті: передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142002
 
 
 Топ коментарі
 
Не надо передергивать. "У нас на переходах гибнут больше чем вне". А Вы уверены? А если нет? И даже если так, то причем это к конкретному случаю?
Вы уверены,что пешеход не выбежал неожиданно? Вот вчера передо мной тетка быстро выбежала на дорогу, а когда оказалась прямо впереди машины, то пошла неспешно, степенно,от бедра. А если бы тормоза были похуже? А еще бывает, когда пешеход идет вдоль дороги.
При исполнении у нас не отягчающее. И с чего вы взяли, что водитель был при исполнении? Вот Вы представьте себе гонку за преступником (при исполнении 100%), а на дорогу выбегает мудак (типа дедушки под кортеж Порошенка). Так мы водителя расстреляем?

Это я к тому, что пусть специально обученные люди разбираются.

На сегодня в этом ДТП 100% нарушителем является только пешеход. ПО водителю вопрос открыт. Ясно только, что ему придется ремонтировать автомобиль и платить ущерб семье дебила, переходящего улицу в неположенном месте.
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Сколько раз чудом водители избегают столкновений с подобными оленями.
Еще больше Бьют из за них машины, порой погибают, а "олень" - перебежал и ушел как ни в чем. Ни возмещения ущерба ни ответственности за нарушение.

Вот в данном случае. Машина побита. о что олень при этом погиб - не есть фактом превращающим водителя из пострадавшего в преступника а оленя в пострадавшего.

По справедливости - водитель пострадал и ему должен быть возмещен ущерб за счет имущества "оленя". А не привлекать его к не понятной ответственности.

Ведь ответственность возникает за преступление , а в чем преступление водителя в данной ситуации? Что не имел дара предвиденья ?
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У нас всегда правы пешеходы, хотелось бы знать, сколько штрафов выписано пешеходам нарушившим правила за последний год? К сожалению мудаков водителей то же меньше не становится... заблокировать проезд, превысить скорость не просто в городе, а там, где это точно рано или поздно приведет к трагедии... оленей и мудаков масса с обеих сторон. За одни мобильные в руках пежеходов через дорогу и у водил за рулем надо принудительо эфтанизировать, дабы на страдали окружающие. Пока не будет правил для всех (в том числе и для полиции) ситуация не изменится. А она не изменится никогда(
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так шо вже откривати дєло, йєслі нарушітєль помєр?
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а чьо сразу гібєль? воно ж сконало в больніце?
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а пешеходу что было бы если бы выжил? или он не нарушил ничего
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я о другом у нас и небыло никогда,взаимного уважения,водитель -пешеход,пехеход -водитель,
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там долі сєкунди - про уваженійє думать - только замєдлять рєакцію. Нічєго лічного. Я сам пєшеход, но в даном случайє лось всєм нагаділ, а сам ушол... думаю шо в нєбитійо
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Так потому шо в совке если кто "достал" машину - то плевал на пехов, а те в ответ искренне завидовали счастливчику и бодро проклинали его. А если и сами "доставали" - то ситуация повторялась - только их уже ненавидели))
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пешеходу на той трассе ваще делать нех, не то шо её перебегать...
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Це результат того що дорога стала без ям, відремонтованою. А пішоходи не в курсі що авта швидко їздять коли ями відсутні.
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Надо всех убивать вне переходов?У нас на переходах гибнут больше чем вне.Тут Аваков на себе последнюю майку рвал неистово,когда снизил скорость в населённых пунктах .И каково?.Надо бы общественности довести дело полицая до тюрьмы,ибо при исполнении.Отягчающее. На каждого Шумахера должен быть свой Камаз.
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якби на переході, то я б його задушив, но нєт
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там походу траса. а шо на ній немає пішохідно-велосипедної доріжки питання до влади.
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Тобто, ти вважаєш що виневатий водій, а не олень перебігаючий швидкісну трасу?
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там поврєждєнія ніби лось перебігав
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Водитель всегда должен быть настороже..Даже если трасса.А тут освещается.Я за рулём с 1979 года и уменя нет оправдания для водителя.Он же не на Тесле-автопилоте. Это на ней можно спать за рулём.
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ага, йєхать на скоросной 5 км/час, іначє піанєра задавіт
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йєсі он поріт чушь, то я адекватно отвєчаю
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но и пешеходу нет оправдания тоже,я тоже водитель
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Когда погиб Черновол,там Камаз поперёк выехал. Этому водию я бы послал вместо погибшего камаз..
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погібшему нада біло апстєну убіца, йєсі йєму жить надойєло, а не чоловікові машину бити
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Не надо передергивать. "У нас на переходах гибнут больше чем вне". А Вы уверены? А если нет? И даже если так, то причем это к конкретному случаю?
Вы уверены,что пешеход не выбежал неожиданно? Вот вчера передо мной тетка быстро выбежала на дорогу, а когда оказалась прямо впереди машины, то пошла неспешно, степенно,от бедра. А если бы тормоза были похуже? А еще бывает, когда пешеход идет вдоль дороги.
При исполнении у нас не отягчающее. И с чего вы взяли, что водитель был при исполнении? Вот Вы представьте себе гонку за преступником (при исполнении 100%), а на дорогу выбегает мудак (типа дедушки под кортеж Порошенка). Так мы водителя расстреляем?

Это я к тому, что пусть специально обученные люди разбираются.

На сегодня в этом ДТП 100% нарушителем является только пешеход. ПО водителю вопрос открыт. Ясно только, что ему придется ремонтировать автомобиль и платить ущерб семье дебила, переходящего улицу в неположенном месте.
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Может еще и ему отремонтируют и заплатят(как по логике надо бы)
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Нет. У нас с точки зрения выплат только водитель должен пешеходу и возмещает ущерб, независимо от того, кто виноват.

Невинный виноватому платит. Отрыжка совка.
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У нас всегда правы пешеходы, хотелось бы знать, сколько штрафов выписано пешеходам нарушившим правила за последний год? К сожалению мудаков водителей то же меньше не становится... заблокировать проезд, превысить скорость не просто в городе, а там, где это точно рано или поздно приведет к трагедии... оленей и мудаков масса с обеих сторон. За одни мобильные в руках пежеходов через дорогу и у водил за рулем надо принудительо эфтанизировать, дабы на страдали окружающие. Пока не будет правил для всех (в том числе и для полиции) ситуация не изменится. А она не изменится никогда(
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эфтанізіровать - нада запісать в свой молєскін!
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Я видел недавно, как пешехода недавно полицейские тормознули за попітку перейти на красній свет. Но штраф пешеходу - всего 51 грн.
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а вот, если бы, какой то, дед Мыкола, сбил бы ,такого аленя, на дороге, когда оно ломилось через трассу, в неположенном месте, да еще в ночное время, была бы тишина в СМИ.
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ага, отрєформірованнийє лосі на скоростной трассє в тьомнойє врємя суток под автомобілі кідаюца
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Была бы область где большинство за Зе порохоботы бы начали : патрульный явно был за ЗЕ-била итд
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Интересно, а вот глава Житомирской БЮТ сбил старушку на пешеходном переходе, так там он проходит свидетелем по делу, прокурорские натягивают что или старушка бросилась под колеса, или машина сама задавила старушку, ибо этот тип был пассажиром !!!
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Сколько раз чудом водители избегают столкновений с подобными оленями.
Еще больше Бьют из за них машины, порой погибают, а "олень" - перебежал и ушел как ни в чем. Ни возмещения ущерба ни ответственности за нарушение.

Вот в данном случае. Машина побита. о что олень при этом погиб - не есть фактом превращающим водителя из пострадавшего в преступника а оленя в пострадавшего.

По справедливости - водитель пострадал и ему должен быть возмещен ущерб за счет имущества "оленя". А не привлекать его к не понятной ответственности.

Ведь ответственность возникает за преступление , а в чем преступление водителя в данной ситуации? Что не имел дара предвиденья ?
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лось нє погіб, а помєр в больніце. Мож у нєго хронічєскойє обострілось
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ЧИТАЙ ,,ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ".
ТАМ В РАЗДЕЛЕ ,,ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ" ОТВЕТ НА ТВОЙ ВОПРОС. ЕСЛИ ТЫ НЕ СОГЛАСЕН С НИМ, ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО ПОЛОЖИТЬ ПРАВА НА ПОЛКУ, И НИКОГДА НЕСАДИТСЯ ЗА РУЛЬ В УКРАИНЕ ВЫРАЖАЯ СВОЙ ПРОТЕСТ И НЕСОГЛАСИЕ.
1.7
Водители обязаны быть особенно внимательными к таким категориям участников дорожного движения, как велосипедисты, лица, передвигающиеся в креслах колёсных и пешеходы. Все участники дорожного движения должны быть особенно осторожны по отношению к детям, пожилым людям и лицам с явными признаками инвалидности (редакция от 11.07.2018).
2.3
Для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан:

б)
быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, соответственно реагировать на ее изменение, следить за правильностью размещения и крепления груза, техническим состоянием транспортного средства и не отвлекаться от управления этим средством в дороге;

ДА Я ЗНАЮ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ. НО ЭТО НЕОТМЕНЯЕТ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ.
ДА Я ТОЖЕ КОЕ С ЧЕМ НЕСОГЛАСЕН И МНЕ БЛИЖЕ ПРАКТИКА НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СТРАН ГДЕ ОБРАЗНО ГОВОРЯ - ПЕШЕХОД В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ,,ПРЕПЯТСТВИЕМ" И НЕ ДЕЛАЕТ ВОДИТЕЛЯ ВИНОВАТЫМ. НО ПОКА ЖИВЁМ МЫ В УКРАИНЕ, А В УКРАИНЕ СЕ КАМСА.
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пєшєход нє участвовал в двіженії - он шол нє по обочінє навстрєчу транспорту, а пєрєсєкал трассу в нєположєнном мєстє
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ЧУКЧА ЯВНО НЕ ЧИТАТЕЛЬ. ЧУКЧА ЯВНО ПИСАТЕЛЬ НЕЖЕЛАЮЩИЙ УЧИТЬ ПДД. ЧУКЧА ХОЧЕТ ПИСАТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ СВОИ ПДД.
А ТАМ ЕЩЁ ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ПУНКТИК В РАЗДЕЛЕ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КОТОРУЮ ДОЛЖЕН ВЫБИРАТЬ ВОДИТЕЛЬ.
НУ ВПРОЧЕМ ЧУКЧА ИМЕЕТ ПРАВО НЕЗНАТЬ, НЕУЧИТЬ, И НЕСООБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ РАСЧИТЫВАЯ ЧТО И ДРУГИЕ, НАПРИМЕР ПЕШЕХОДЫ ИХ ТОЖЕ НЕБУДУТ СООБЛЮДАТЬ. 😂😅😂
НО ТОГДА ЧУКЧА НЕДОЛЖЕН УДИВЛЯТСЯ НЕЗНАНИЮ СВОИХ СЛАБЫХ МЕСТ ЗА КОТОРЫЕ ЕМУ ПРИЙДЁТСЯ КАК МИНИМУМ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ АДВОКАТА, СЛЕДОВАТЕЛЯ, СУДЬИ, И ПРОКУРОРА. 😂😅😂
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ПДД мнє хорошо знакомі - они кровью пісани - і мєня очєнь удівляют пєшєходи, брєдущійє по обочінє справа, как будто оні трамвай і їх відно в тємнотє за кіламєтр і вадітєлі їх абязани обйєжжать. А ніхєрашечкі - улєтєл в шеол - жалуйся там в спортлото. А етот лось явно хотєл покончіть со своїм жалкім сущєствованійєм
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ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ: - 1. ВО ВСЁМ ПРОИЗОШЕДШЕМ ВИНЯЩИЕ КОГО УГОДНО, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЕСЬ МИР. ОТСЮДА НЕТ МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ И ИХ УСТРАНЕНИЕМ, И КАК СЛЕДСТВИЕ ПОСТОЯННЫЕ ГРАБЛИ.
2. ВО ВСЕХ СВОИХ ПРОКОЛАХ И НЕУДАЧАХ ВИНЯЩИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТОЛЬКО СЕБЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО СО ВРЕМЕНЕМ ИМЕЮЩИЕ ШАНС ИСКЛЮЧАТЬ ОДНОТИПНЫЕ ОШИБКИ.
ТЫ ТАКИ ОТНОСИШСЯ К ПЕРВЫМ. 😂😅😂
ШО КАСАЕТСЯ ТВОЕГО ,,ЗНАНИЯ" ПДД. ОТКРЫВАЙ РАЗДЕЛ ДВИЖЕНИЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ... ОТКРЫВАЙ РАЗДЕЛ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ТОЙ ЧАСТИ КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЮ КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ СКОРОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ(НОЧЬЮ). ТАМ ЧЁТКИЙ ОТВЕТ НА ТВОЁ НЕЗНАНИЕ ЭТИХ САМИХ ПРАВИЛ. 😂😅😂
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(4.7. Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
4.8. Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений (в данном случае 4 полосы), разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорога хорошо видна в обе стороны, и лишь после того, как пешеход убедится в отсутствии опасности.
Источник: https://pdd.online.ua/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-********/4/


Так что этот олень ни как не подпадал под понятие "участник дорожного движения" а посему ...


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Внимательно читай до конца. Я тоже кое с чем несогласен.... И вникай.
И перечитай ответ огобе. 😂😅😂
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Вашу логику, что .водитель виноват уже только потому, что водитель - я понял. И не считаю её адекватной.
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Ты опять доказываешь что ты невнимательный читатель.
ЛОГИКА О ТОМ ЧТО ВОДИТЕЛЬ ВИНОВАТ УЖЕ ПОТОМУ, ЧТО ОН ВОДИТЕЛЬ, ЭТО НЕ МОЯ ЛОГИКА. ЭТО ЛОГИКА ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ТАКИ НЕВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛИ И УЧИЛИ. И ТАМ ХОТЬ И УБРАЛИ ПУНКТИК О ТОМ ЧТО ,,ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ЕСТЬ СРЕДСТВО ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ И ...." НО ТАМ ЕСТЬ РЯД ПУНКТОВ КОТОРЫЕ ВЫ ВСЕГДА НАРУШИТЕ ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ АВАРИЯ. И БУДЕТЕ НАКАЗАНЫ КАК МИНИМУМ ДЕНЬГАМИ. И ЕСЛИ АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, ТО ТЫ - ,,АДЕКВАТНЫЙ" БУДЕШЬ ДОКАЗЫВАТЬ НЕ МНЕ, А СУДЬЕ И ПРОКУРОРУ ЧТО ОНИ НЕАДЕКВАТНЫЕ. 😂😅😂
хотел бы я поглядеть на этот процесс. 😂😅😂
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в том, что не купил машину с активными систомами безопастности
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Это вы о чем ? Что за активные системы безопасности? Надеюсь не пулемет с радаром и системой авто отстрела оленей
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И чего "икру метать", раньше времени? Возбудили дело. Назначат автотехническую експертизу. При этом установят, был ли автомобиль технически исправен, в момент наезда, его скорость, и имел-ли водитель техническую возможность предотвратить наезд... Через пару недель, узнаем. На основании експертного заключения и будет принято решение, в отношении водителя...
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а шо йєщьо дєлать на хворумє? Тут площадка для мнєній, іначє мона закривать - ікспєрди зачтут заключєнійє і фсьо
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Так что, ты предлагаешь "дурку гонять", друг перед другом?
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Я "умняків" не бачу... В основному, "дурні фантазії"...
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так начинай лєпіть - ти ж тут самий умний
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тебе дело говорят а ты коверного строишь. не стыдно?
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ну так потри очень бистро пока все не прочитали
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Куди мені до тебе... Я свою думку висловив... Якщо є заперечення - давай, я слухаю... А "блазенські виходки" залиш собі - перед дзеркалом виступать...
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Гнал с такой скоростью, что пешеход машину расплющил.
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В этом деле всё уже ясно, водитель будет оправдан.
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ВОПРОС ТОЛЬКО В СУММЕ.
У ВОДИТЕЛЯ ИМЕЮТСЯ СЛАБЫЕ МЕСТА ПО СООБЛЮДЕНИЮ ПДД.
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Вот только из-за того, что он нацгвардеец, от души желаю, чтобы попал на зону. С тех пор как им выдали полномочия патрульных, начался безпредел, как во времена старых мусоров.
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абсурд. а если бы наоборот? а если бы прокурор за рулем сбил судью? наказан должен быть виноватый иначе будет безпредел как вы выражаетесь везде и во всем
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пора уже вносить изменения в ПДД, пешеходы такие же участники движения и начинать их штрафовать тоже
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ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПДД. ТАМ ВСЁ ЭТО ЕСТЬ. ДРУГОЙ ВОПРОС ПОЧЕМУ ИХ НЕ ШТРАФУЮТ. ТАК И ВОДИТЕЛЕЙ ДАЛЕКО НЕВСЕГДА И НЕ ЗА ВСЕ НАРУШЕНИЯ ШТРАФУЮТ.
НУЖНО ПОДЫМАТЬ ДРУГОЙ ВОПРОС: - ЕСЛИ ПЕШЕХОД ПЕРЕХОДИТ ДОРОГУ ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТ, ОСОБЕННО НА СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЯХ, ТО ВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ,,ЛИЦЕНЗИЮ НА ОТСТРЕЛ" БЕЗ ВМЕНЕНИЯ ВИНЫ. 😂😅😂
ЕСТЬ СТРАНЫ ГДЕ ЭТО ПРАКТИКУЕТСЯ.
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во первый в дупу себе засунь капс лок. а во вторых - если ребенок безмозглый еще выбежит на дорогу тоже с удовольствием будешь давить? кошмары мучать не будут? дурачек ты малолетний
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а чом би ні? То, буцім, настоящий хранцузький вєртольот
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