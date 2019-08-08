 Командир патрульної роти Нацгвардії на Львівщині на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
7 серпня командир патрульної роти однієї з військових частин Нацгвардії наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза пішохідним переходом. У результаті ДТП пішохода було госпіталізовано в Пустомитівську центральну районну лікарню, де від отриманих травм він помер.
Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті: передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Вы уверены,что пешеход не выбежал неожиданно? Вот вчера передо мной тетка быстро выбежала на дорогу, а когда оказалась прямо впереди машины, то пошла неспешно, степенно,от бедра. А если бы тормоза были похуже? А еще бывает, когда пешеход идет вдоль дороги.
При исполнении у нас не отягчающее. И с чего вы взяли, что водитель был при исполнении? Вот Вы представьте себе гонку за преступником (при исполнении 100%), а на дорогу выбегает мудак (типа дедушки под кортеж Порошенка). Так мы водителя расстреляем?
Это я к тому, что пусть специально обученные люди разбираются.
На сегодня в этом ДТП 100% нарушителем является только пешеход. ПО водителю вопрос открыт. Ясно только, что ему придется ремонтировать автомобиль и платить ущерб семье дебила, переходящего улицу в неположенном месте.
Невинный виноватому платит. Отрыжка совка.
Еще больше Бьют из за них машины, порой погибают, а "олень" - перебежал и ушел как ни в чем. Ни возмещения ущерба ни ответственности за нарушение.
Вот в данном случае. Машина побита. о что олень при этом погиб - не есть фактом превращающим водителя из пострадавшего в преступника а оленя в пострадавшего.
По справедливости - водитель пострадал и ему должен быть возмещен ущерб за счет имущества "оленя". А не привлекать его к не понятной ответственности.
Ведь ответственность возникает за преступление , а в чем преступление водителя в данной ситуации? Что не имел дара предвиденья ?
ТАМ В РАЗДЕЛЕ ,,ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ" ОТВЕТ НА ТВОЙ ВОПРОС. ЕСЛИ ТЫ НЕ СОГЛАСЕН С НИМ, ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО ПОЛОЖИТЬ ПРАВА НА ПОЛКУ, И НИКОГДА НЕСАДИТСЯ ЗА РУЛЬ В УКРАИНЕ ВЫРАЖАЯ СВОЙ ПРОТЕСТ И НЕСОГЛАСИЕ.
1.7
Водители обязаны быть особенно внимательными к таким категориям участников дорожного движения, как велосипедисты, лица, передвигающиеся в креслах колёсных и пешеходы. Все участники дорожного движения должны быть особенно осторожны по отношению к детям, пожилым людям и лицам с явными признаками инвалидности (редакция от 11.07.2018).
2.3
Для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан:
б)
быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, соответственно реагировать на ее изменение, следить за правильностью размещения и крепления груза, техническим состоянием транспортного средства и не отвлекаться от управления этим средством в дороге;
ДА Я ЗНАЮ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ. НО ЭТО НЕОТМЕНЯЕТ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ.
ДА Я ТОЖЕ КОЕ С ЧЕМ НЕСОГЛАСЕН И МНЕ БЛИЖЕ ПРАКТИКА НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СТРАН ГДЕ ОБРАЗНО ГОВОРЯ - ПЕШЕХОД В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ,,ПРЕПЯТСТВИЕМ" И НЕ ДЕЛАЕТ ВОДИТЕЛЯ ВИНОВАТЫМ. НО ПОКА ЖИВЁМ МЫ В УКРАИНЕ, А В УКРАИНЕ СЕ КАМСА.
А ТАМ ЕЩЁ ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ПУНКТИК В РАЗДЕЛЕ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КОТОРУЮ ДОЛЖЕН ВЫБИРАТЬ ВОДИТЕЛЬ.
НУ ВПРОЧЕМ ЧУКЧА ИМЕЕТ ПРАВО НЕЗНАТЬ, НЕУЧИТЬ, И НЕСООБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ РАСЧИТЫВАЯ ЧТО И ДРУГИЕ, НАПРИМЕР ПЕШЕХОДЫ ИХ ТОЖЕ НЕБУДУТ СООБЛЮДАТЬ. 😂😅😂
НО ТОГДА ЧУКЧА НЕДОЛЖЕН УДИВЛЯТСЯ НЕЗНАНИЮ СВОИХ СЛАБЫХ МЕСТ ЗА КОТОРЫЕ ЕМУ ПРИЙДЁТСЯ КАК МИНИМУМ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ АДВОКАТА, СЛЕДОВАТЕЛЯ, СУДЬИ, И ПРОКУРОРА. 😂😅😂
2. ВО ВСЕХ СВОИХ ПРОКОЛАХ И НЕУДАЧАХ ВИНЯЩИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТОЛЬКО СЕБЯ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО СО ВРЕМЕНЕМ ИМЕЮЩИЕ ШАНС ИСКЛЮЧАТЬ ОДНОТИПНЫЕ ОШИБКИ.
ТЫ ТАКИ ОТНОСИШСЯ К ПЕРВЫМ. 😂😅😂
ШО КАСАЕТСЯ ТВОЕГО ,,ЗНАНИЯ" ПДД. ОТКРЫВАЙ РАЗДЕЛ ДВИЖЕНИЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ И В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ... ОТКРЫВАЙ РАЗДЕЛ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ТОЙ ЧАСТИ КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЮ КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ СКОРОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ(НОЧЬЮ). ТАМ ЧЁТКИЙ ОТВЕТ НА ТВОЁ НЕЗНАНИЕ ЭТИХ САМИХ ПРАВИЛ. 😂😅😂
4.8. Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений (в данном случае 4 полосы), разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорога хорошо видна в обе стороны, и лишь после того, как пешеход убедится в отсутствии опасности.
Источник: https://pdd.online.ua/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-********/4/
Так что этот олень ни как не подпадал под понятие "участник дорожного движения" а посему ...
И перечитай ответ огобе. 😂😅😂
ЛОГИКА О ТОМ ЧТО ВОДИТЕЛЬ ВИНОВАТ УЖЕ ПОТОМУ, ЧТО ОН ВОДИТЕЛЬ, ЭТО НЕ МОЯ ЛОГИКА. ЭТО ЛОГИКА ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ТАКИ НЕВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛИ И УЧИЛИ. И ТАМ ХОТЬ И УБРАЛИ ПУНКТИК О ТОМ ЧТО ,,ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ЕСТЬ СРЕДСТВО ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ И ...." НО ТАМ ЕСТЬ РЯД ПУНКТОВ КОТОРЫЕ ВЫ ВСЕГДА НАРУШИТЕ ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ АВАРИЯ. И БУДЕТЕ НАКАЗАНЫ КАК МИНИМУМ ДЕНЬГАМИ. И ЕСЛИ АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, ТО ТЫ - ,,АДЕКВАТНЫЙ" БУДЕШЬ ДОКАЗЫВАТЬ НЕ МНЕ, А СУДЬЕ И ПРОКУРОРУ ЧТО ОНИ НЕАДЕКВАТНЫЕ. 😂😅😂
хотел бы я поглядеть на этот процесс. 😂😅😂
У ВОДИТЕЛЯ ИМЕЮТСЯ СЛАБЫЕ МЕСТА ПО СООБЛЮДЕНИЮ ПДД.
НУЖНО ПОДЫМАТЬ ДРУГОЙ ВОПРОС: - ЕСЛИ ПЕШЕХОД ПЕРЕХОДИТ ДОРОГУ ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТ, ОСОБЕННО НА СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЯХ, ТО ВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ,,ЛИЦЕНЗИЮ НА ОТСТРЕЛ" БЕЗ ВМЕНЕНИЯ ВИНЫ. 😂😅😂
ЕСТЬ СТРАНЫ ГДЕ ЭТО ПРАКТИКУЕТСЯ.