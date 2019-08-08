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Все про:Крючков (33) Порошенко (9564) Центренерго (16)

 Адвокат Крючкова заявив, що у справі "Центренерго" власним майном може відповісти Порошенко

В одному з чотирьох проваджень у справі про розкрадання в "Центренерго" потерпілим є екснардеп, голова холдингової компанії "енергомережі" Дмитро Крючков.

Як передає Гордон.юа, про це повідомив в інтерв'ю "Українським новинам" адвокат Крючкова Олександр Лисак.

Йдеться про справу за фактами розкрадання близько $700 млн доларів. Адвокат вважає, що в разі доведення провини відповідати своїм майном можуть п'ятий президент України Петро Порошенко або народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко.

"Дмитро є власником компанії - основного кредитора "Центренерго" - з вимогами, що перевищують 1 млрд грн. У частині правового статусу це означає, що якщо слідство доведе, що кінцевим вигодонабувачем був, наприклад, Кононенко чи Порошенко, то відповідно до статусу потерпілого, виникає можливість звернення до суду і накладення арешту майна, наступного стягнення тощо. Це норма не тільки українського, а й міжнародного права", - заявив Лисак.

Як повідомлялося, журналісти-розслідувачі телепрограми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" стверджували, що екс-нардеп Д.Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" в 2015 році організовував схеми виведення коштів з державних енергопостачальних компаній(обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка.

15 квітня екстрадованого в Україну екс-нардепа Крючкова затримали детективи НАБУ.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що екстрадиція Крючкова - це передвиборчі технології штабу Зеленського. Сам екс-нардеп заявив, що Порошенко нібито дав доручення про порушення провадження НАБУ проти нього.

17 квітня Солом'янський районний суд Києва заарештував Крючкова на 45 діб із заставою 7,11 млн грн. Сторона обвинувачення наполягала на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн. Також колишнього парламентарія зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

На Цензор.НЕТ вийшла стаття про передісторію і свідчення Дмитра Крючкова, надані в суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після розмови Холодницького з Крючковим САП внесла до ЄРДР чотири провадження, де фігурують імена Порошенка, Кононенка та інших високопосадовців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141994
 
   
 Топ коментарі
 
Петро Порошенко вже повернувся в
Україну.
Половина зебилів обісралася, інша половина зебилів цим поснідала.
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зебилы все также бредят методичками из ольгино Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 9993/
А по факту:
Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 3870
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...твоему зеленому уБожеству постоянно кто-то мешает, походу...
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напевне, треба буде вимагати від адмінів банити *********, які займаються цією брехливою шарієвщиною...
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Не забудь подякувати мордеру потім , дякунець-стуканець!
🤑
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13-й , так у високих чинах у всіх , без виключення такий діагноз як ви описали ...
А що таке : " кровавый счётчик " ? То щось з-за поребрика прислали ?
незрозуміло , поясніть.
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щас шныри свиновальца начнут скулить что вывсеврети - ониничивонизнали.
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Гыгыгы,...ты , 13 -й болезный, еще бы ссылку на мацковскую звязду или правду дал . Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 5165
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Останні інфи дають підстави вважати, що кінцевим вигодонабувачем згаданого виведення бабла на офшори були все ж таки брати Суркіси та Медведчук... Та й тут згадується твердження Крючкова "Порошенко якобы дал поручение о возбуждении производства НАБУ против него" - що є нелогічним, якби причетні до ПОПа структури займалися цим злочином...
ТА Й ЧИ ЗЛОЧИН ЦЕ?
Адже Суркіси постійно, чи не споконвіку наживались на таких схемах! І ніхто їх за сраку не міг взяти. НІХТО! Тобто, якійсь законні підстави такого збагачення були...
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судью чавеса, любителя долларов в консервных банках вывозили в молдову и прятали там и охраняют сейчас вертухаи свиновальцмана. Будет еще одно интересное дело против свиньи.
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Так казнокрад и коррупцинер крючков уже жертва? А у потроха нужно забрать всё и вернуть народу!
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В українському суспільстві дуже великий запит на вирок українського суду петі.. Це не тільки те , що нині інкримінується петі за позовами Портнова, там ще й мінські договорняки авторства петі - про що він сам зізнався в своєму інтерв'ю УП, це і виплата зарплатні в конвертах під час війни працівникам 5-го каналу, це й ті псевдоблагодійні фонди петі і марини розміром в 1,7 лярдів гривень - котрі були поцупленими з бюджету воюючої країни.. Напаскудив петя багато.. Чи відповість за це - поживемо побачимо.. Десь із середини грудня стане зрозуміло..
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Отношения между Тимошенко и Порошенко никогда не были гладкими. Достаточно вспомнить, что обвинение Порошенко в коррупции и последующая отставка с поста главы СНБОУ - свершились с подачи Тимошенко. Которая затем не стесняясь рассказывала, как Ющенко "попросил нас не ссориться и протянуть друг другу руки. А я в ответ ему говорю: Виктор Андреевич, как я могу протянуть ему руку, если его руки заняты - они постоянно что-то тырят…».
http://dubinsky.pro/strah-i-nenavist-poroshenko-chast-1-timoshenko

🤑
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оцей чортодюжений вже забанений за свої фейки. В спам!
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Бесноватые брехливые восьмёрочники, а пахан-то ваш похоже сядет ...
Адвокат Крючкова заявил, что по делу "Центрэнерго" собственным имуществом может ответить Порошенко - Цензор.НЕТ 4609
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Соя такая недовольная хрюкочет) ведь с конфискацией наротердамленного ботоферма то закроется, прийдеться идти работать )
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Краще направити сили супроти окупанта з-за поребрика , щоб не гризтись зараз в середині країни...
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Цей адвокат , що виконує замовлення роботодавця, захищаючи Насірова чи Труханова теж такі-ж речі промовляв.Не подобається корупціонерам відповідати за пограбування народної казни...
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Напомним, что Александр Лысак также известен общественности по резонансным делам с участием Геннадия Корбана, сына министра внутренних дел Арсена Авакова, а также мэра Одессы Геннадия Труханова, недавно получившего оправдательный приговор по обвинениям НАБУ.
Источник: https://censor.net.ua/n3141994

Ну сразу видно - честный и принципиальный адвокатишка. Прямо как портнов.
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Страшный человек этот Порошенко, а ведь покойный Зинченко нас ещё тогда предупреждал об этом. Жуть.
Посмотрите видео, это ж ужас.
Думаю, что и раздоры между ющенко и Тимошенко тоже нагнетал порошенко.
А затем и при яныке порошенко подсуетился, чтобы Юлю посадили в тюрьму. А янык сел в кресло благодаря тоже ему.
Получается, что во всех наших бедах виноват порошенко.
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дурень, Зінченко перед смертю вибачався за власну брехню
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