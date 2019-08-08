 "Такі пропозиції не звучали", - Разумков про можливість призначення ексзаступника глави АП Портнова у виконавчу владу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ВВС.
Відповідаючи на запитання "Чи може таке статися, що фракція "Слуги народу" запропонує Портнову якусь посаду у виконавчій владі, оскільки він такий професіонал? Чи це неможливо і червона лінія?" Разумков відповів: "Я особисто з Портновим не знайомий, у мене ніколи не було можливості з ним поспілкуватися.
Наскільки мені відомо, такі пропозиції ні від партії, ні від Офісу президента сьогодні не звучали.
Тому коментувати, що можливо в майбутньому, некоректно".
Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників.
В Трускавці у готелі Rixos Prykarpattya із номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.
а самому важко додуматися?