EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  640  23
Все про:Портнов (94) Разумков Дмитро (128)

 "Такі пропозиції не звучали", - Разумков про можливість призначення ексзаступника глави АП Портнова у виконавчу владу

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що в офісі Володимира Зеленського не обговорювали пропозицію надати посаду голови адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

Відповідаючи на запитання "Чи може таке статися, що фракція "Слуги народу" запропонує Портнову якусь посаду у виконавчій владі, оскільки він такий професіонал? Чи це неможливо і червона лінія?" Разумков відповів: "Я особисто з Портновим не знайомий, у мене ніколи не було можливості з ним поспілкуватися.

Наскільки мені відомо, такі пропозиції ні від партії, ні від Офісу президента сьогодні не звучали.

Тому коментувати, що можливо в майбутньому, некоректно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков заперечує розкол у фракції "Слуги народу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141991
 
 
 Топ коментарі
 
Разумков у нас дуже разумный, пусть расскажет когда Портнов будет сидеть в тюрьме и не выпустят ли его опять в паРашу безнаказанно. Почему приехавшие в Украине преступники до сих пор не задерживаются?
 показати весь коментар
 
осталось разумкову похвалить зе за трусость и растерянность ой за храбрость как сказали американцы
 показати весь коментар
 
UaReview‏ @UaReview 7 авг.

Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників.
В Трускавці у готелі Rixos Prykarpattya із номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся."Такие предложения не звучали", - Разумков о возможности назначения экс-замглавы АП Портнова в исполнительную власть - Цензор.НЕТ 6415
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Разумков у нас дуже разумный, пусть расскажет когда Портнов будет сидеть в тюрьме и не выпустят ли его опять в паРашу безнаказанно. Почему приехавшие в Украине преступники до сих пор не задерживаются?
 показати весь коментар
 
 
Лариса, вы глупая женщина... Обратитесь к Луценко …
 показати весь коментар
 
Для дураков я всегда глупая, но это их проблемы.
 показати весь коментар
 
А декого граблі за 28 років стільки били по голові, що замість мізків в тій голові - гівно... і думають (хоча які там думи, ха-ха-ха) що вони 25% (8,10%?) - еліта і мають право говорити про НАЦІЮ та ПАТРІОТИЗМ... Оце реально погано й дуже гидко!
 показати весь коментар
 
осталось разумкову похвалить зе за трусость и растерянность ой за храбрость как сказали американцы
 показати весь коментар
 
 
У Разумкова цікава позиція, пропонуйте розглянемо. Толераст висшого ступеню.
 показати весь коментар
 
 
Он просто не в курсе, что Портнов вернулся в Украину))
 показати весь коментар
 
UaReview‏ @UaReview 7 авг.

Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників.
В Трускавці у готелі Rixos Prykarpattya із номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Цікаво, Порошенко повернув вкрадену ним техніку з АП?
 показати весь коментар
 
що значить пропозиції не звучали?
а самому важко додуматися?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору