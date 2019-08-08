 Дії НАБУ абсурдні, - ексглава НКРЕКП Вовк про звинувачення у справі про "Роттердам+"

Колишній керівник Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк прокоментував оголошення собі підозри у справі про формулу "Роттердам+". Свою думку він озвучив на сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Справа "Роттердам+" є розкрученим медійно-юридичним міхуром. Дії НАБУ з моменту початку розслідування вважаю підбором і вибиванням доказів у звинувачення", - написав Вовк.
За його словами, "про встановлення істини не йдеться", а на нього і його колег чиниться тиск. "Це все свідчить про політичний характер переслідування", - додав Вовк.
На думку колишнього глави НКРЕКП, керівники НАБУ "далеко зайшли" з публічними звинуваченнями ще в 2017 році, зараз вони вже не можуть закрити справу, і замість цього вирішили оголосити підозри.
Вовк запевнив, що переконаний у своїй перемозі в суді.
"Щоб підкреслити абсурдність дій НАБУ - прошу журналістів дізнатися, чи будуть зустрічати місію МВФ з підозрами (і склад КМУ) за прийняття ідентичного ціноутворення на природний газ для населення і на ТКЕ-хаб з логістикою усереднений за 12 місяців ("Дюссельдорф+")? Заздалегідь нагадаю, УГВ газ не імпортує і була "вигодонабувачем" за викривленою логікою НАБУ", - підсумував Вовк.
Сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", в тому числі ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
ближайшая альтернатива в Роттердаме
но уголь оттуда надо ещё привезти.
А хто там і у чому винуватий, та яка нах.р різниця?
докази збирає НАБУ а розглядати справу буде не київський окружний а антикоррупційний.
если ни на сколько, то почему он был грабительский ?
Я спитав, чому сума в платіжках не зменшилась на суму відміненого грабіжництва ?
якщо від числа відняти інше число і при цьому воно не змінилось, то інше число - це НУЛЬ.
Роттердам+ грабував населення на НУЛЬ !!!
беньки свои в платёжку за июнь вытаращ
я просто уверен что эту мразь не посадят. в лучшем случае свалит в грецию
ну шо ж вы дядьку все грозитесь и грозитесь - все устали ждать...
и ето не Пастор не отдавал приказ - ето вы не стреляли...
Велик - у тебя кацапский паспорт есть?
ну честно так?
А ТЕБЕ, ЗЕБИЛ, ОТДАТЬ ВСЁ ИХ ИМУЩЕСТВО
Во как! Оказывается расследования за создание схем и воровство на языке вовков называются "политическими преследованиями". Ну-ну...
Этот менегер вообще к политике государства отношение имеет?
Сколько камазов денег вывезли из этого пузыря подобные утырки?
Предлагаю застрелить вовка с ружья с раастояния 10м. В протоколе составить расстояние по пропорции роттердам+
Значит в доле.
Якщо з'ясується вся правда, то Вовку треба буде надавати держохорону, бо люди можуть його лінчувати.
но не раньше. пока считаю все эти дела шоу 95 квартала