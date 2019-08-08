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Все про:Вовк (26) Роттердам+ (17)

 Дії НАБУ абсурдні, - ексглава НКРЕКП Вовк про звинувачення у справі про "Роттердам+"

Ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявляє про тиск і політичне переслідування. За його словами, справа про формулу "Роттердам+" - "розкручений медійно-політичний міхур".

Колишній керівник Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк прокоментував оголошення собі підозри у справі про формулу "Роттердам+". Свою думку він озвучив на сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа "Роттердам+" є розкрученим медійно-юридичним міхуром. Дії НАБУ з моменту початку розслідування вважаю підбором і вибиванням доказів у звинувачення", - написав Вовк.

За його словами, "про встановлення істини не йдеться", а на нього і його колег чиниться тиск. "Це все свідчить про політичний характер переслідування", - додав Вовк.

На думку колишнього глави НКРЕКП, керівники НАБУ "далеко зайшли" з публічними звинуваченнями ще в 2017 році, зараз вони вже не можуть закрити справу, і замість цього вирішили оголосити підозри.

Читайте також: НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" шістьом особам, зокрема ексглаві НКРЕКП Вовку (оновлено)

Вовк запевнив, що переконаний у своїй перемозі в суді.

"Щоб підкреслити абсурдність дій НАБУ - прошу журналістів дізнатися, чи будуть зустрічати місію МВФ з підозрами (і склад КМУ) за прийняття ідентичного ціноутворення на природний газ для населення і на ТКЕ-хаб з логістикою усереднений за 12 місяців ("Дюссельдорф+")? Заздалегідь нагадаю, УГВ газ не імпортує і була "вигодонабувачем" за викривленою логікою НАБУ", - підсумував Вовк.

Дії НАБУ абсурдні, - ексглава НКРЕКП Вовк про звинувачення у справі про Роттердам+ 01

Дії НАБУ абсурдні, - ексглава НКРЕКП Вовк про звинувачення у справі про Роттердам+ 02

Сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", в тому числі ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141990
 
 
 Топ коментарі
 
донбасский уголь по цене юаровского, это сильно для воюющей страны и бедного населения
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Этот маленький недоносок должен сидеть в тюрьме.
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Абсурд заключается только в одном - почему ты так долго был на свободе а не под следствием!? Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6383
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донбасский уголь по цене юаровского, это сильно для воюющей страны и бедного населения
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плюс накрутка за мыролюбство свиней и плюс накрутка за тамжынаши люди - переместители грузов.
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а по какой цене надо было продавать ?
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походи по рынку и приценись )))

ближайшая альтернатива в Роттердаме

но уголь оттуда надо ещё привезти.
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Богдан сказав "надо" НАБУ відповіло "есть"...
А хто там і у чому винуватий, та яка нах.р різниця?
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доведеться відповідати і за дюссельдорф+,пам`ятаю волання дякулів про те де ваші докази?
докази збирає НАБУ а розглядати справу буде не київський окружний а антикоррупційний. Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9344
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у тебя тариф в платёжке за свет на сколько уменьшился из-за отмены грабительского роттердама ?

если ни на сколько, то почему он был грабительский ?
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подякуй що не збільшився,як петя з рінаткою планували після запуску ринку електроенергії.
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так почему не уменьшился на сумму роттердама ?
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Тому що ахмєтов отримував надприбутки в той час як ДП "Енергоринок" нарощував борги.
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я не питав, хто які прибутки отримував.

Я спитав, чому сума в платіжках не зменшилась на суму відміненого грабіжництва ?
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А які підстави? Тепер жадібних рил біля корита стало більше, лише розподіл на користь одного олігарха змінився.
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Підстава - арифметика для 2 класу середньої школи, якої зебіли не в змозі зрозуміти:

якщо від числа відняти інше число і при цьому воно не змінилось, то інше число - це НУЛЬ.

Роттердам+ грабував населення на НУЛЬ !!!
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ты троечник, видно забыл что уже месяц как действует еще одна петина "схема"!!!
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в июне не действовала )))

беньки свои в платёжку за июнь вытаращ
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ну да. теперь за реформизм не только свиновальц отвечать будет а и его шныри.
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будете ето - богдана и зеленого не забудьте...
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ЭТИ РУКИ НИЧЕГО НЕ КРАЛИ.......... САМО ПРИЛИПЛО.........
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"і ти, Брут"? Шо ти тут в цьому зебільному хорі робиш?
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ты зелёнки случайно вместо абсента дёрнул ?
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Абсурд заключается только в одном - почему ты так долго был на свободе а не под следствием!? Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6383
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Этот маленький недоносок должен сидеть в тюрьме.
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Как минимум, этот чувак должен вернуться на своё прежнее место работы в ДТЭК и не отсвечивать
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Дело абсурдное, поэтому я с награбленными бабулетами рванул за границу! (Д.Вовк)
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абсурден чертыло из табакерки, сцыкуняко вовк.
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це не вовк, а песик, а в тюрязі його зроблять ******
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Ничё, лет 10 зоны тебе абсурдой точно не покажутся , всё будет по взрослому Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 582
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а будет? может быть прижмут ахметова. коломойский получит свой клок шерсти и все забудется?

я просто уверен что эту мразь не посадят. в лучшем случае свалит в грецию
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пусть вовк покажет расчеты,предьявит формулу на суде,а так все бла бла бла,берет пример со своего шева заболтать любую предьяву.
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Це свинарне щеня вже давно повинно відбувати пожиттєвий термін с конфіскацією за зраду і ворожі дії проти народу України.
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У шоколадного цуцика що вже зубки появились - ти цуцик тільки не забувай що у твого мальдівського господаря бариги також зараз не все солодко.
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рівень ІQ зебілів на цій гілці питань не викликає. А коли самі сядуть (на сраку, у власне гімно) - тоді завиють. Але все-одно недопруть, чому сядуть.
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А вот откуда у рошеновского манагера Вовка резко появился дворец? Тут надо, как в Америке при работе с мафией, сделка с прокурором, тебе меньше срок, но сдаешь Порошенко с Ахметовым
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сделка для соевой мрази может быть одна - гилляка.
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зеленые тоже, не?
ну шо ж вы дядьку все грозитесь и грозитесь - все устали ждать...
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и штейны туда же пойдут если продолжат мыролюбничать и реформировать все что под руку попадет.
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Пока шо вы на крысме тихо и мирно под кацапню в Крыму лягли....
и ето не Пастор не отдавал приказ - ето вы не стреляли...
Велик - у тебя кацапский паспорт есть?
ну честно так?
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У меня нету и никогда не было касабьего папирца. Я не на крысме я в Херсоне.
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НАДО ВСЕХ ПОСАДИТЬ И РАССТРЕЛЯТЬ,

А ТЕБЕ, ЗЕБИЛ, ОТДАТЬ ВСЁ ИХ ИМУЩЕСТВО
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про себя порохобот, не забудь - время пришло собирать камни!
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Петя всю жизнь все делал чужими руками , или колись Волчара или сядешь Действия НАБУ абсурдны, - экс-глава НКРЭКУ Вовк об обвинениях по делу о "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4241
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к стати да.и народ будет пистить не его ( он в тюрьме спрячется) а будет народ отлавливать свиношнырей и мыролюбно, очень потужно реформить.
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Так а че вы как тараканы разбегаетесь давай повтори это на допросе, не стиписняйся!
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Бл ядская НКРЭКУ всегда была проводником воли Ахметки, о чем еще можно говорить и спорить?
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НЕ БРЕШИ ВОВЧАРА! корупцціонер і батько ротердам +. це той що у порошенко в рошені був адміном по бізнесу... ось вони всі і зговорилися з ахметовим порошенко і вовк... троіця напарили народ УКРАЇНИ НА 19 МІЛЛІАРДІВ ГРИВЕНЬ НА ЗАВИШЕНИХ НАРОДУ КРАЇНИ ЦІНАХ тарифах НА ВОДУ І ТЕПЛО! обідрали народ....(( гарна схема.....с донбасяо вугілля а казали що з луни луноходами доставляли на землю...
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По его словам, "об установлении истины речь не идет", а на него и его коллег оказывается давление. "Это все свидетельствует о политическом характере преследования", - добавил Вовк.

Во как! Оказывается расследования за создание схем и воровство на языке вовков называются "политическими преследованиями". Ну-ну...
Этот менегер вообще к политике государства отношение имеет?
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Нихрена себе "пузырь"...
Сколько камазов денег вывезли из этого пузыря подобные утырки?
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Уголь по факту был с Украины.
Предлагаю застрелить вовка с ружья с раастояния 10м. В протоколе составить расстояние по пропорции роттердам+
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В тюрьме твои коллеги, и все политики. Но жаль что ты первый "политик" будешь за махинации в пользу олигархов.
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......действия НАБУ абсурдны......а вот грабеж вашим кублом страны,вполне реальны.
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Кстати и гройсмойшу к ответу,он больше всех распинался о "полезности" роттердама++ и дюссельдорфа++.
Значит в доле.
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ЗАКРОЙ ХЛЕБАЛЬНИК, СОЕВЫЙ НЕДОНОСОК! ОТ ТЕБЯ СМЕРДИТ БОРОВОМ ПЕТЕЙ!
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І це каже той Вовк, що підвісив всіх українців на драконівські тарифи по шахрайським схемам? І декілька років стискав їм горлянку?
Якщо з'ясується вся правда, то Вовку треба буде надавати держохорону, бо люди можуть його лінчувати.
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не думал что буду ставить тебе лайк когдато
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если бенина мартышка сумеет посадить эту лживую тварь (а заодно брильянтовых) я в корне изменю свое мнение о зе проекте! и публично признаю что 75% не лохи а я сам шлемазл.
но не раньше. пока считаю все эти дела шоу 95 квартала
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мы еще не забыли как ты тварь абонплату проталкивал. я за законный суд но для тебя на веревку бы скинулся
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А, так он оказывается политический....Ну тогда срочно ему клетчатое одеяло Дії НАБУ абсурдні, - ексглава НКРЕКП Вовк про звинувачення у справі про "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 984
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