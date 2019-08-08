 Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на 8 місяців, а сам проект - подорожчати на 660 млн євро

Інформація про це міститься в листі компанії Nord Stream 2, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Російський "Газпром" ще з квітня 2017 року чекає дозволу офіційного Копенгагена на прокладку труб "Північного потоку-2" через територіальні води Данії. Йдеться про два варіанти маршруту протяжністю від 147 до 175 кілометрів.
Відповідно, Nord Stream 2 надала владі Данії два запити щодо можливих маршрутів прокладки труби. У березні 2019 року Датське агентство з енергетики зажадало від росіян екологічної оцінки третього варіанту маршруту.
Компанія Nord Stream 2 назвала цю вимогу "навмисною спробою затримати виконання проекту". Як випливає з листа компанії, що є в розпорядженні агентства Reuters, запит датської сторони щодо третього маршруту може затримати реалізацію проекту на вісім місяців і коштувати компаніям, які будують "Північний потік-2", додаткових 660 млн євро.
Початковий бюджет будівництва становив 9,5 мільярда євро.
"Затримка проекту призведе до значних фінансових втрат для Nord Stream 2", - йдеться у зверненні компанії до апеляційної ради агентства з енергетики Данії. Відомство поки не дало відповіді на звернення.
Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Під час запуску проекту планувалося його завершити до кінця 2019 року.
дуже легко переконатись, що це дурниці
Зебил, всё таки, добьётся отмены санкций с *********, т.к. она "не является стороной конфликта"...
и как итог, сев.поток всем сделает харашо!... ну, акромя Украины... но это так, издержки процесса....
разробили ті родовища.
Но у ЗЕбобов мир и няшки с Раисей...
Умоетесь еще кровью своих детей дебилы
вытянут бабало на строительстводостроят трубу, вь-**** санкции
Что им сейчас мешает поехать? думаете труба?
Нет альтернативы нашей трубе по объему прокачки
Так что, сходи на рынок, купи петуха, и долби ему мозги...
Самое странное что Дания тоже участвует в строительстве трубы.
Датская компания Blue Water выиграла контракт на 300 миллионов крон на доставку и хранение 115 тысяч труб для «Северного потока - 2».
ніякі гроші за транзит їм не світять
Свої завважують червінці.
Етично чи топить трубой,
в якій згорають українці?
ЗЫ: А, через 8 месяцев, может быть, и вообще не нужен будет .
ЗЫ, ЗЫ: Интересно, как теперь Украина сможет "повыкручивать ручонки" запоребью?!