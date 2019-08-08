 Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на 8 місяців, а сам проект - подорожчати на 660 млн євро

Інформація про це міститься в листі компанії Nord Stream 2, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Російський "Газпром" ще з квітня 2017 року чекає дозволу офіційного Копенгагена на прокладку труб "Північного потоку-2" через територіальні води Данії. Йдеться про два варіанти маршруту протяжністю від 147 до 175 кілометрів.

Відповідно, Nord Stream 2 надала владі Данії два запити щодо можливих маршрутів прокладки труби. У березні 2019 року Датське агентство з енергетики зажадало від росіян екологічної оцінки третього варіанту маршруту.

Компанія Nord Stream 2 назвала цю вимогу "навмисною спробою затримати виконання проекту". Як випливає з листа компанії, що є в розпорядженні агентства Reuters, запит датської сторони щодо третього маршруту може затримати реалізацію проекту на вісім місяців і коштувати компаніям, які будують "Північний потік-2", додаткових 660 млн євро.

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Початковий бюджет будівництва становив 9,5 мільярда євро.

"Затримка проекту призведе до значних фінансових втрат для Nord Stream 2", - йдеться у зверненні компанії до апеляційної ради агентства з енергетики Данії. Відомство поки не дало відповіді на звернення.

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Під час запуску проекту планувалося його завершити до кінця 2019 року.