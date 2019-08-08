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Все про:газ (1006) Данія (78) дозвіл (32) Північний потік (351)

 Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на 8 місяців, а сам проект - подорожчати на 660 млн євро

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" може бути відстрочено на 8 місяців, а витрати можуть значно зрости через проблеми з дозволами в Данії.

Інформація про це міститься в листі компанії Nord Stream 2, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Російський "Газпром" ще з квітня 2017 року чекає дозволу офіційного Копенгагена на прокладку труб "Північного потоку-2" через територіальні води Данії. Йдеться про два варіанти маршруту протяжністю від 147 до 175 кілометрів.

Відповідно, Nord Stream 2 надала владі Данії два запити щодо можливих маршрутів прокладки труби. У березні 2019 року Датське агентство з енергетики зажадало від росіян екологічної оцінки третього варіанту маршруту.

Компанія Nord Stream 2 назвала цю вимогу "навмисною спробою затримати виконання проекту". Як випливає з листа компанії, що є в розпорядженні агентства Reuters, запит датської сторони щодо третього маршруту може затримати реалізацію проекту на вісім місяців і коштувати компаніям, які будують "Північний потік-2", додаткових 660 млн євро.

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Початковий бюджет будівництва становив 9,5 мільярда євро.

"Затримка проекту призведе до значних фінансових втрат для Nord Stream 2", - йдеться у зверненні компанії до апеляційної ради агентства з енергетики Данії. Відомство поки не дало відповіді на звернення.

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Під час запуску проекту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141985
 
 
 Топ коментарі
 
Датчане взвинтите им цену в несколько лярдов евро, чтобы они полностью от него отказались.
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ничего, не беспокойтесь, усё будит руцкэ мыр!....
Зебил, всё таки, добьётся отмены санкций с пидоРашки, т.к. она "не является стороной конфликта"... Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 3864
и как итог, сев.поток всем сделает харашо!... ну, акромя Украины... но это так, издержки процесса.... Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 3468
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Нащо, колонії мають поставляти копалини інакше вони непотрібні.
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Что значит "задержаться"? Америка против Потоков, многие страны ЕС -против, а как тогда его собираются достраивать и зачем, вопреки всему берутся достраивать даже без согласия Дании? Значит война в Украине для ЕС пох? И эти перемирия -это для отвода глаз? Тогда пусть суки, дают своих военных на Донбасс и те пусть погибают в перемирии как наши военные. А то им Поток, а нам война. Твари последние и Зеленский у них на поводке, так же как и Пэдря .Как собачки в цирке ,***.
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Быстрее построят, быстрее кацапы свалят со своим газом с Украины. А Украина начнет с хранилищ американский СПГ в Европу поставлять.
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Не уйдут они с нашей трубы, я об этом говорила уже 100 раз. У них нет хранилищ газа таких как у нас, ни в паРаше нет, ни в ЕС. У нас самые вместительные природные подземные хранилища.
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Ну тогда мы должны им перекрыть трубопровод в знак протеста против Северного потока и они завоют, так как у них открытые газовые скважины , а поток газа из них не остановишь по своему желанию. Будут на ветер пускать газ и нефтедоллары.
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організуйте пікетування Нафтохаза зі своїми вимогами
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"У них нет хранилищ газа таких как у нас, ни в паРаше нет, ни в ЕС. "
дуже легко переконатись, що це дурниці
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Кацапский тролль, ты опять проявился? Дурницi только ты несешь на сайте а я пишу очевидные и известные вещи.
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"общєізвєстні" в колах безнадійних невігласів Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 1682
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В Украине самые большие природные газохранилища, больше,чем в любой стране ЕС или в РФ. Запиши себе это на лбу.Об этом говорят даже кацапские эксперты и знают , что не смогут обойтись без наших хранилищ.
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Звісно, найбільші порівняно з окремими країнами ЄС, а скільки там країн не чули? Але в 2,5 рази менші ніж на ерефі. І чому "такі потрібні" українські сховища заповнювались лише наполовину, any ideas? Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на 8 місяців, а сам проект - подорожчати на 660 млн євро - Цензор.НЕТ 9226
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нет вопросов, Зебилу спасибо не скажешь.... печаль...
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Датчане взвинтите им цену в несколько лярдов евро, чтобы они полностью от него отказались.
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відмовились від прокладки повз датський острів? таки доведеться відмовитись
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Подорожать, благодоря евро-чиновникам и евро-депутатов, на хабар.
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ничего, не беспокойтесь, усё будит руцкэ мыр!....
Зебил, всё таки, добьётся отмены санкций с *********, т.к. она "не является стороной конфликта"... Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 3864
и как итог, сев.поток всем сделает харашо!... ну, акромя Украины... но это так, издержки процесса.... Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 3468
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Банкрот газпром расиси не в состоянии оплатить долг Украине(2,7млрд долларов+процент за просрочку, если не ошибаюсь), а лезет со своими потоками. Но управа на него есть: украинцы этот газпром душили-душили, душили-душили...
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А шо Пу будет закачивать в СП-2 - метан из питерской канализации?!)))
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Бідні ненци, де вони будуть олешек пасти, якщо каци з хохлами посбниками
разробили ті родовища.
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не знаю чи пасуть там оленів, але від газових труб їм шкоди не буде
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А ти був хоч раз в тундрі? А після того, як там були каци?
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А ще мені білих ведмедів до сліз шкода. Доведеться їм перефарбовуватись в бурих.
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Дания борется до конца. Вопрос в другом, почему в Европе кроме Дании никто даже не подумал посопротивляться?
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Потому шо остальные на подсосе у ******
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Ну, козаки чи не козаки, але Дани Украiнцам таки родина.
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данці за свій інтерес експортувати німцям газ переживають
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Ну да, буси, склянки всіляки як завжди платили аборигенам.
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Может денег не хватить, если Израиль, перед иранской угрозой начнет наращивать военний бюджет. Бауерам нужно будет поднапрячться.
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Вони не вбивають наших солдат і не окуповують територіі.
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Такі потреби краще відповідному фахівцеві психіатричного профілю виказувати
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Нормальные эксперты прогнозируют что как только газ пойдет по этой проклятой трубе...на Киев поедут кацапские танки....

Но у ЗЕбобов мир и няшки с Раисей...
Умоетесь еще кровью своих детей дебилы
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Еще есть вариант когда вытянут бабало на строительство достроят трубу, вь-**** санкции

Что им сейчас мешает поехать? думаете труба?
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Да...
Нет альтернативы нашей трубе по объему прокачки
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Якщо альтернативи нема, то навіщо "танки"? Ні разу т.зв. українська не використовувала трубу як важіль тиску на масковію, навіть якби московіти кийов окупували, то кашерні керівники нафтохаза та уряду продовжували б качати газ і справно отримувати бакси від рашиків.
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теперь по-любому россии придется после 2019 подписывать долгосрочный договор на транзит по украинской трубе... и это болотное дно балтийского моря таит еще много неразорвавшихся боеприпасов второй мировой
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Карстовые полости и грязевые вулканы. А ещё тектонические плиты...
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Xvatyt mozet gazpromu nazymat na Daniju s otvetom.Kogda nado oni otvetyt ,mozet za god ili 3 eto ixneje delo
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там есть срок исполнения по запросу, в августе обязаны ответить.
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Нефть дерьмо из Кации пошла и газ скоро такой будет...
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Кацапи спішать швидше закінчить будівництво газопроводу, і урвать грошей за газ, поки китайці Сибір собі, не забрали...
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Я географию учил в школе. Сибирь от Урала, на восток, тянется. Ямал - составная часть Западносибирской низменности. Газ добывают не только на Ямале, на и по всей её территории. (посмотри, где Сургут, находится...).
Так что, сходи на рынок, купи петуха, и долби ему мозги...
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А що саме довбити, про майбутню окупацію китайцями курника?
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Можеш собі мізки довбать... За умови, що вони в тебе є... У мене, в цьому - великі сумніви...
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Звісно, фантазії про китайський кордон по Уралу - то від великого розуму.
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У Данії є гордість, там були аристократи і королі.
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Дания просто тянет время, потому что бедняги оказались между Сциллой и Харибдой. У США есть компромат на нынешнее правительство Дании, по делу об отмывании денег Датским банком. А терять деньги от будущего транзита тоже не хочется.
Самое странное что Дания тоже участвует в строительстве трубы.
Датская компания Blue Water выиграла контракт на 300 миллионов крон на доставку и хранение 115 тысяч труб для «Северного потока - 2».
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"терять деньги от будущего транзита тоже не хочется"
ніякі гроші за транзит їм не світять
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С чего бы это ? Если они согласятся на строительство трубы через их территориальные воды (Борнхольм), то вполне себе светят. Вот если в международных водах - тогда да, им от этого будет не тепло и не холодно.
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Датский банк(крупнейший банк Скандинавии и северной Европы) отмыл через свой филиал в Эстонии 200 миллиардов евро. Надзорные органы Дании не могли не заметить такого гигантского финансового трафика. То есть все это крышевалось на самом высоком уровне. Любопытно что финансовые махинации в европейцев почти всегда раскрывает минюст США, и никогда сами европейцы.
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Датчане ,з Гамлєта тугой,
Свої завважують червінці.
Етично чи топить трубой,
в якій згорають українці?
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Европа прагматично-цинична, одна надія на USA та UK.
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вот-вот, даже америкосы покупали СПГ у Новатэка, когда им было это необходимо. Ну, через посредника конечно, но по факту газ был рашинский
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Каліфорнія перейде на «зелені» автобуси.Відповідно до нових правил усі автобуси, що входять в експлуатацію після 2029 року, повинні будуть їздити без використання викопного палива повідомляє Associated Press.
Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро - Цензор.НЕТ 784
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А еще Крымский мост никогда не будет построен.
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Дании, конечно, спасибо. Но, и санкции полезные подоспели вовремя, походу.
ЗЫ: А, через 8 месяцев, может быть, и вообще не нужен будет .
ЗЫ, ЗЫ: Интересно, как теперь Украина сможет "повыкручивать ручонки" запоребью?!
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При нинішніх керманичах ніяк не може, лише кукурікати та скирдувати доходи від транзиту, поки вони є.
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Так вопрос цены транзита и есть возможность повыкручивать ручонки.
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