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Все про:Нафтогаз (566) Абромавичус (68) Пасішник (24)

 Суд звільнив від кримінальної відповідальності ексвиконавчого директора "Нафтогазу" Пасішника

Солом'янський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього виконавчого директора Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Пасішника, обвинуваченого в незаконному впливі на ексміністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавічуса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам сказав адвокат підсудного Іван Владіна.

"Сьогодні (8 серпня) суд задовольнив наше клопотання і звільнив Пасішника від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності", - повідомив він.

Суд також закрив справу проти Пасішника.

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Повний текст судового рішення буде озвучено 14 серпня.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро встановили факт здійснення Пасішником у період з 25 січня по 1 лютого 2017 р незаконного впливу на Абромавічуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції на призначення виконавчого директора НАКу заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

Пасішник зі свого боку вважає, що підозри НАБУ про те, що він незаконно впливав на роботу міністра Абромавічуса, є безпідставними.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141984
 
 
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прохання не приписувати досягнення потужно реформованого ,незалежного суду президенту Зеленського ви зробили це разом з петром,дякули Суд освободил от уголовной ответственности экс-исполнительного директора "Нафтогаза" Пасишника - Цензор.НЕТ 9924
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так что мешает зеле поехать туда и постучать по столу кулаком и не назвать их чертами и позвонить Баканову или кишка тонка и богдат не рекомендует? Сколько уже можно переводить стрелки.
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Гарант (старый или свежий) могут хоть головой стучать. Учредить справедливый суд наша обязанность (7-ой закон Ноя).
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після того як зміняться прокурор і перезапустимо судову реформу, поки терпимо судову вакханалію ім.***** лексіовича.
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Обіцянки -цяцянки, як що ти вже розмовляешь від імені зевлади,тоді постав зелю навколіна,як він обіцяв , бо вже три місяці він при владі ,а "війна що вигідна Порошенко" все триває.
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