 Суд звільнив від кримінальної відповідальності ексвиконавчого директора "Нафтогазу" Пасішника

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам сказав адвокат підсудного Іван Владіна.

"Сьогодні (8 серпня) суд задовольнив наше клопотання і звільнив Пасішника від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності", - повідомив він.

Суд також закрив справу проти Пасішника.

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Повний текст судового рішення буде озвучено 14 серпня.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро встановили факт здійснення Пасішником у період з 25 січня по 1 лютого 2017 р незаконного впливу на Абромавічуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції на призначення виконавчого директора НАКу заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

Пасішник зі свого боку вважає, що підозри НАБУ про те, що він незаконно впливав на роботу міністра Абромавічуса, є безпідставними.