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 Суспільство
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Все про:Луценко (2569) суд (5410) Горбатюк (289)

 Горбатюк через суд вимагає скасувати наказ Луценка про службове розслідування

Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк подав позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), в якому просить суд скасувати наказ генерального прокурора Юрія Луценка щодо службового розслідування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду.

"Позивач просить суд скасувати наказ генерального прокурора, яким було призначено службове розслідування з приводу блокування слідчими і керівництвом управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України передачі матеріалів кримінального провадження іншому органу досудового розслідування - Національному антикорупційному бюро України", - повідомила пресслужба ОАСК у четвер.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141979
 
 
 Топ коментарі
 
і передав, до речі. А що, зебіл, не чув про обшуки в судді: https://censor.net.ua/news/3139771 - ???

Ну, а про те, чий слуга Ситник - в дебіла навіть уточняти зайве. Все-одно забрешеться.
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Все в густом тумане.
Какое расследование и почему Горбатюк так не хочет передавать НАБУ?
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В статьях идет речь о заявлениях Горбатюка о причастности судей Окружного суда к совершению преступлений.
А сейчас Горбатюк обращается в этот же суд.
Он ждет от девочек по вызову Окружного суда законного решения по его обращению?
Или они выполнят заказ и вынесут такое решение, которое им заказали?
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Луцик хотел Петиному слуге Сытнику дела передать для развала.
Когда уже Луцика уберут.
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і передав, до речі. А що, зебіл, не чув про обшуки в судді: https://censor.net.ua/news/3139771 - ???

Ну, а про те, чий слуга Ситник - в дебіла навіть уточняти зайве. Все-одно забрешеться.
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Обое - рябое! За 5 лет почти никаких результатов по Майдану! С Луциком все понятно, а с Горбатюком пусть компентетные органы разбираются!
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Все в густом тумане.
Какое расследование и почему Горбатюк так не хочет передавать НАБУ?
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Потому, как уже все знают, что расстрел организовали беня и сака.
Не даёт ему беня добро объявить себя убийцей.
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Мне лень туда даже смотреть.
В Ютубе выложены официальные показания снайперов израильскому правосудию.
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В статьях идет речь о заявлениях Горбатюка о причастности судей Окружного суда к совершению преступлений.
А сейчас Горбатюк обращается в этот же суд.
Он ждет от девочек по вызову Окружного суда законного решения по его обращению?
Или они выполнят заказ и вынесут такое решение, которое им заказали?
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Во как . оказывается сейчас можно через суд отменить приказ начальника касаемо службы
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Вовк может все отменить.
К примеру, СБУ и ГПУ прекратили деятельность финансовой пирамиды фирташа в лице СК саламандра и финанслайн.
Вовк эту деятельность возобновил
При чем там была не только пирамида, а рейдерство и бандитизм
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Украинский суды скоро будут отменять восходы Солнца и Законы Физики!
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недавно на луцика все валили, что он суды все держит
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