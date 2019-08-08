 Горбатюк через суд вимагає скасувати наказ Луценка про службове розслідування

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду.
"Позивач просить суд скасувати наказ генерального прокурора, яким було призначено службове розслідування з приводу блокування слідчими і керівництвом управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України передачі матеріалів кримінального провадження іншому органу досудового розслідування - Національному антикорупційному бюро України", - повідомила пресслужба ОАСК у четвер.
Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Когда уже Луцика уберут.
Ну, а про те, чий слуга Ситник - в дебіла навіть уточняти зайве. Все-одно забрешеться.
Какое расследование и почему Горбатюк так не хочет передавать НАБУ?
Не даёт ему беня добро объявить себя убийцей.
https://censor.net.ua/news/3139810
https://censor.net.ua/news/3140334
В Ютубе выложены официальные показания снайперов израильскому правосудию.
А сейчас Горбатюк обращается в этот же суд.
Он ждет от девочек по вызову Окружного суда законного решения по его обращению?
Или они выполнят заказ и вынесут такое решение, которое им заказали?
К примеру, СБУ и ГПУ прекратили деятельность финансовой пирамиды фирташа в лице СК саламандра и финанслайн.
Вовк эту деятельность возобновил
При чем там была не только пирамида, а рейдерство и бандитизм