 Через ураган над Польщею і Білоруссю російський літак отримав дозвіл на використання повітряного простору України, - "Украерорух"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Украероруху".

"7 серпня 2019 року, пілот повітряного судна російської авіакомпанії "Глобус" Boeing-738 REG –VQBMG, виконуючи рейс GLP636 з м. Барі (Італія) до м. Москви (РФ), у зв’язку з обходом активної грозової діяльності, отримав дозвіл на використання повітряного простору України від Украероцентру в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру. Наші працівники керувались рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими й нормативно-правовими актами України в галузі авіації й у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO. Також дії персоналу у випадку необхідності обходу повітряними суднами небезпечних метеоявищ передбачені в угоді (LоA) між органами обслуговування повітряного руху України та Словаччини й інших сусідніх країн", - йдеться в повідомленні.

"Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ІСАО та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ задля безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для Украероруху, як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається в пріоритеті", - зауважив т.в.о. голови "Украероруху" Олександр Доценко.

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У відомстві зазначають, що в рішенні ДАСУ затверджено, що у випадках обходу небезпечних метеоявищ (якщо обхід без входу до повітряного простору України може привести до аварійної ситуації з повітряним судном) повітряним суднам, включаючи ті, що зареєстровані в РФ, може бути дозволено вхід до повітряного простору України.

Boeing-738 зайшов в український повітряний простір о 15:07UTC через навігаційну точку LADOB на ешелоні FL370 та вийшов о 15:33UTC через навігаційну точку AMIRI на ешелоні FL370.

На знімку – супутникове зображення в інфрачервоному спектрі потужної конвективної (грозової) хмарності над Україною, Польщею та Білоруссю станом на 17:45UTC+2 07.08.2019. Дані супутника "METEOSAT-11" Європейської організації з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT).