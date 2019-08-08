 Через ураган над Польщею і Білоруссю російський літак отримав дозвіл на використання повітряного простору України, - "Украерорух"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Украероруху".
"7 серпня 2019 року, пілот повітряного судна російської авіакомпанії "Глобус" Boeing-738 REG –VQBMG, виконуючи рейс GLP636 з м. Барі (Італія) до м. Москви (РФ), у зв’язку з обходом активної грозової діяльності, отримав дозвіл на використання повітряного простору України від Украероцентру в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру. Наші працівники керувались рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими й нормативно-правовими актами України в галузі авіації й у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO. Також дії персоналу у випадку необхідності обходу повітряними суднами небезпечних метеоявищ передбачені в угоді (LоA) між органами обслуговування повітряного руху України та Словаччини й інших сусідніх країн", - йдеться в повідомленні.
"Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ІСАО та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ задля безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для Украероруху, як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається в пріоритеті", - зауважив т.в.о. голови "Украероруху" Олександр Доценко.
У відомстві зазначають, що в рішенні ДАСУ затверджено, що у випадках обходу небезпечних метеоявищ (якщо обхід без входу до повітряного простору України може привести до аварійної ситуації з повітряним судном) повітряним суднам, включаючи ті, що зареєстровані в РФ, може бути дозволено вхід до повітряного простору України.
Boeing-738 зайшов в український повітряний простір о 15:07UTC через навігаційну точку LADOB на ешелоні FL370 та вийшов о 15:33UTC через навігаційну точку AMIRI на ешелоні FL370.
На знімку – супутникове зображення в інфрачервоному спектрі потужної конвективної (грозової) хмарності над Україною, Польщею та Білоруссю станом на 17:45UTC+2 07.08.2019. Дані супутника "METEOSAT-11" Європейської організації з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT).
МОГ БЫ НА У... И ЧЕРЕЗ БАЛТИКУ - СКАНДИНАВИЮ.
деда - на все перевернуть и обосрать - кефир иди попей и в штаны
по дороге не клюкни - советчик....
В высер ЦРУ "мы не ожидали захвата Крыма" - тоже поверишь?
А Путин: это не мы.
Нужно было им указать другой путь. Как у них язык повернулся вообще просить наше небо?? Им своего мало?
К тому же, прежде, чем вылетеnь из Италии, пилоты должны были получить сводку о погоде. Пусть бы и летели туда пониже Италии: Болгария, Македония, Владиквказ, а там уже и Москва - навпростець! Нет, тут что-то не то... И пофиг погодные условия. Нет возможности лететь, сидите там, где сидите!! Нахалы.
Пуйло щупает...и в итоге видитшо ЗЮЗЯ то БОЛВАН и СЦЫКЛО!!!
Цей аероцентр цікава контора: спочатку сприяє фрахту літаків для допомогу Хафтару в Лівії, зараз ще московитів пропустив через наш простір.
МАТИ ШАНС І ТАК ОБХЕЗАТИСЬ МОГЛИ ТІЛЬКИ ЛЬВІВ'ЯНИ. 😂😅😂