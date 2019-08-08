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Все про:авіація (438) Украерорух (9) ураган (43)

 Через ураган над Польщею і Білоруссю російський літак отримав дозвіл на використання повітряного простору України, - "Украерорух"

У четвер, 8 серпня, через ураган, що бушує над Польщею і Білоруссю, російський пасажирський літак отримав дозвіл на використання повітряного простору України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Украероруху".

"7 серпня 2019 року, пілот повітряного судна російської авіакомпанії "Глобус" Boeing-738 REG –VQBMG, виконуючи рейс GLP636 з м. Барі (Італія) до м. Москви (РФ), у зв’язку з обходом активної грозової діяльності, отримав дозвіл на використання повітряного простору України від Украероцентру в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру. Наші працівники керувались рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими й нормативно-правовими актами України в галузі авіації й у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO. Також дії персоналу у випадку необхідності обходу повітряними суднами небезпечних метеоявищ передбачені в угоді (LоA) між органами обслуговування повітряного руху України та Словаччини й інших сусідніх країн", - йдеться в повідомленні.

"Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ІСАО та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ задля безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для Украероруху, як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається в пріоритеті", - зауважив т.в.о. голови "Украероруху" Олександр Доценко.

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У відомстві зазначають, що в рішенні ДАСУ затверджено, що у випадках обходу небезпечних метеоявищ (якщо обхід без входу до повітряного простору України може привести до аварійної ситуації з повітряним судном) повітряним суднам, включаючи ті, що зареєстровані в РФ, може бути дозволено вхід до повітряного простору України.

Boeing-738 зайшов в український повітряний простір о 15:07UTC через навігаційну точку LADOB на ешелоні FL370 та вийшов о 15:33UTC через навігаційну точку AMIRI на ешелоні FL370.

На знімку – супутникове зображення в інфрачервоному спектрі потужної конвективної (грозової) хмарності над Україною, Польщею та Білоруссю станом на 17:45UTC+2 07.08.2019. Дані супутника "METEOSAT-11" Європейської організації з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT).

Через ураган над Польщею і Білоруссю російський літак отримав дозвіл на використання повітряного простору України, - Украерорух 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141975
 
   
 Топ коментарі
 
Они убивают наших солдат... ответ жесткий, конечно. Позорище зебилы, и никто не вякает про торговлю на крови...
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А вот нефиг. В 1968 оккупация Чехословакии началась именно таким образом - Ан26 запросил аварийную посадку от туда вылез спецназ и захватил аэродром.
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Ето шоп лугандонци нє боялісь ходіть по Україні і убівать наших защітніков пачкамі
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Да зачем такое делать? Наша власть просто чокнутая. Она не воспринимает РФ как агрессора. Они сбивают наши самолеты, убили тысячи наших людей, а эти недоноски им дают воздушное просторанство. Прямо нету слов. Зеленский опомнись, найди себе хорошего советника, чтобы он в твою башку вдолбил .что РФ - агрессор и к ней нужно относиться как к агрессору. Или поезжай на фронт и постой под снарядами хотя бы с неделю и поймешь . что такое война и гибель десятков тысяч людей, в том числе и детей. Просто у человека цветущая олигофрения.
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Они убивают наших солдат... ответ жесткий, конечно. Позорище зебилы, и никто не вякает про торговлю на крови...
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нужно было их провести над донбабве и посадить в донецком аэропорту
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***** по техоньку вводит, тоже самое было с первым гумконвоем типа к сепарам в донецк.
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Повезло тем набортным кацапам: никогда больше ни им, ни их соотечественникам не увидеть Львов.
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а если там сидел ватан, то обьяви пилот о вьінужденном коридоре над Львовом, у него должно бьіло изрядно подгореть. )))))
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По-моему, каждому ватану Украина как медом намазана, так и пытаются лезть со всех щелей, ты его в дверь подсрачником выгоняешь, а он в окно свое рыло сует...
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А вот нефиг. В 1968 оккупация Чехословакии началась именно таким образом - Ан26 запросил аварийную посадку от туда вылез спецназ и захватил аэродром.
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тут же не запрос посадки. а просто коридор.
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Так десант куда-нибудь скинет. Или хрень какую-то.
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якби таке сталося з українським літаком касапи не надали б дозволу.
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пока до путина б за разрешением добежали ....
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Пуйло это не оценит облетали нахрен через балтийское море Германии уверен больше в мордоре эту новость не упомянут,только все негативное изливают про Украину
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оценіт! Прішльот побольше гумконвойєв - дожать сдающіх позіції бандеровцев
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Почему не развернуть было его просто в Россию??
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Потому шо он летел из Италии над Польшей, и развернуть его можно было только в Польшу.
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БРЭШЕШЬ.
МОГ БЫ НА У... И ЧЕРЕЗ БАЛТИКУ - СКАНДИНАВИЮ.
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Ах*еть. В очередной раз лизнули жопу *****. Ето в ответ на наших убитых солдат и в ответ на то что Рашка отказалась вопреки ГААГЕ отпустить наших пленных? И кто после етого *украинская* власть? Украинская власть скорее кремлевская. Стратегия и тактика выжидания и террора ***** работает все таки.
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***** учтьот твой гуманізьм: отрєзать тєбє члєн будєт по малєнькому кусочку
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я вроде все ясно написал - нет всегда найдется

деда - на все перевернуть и обосрать - кефир иди попей и в штаны
по дороге не клюкни - советчик....
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Если бы ***** взорвал етот самолет над Украиной и обвинил Украину в сбитии начав полномасштабную войну?
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а спутники б показали, что не стрелял никто с Украиньі. расслабся.
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А спутники не показывали как летом 14-го неделями парашники молотили по нашим ракетами и снарядами? ........... и никуя. с тех спутников то.
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спутник покажет вьіжженую землю, направление полета. а янки сказали, что они не собираются предоставлять фотки со спутника всем, потому что по тем фоткам можно определить важньіе данньіе о спутнике. и например, на суде по боингу мн 17 єти фотки будут смотреть только судьи. и скорее всего они подпишут бумажку о неразглашении.
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бред этот тоже помню - там спутников сотни. даже если принять это - могли бы со старых фото предоставить. и потом - оно же легко зашифровать(типо ухудшить) можно и никто не поймет какой там спутник. обосралась Обамка потому что у Рашки ракеты есть, а лепят горбатого.

В высер ЦРУ "мы не ожидали захвата Крыма" - тоже поверишь?
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и потом - таки дали фото, тут была новость. так что нефиг этих ссыкунов обелять
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кацапи нарісовалі би істрібітєлєй с тризубом сто штук на всьо нєбо
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Так даже сбросить что-то могли в лес с маячком, а снизу агент бы забрал спокойно. А потом: ой, ну кто бы мог подумать шо может быть такая подлость.
А Путин: это не мы.
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"Мы действовали в рамках международных стандартов"...

Нужно было им указать другой путь. Как у них язык повернулся вообще просить наше небо?? Им своего мало?
К тому же, прежде, чем вылетеnь из Италии, пилоты должны были получить сводку о погоде. Пусть бы и летели туда пониже Италии: Болгария, Македония, Владиквказ, а там уже и Москва - навпростець! Нет, тут что-то не то... И пофиг погодные условия. Нет возможности лететь, сидите там, где сидите!! Нахалы.
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Вот накуя? Над Украиной были еще более страшные метеоусловия! Неужели не смогли сказать ПРАВДУ, аки кацапы и только для кацапов?
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Ну шо придурочгые ЗЕбобы?
Пуйло щупает...и в итоге видитшо ЗЮЗЯ то БОЛВАН и СЦЫКЛО!!!
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Тупая нарко тварь просрет за пол года все за что оплачено украинской кровью...
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Вы меня, конечно, Извините, я не ЗЕбоб... Но вы немножко неправы) Вернее, совсем неправы. Петро Алексеич сколько лет был у власти? Вот с этого и начните) Спасибо)
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Это писец. Нам в своих водах нельзя, а оккупантам пожалсте. Кто принимал такое решение? Имя сестра, имя...
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А через Дамбас направити не можна було, щоб там за допомогою "Бука" зіграли в "можем павтаріть".
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В 1968 году советский пассажирский самолет попросил срочную посадку в аэропорту Праги из-за аварии. Когда сел, оттуда высадились десантники и захватили все службы аэропорта и начали принимать самолеты с солдатами и оружием. Так закончилась пражская весна.
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А через Північний полюс слабо було полетіти?
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"Нада всєгда аставаться людьмі."
Цей аероцентр цікава контора: спочатку сприяє фрахту літаків для допомогу Хафтару в Лівії, зараз ще московитів пропустив через наш простір.
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то вот кудой пролєтєл "гражданскій" на Сєрбію!
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І НЕ КАЖІТЬ ПІСЛЯ ЦЬОГО ШО У ЛЬВОВІ ,,СПРАВЖНІ БАНДЕРІВЦІ'', ,,МОСКАЛЯКУ НА ГІЛЛЯКУ'', ТО ЩО.
МАТИ ШАНС І ТАК ОБХЕЗАТИСЬ МОГЛИ ТІЛЬКИ ЛЬВІВ'ЯНИ. 😂😅😂
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Ни хера нас жизнь не учит.Совсем забыли,как козломордые в Чехословакию десант забрасывали.Тоже на жалость давили,что самолет из-за неисправностей просит посадку.А надо,как в их сказках :"Милости просим мимо нашего двора с песнями".
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Як ми ох.рено виконуємо чужі закони і нехтуємо своїми
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