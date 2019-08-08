 Під час спроби затримання експрезидента Киргизстану Атамбаєва постраждало 80 осіб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kloop.

Зазначається, що МОЗ країни повідомив, що під час конфлікту 7 серпня постраждало 80 осіб. Раніше міністерство охорони здоров'я повідомляло про 52 постраждалих. Один співробітник спецпризначення помер від вогнепального поранення.

Раніше 8 серпня повідомлялося, що спецпризначенці затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Силовики дві доби намагалися взяти його резиденцію штурмом.

Нагадаємо, увечері 7 серпня до резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Атамбаєва звинувачують у корупції та інших злочинах, експрезиденту загрожує довічне ув'язнення. Однак прихильники колишнього президента чинили опір, відбили резиденцію і звільнили Атамбаєва. Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один спецпризначенець помер від вогнепального поранення.

У четвер силовики здійснили ще одну спробу штурму резиденції Атамбаєва під Бішкеком. Повідомлялося, що машина спецпризначенців почала таранити ворота, а поруч з резиденцією було чутно стрілянину. За словами очевидців, на місце операції прибула спецтехніка МВС, водомети і таранні машини. Прихильників Атамбаєва почали витісняти з території маєтку.

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