 Єврокомісія має конкретними діями російської паспортизації Донбасу, - Польща

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, указ Кремля про прискорену видачу російських паспортів для тих, хто живе на Донбасі, є ще одним кроком, який демонструє наростальну ескалацію агресії Росії.

Пшидач додав, що після того, як восени буде остаточно сформована нова Європейська Комісія, можна буде виробити більш конкретну спільну позицію Євросоюзу щодо російських паспортів на Донбасі.

Читайте також: Естонська влада фактично долучилася до гуманітарної блокади Донбасу, - посольство РФ

Раніше кілька країн ЄС, зокрема Польща та Естонія, або засудили дії Росії, або в індивідуальному порядку заявили, що не визнають паспорти.