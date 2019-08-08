 Єврокомісія має конкретними діями російської паспортизації Донбасу, - Польща

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, указ Кремля про прискорену видачу російських паспортів для тих, хто живе на Донбасі, є ще одним кроком, який демонструє наростальну ескалацію агресії Росії.
Пшидач додав, що після того, як восени буде остаточно сформована нова Європейська Комісія, можна буде виробити більш конкретну спільну позицію Євросоюзу щодо російських паспортів на Донбасі.
Раніше кілька країн ЄС, зокрема Польща та Естонія, або засудили дії Росії, або в індивідуальному порядку заявили, що не визнають паспорти.
Думаю, новая Еврокомиссия сохранит жесткое отношение к России, в том числе в контексте раздачи российских паспортов украинцам, живущим на ДонбассеИсточник: https://censor.net.ua/n3141970
И у нас каких-то 3 месяца назад была возможность не повторять чужих ошибок. Но для этого в голову надо не только есть. К сожалению, у 73% населения голова предназначена исключительно для загрузки в нее программ Коломой-ТВ. Поэтому придется учится на своих ошибках. И еще вопрос - получится ли.
Зеленский с удовольствием вылижет путинские сапоги, с удовольствием подпишет кабалу для Украины, радостно откажется от Крыма: мы же через Керченкский пролив уже не ходим, да? Мы ж уже считаем провокацией ходить в своих водах, да? Ну вот, начало положено.
Зеленский согласится разместить миротворцев на линии разграничения, чего добивается Путин. Зеленский разоружит армию, устроит федерализацию, отменит закон про мову, отменит квоты, эфир будет состоять полностью из кремлевской пропаганды, но… мир все равно не получит.
Потому что Кремлю не нужна ни федерализация, ни русский язык - какой русский язык он «защищал» в Грузии? Напомню, в августе 2008 в Грузии Путин «защищал» «миротворцев», тех самых, что ранее туда поставил. Именно за этим и нужны Путину миротворцы только на линии разграничения на Донбассе: затем же, зачем и в Грузии - провоцировать, а в случае ответки получить повод для вторжения. И если Зеленский согласится на путинский сценарий, то так и будет.
Потому что Путину не нужны ни Крым, ни Донбасс. Путину нужна Украина. И желательно - без украинцев.