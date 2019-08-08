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 Київські новини
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 Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь

Мер Києва Віталій Кличко вважає малоймовірним проведення дострокових місцевих виборів по всій країні через дефіцит коштів, але не відкидає, що вони можуть відбутися в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Для того, щоб провести дострокові місцеві по всій країні, потрібні великі фінанси - кілька мільярдів гривень. У бюджеті на цей рік Кабмін такі статті не закладав, і навряд чи тут щось зміниться - економічна ситуація складна, гроші взяти ніде. Тому я не відкидаю, що ситуація буде поступально розвиватися, і першою відбудеться битва за Київ", - зазначив столичний градоначальник.

У разі, якщо дострокові вибори мера Києва відбудуться, він знову планує балотуватися на них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко

"Думаю, кияни просто не зрозуміють, якщо я цього не зроблю. Здаватися - не в моїх принципах", - зазначив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141968
 
 
 Топ коментарі
 
У Виталика риторика поменялась. Видно матнулся в Америку, а там махнули рукой или послали как старшего ПЕСа
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Нормальний такий інстинкт... тут і по голові не б'ють і годують добре... хто ж відмовиться...
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Тупее этого боксера найти трудно. У него мозги в виде отбитого фарша.
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Что против демократии?
Как говорил Черчиль:Прелесть демократии в том что дураков подавляющее большинство, а их обмануть проще чем подчинить умных.
Умнейший дядька был, как в воду глядел 😀
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Отак...охранник Рыбки, застолбил за собой корыто...для Столара...или наоборот
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У Виталика риторика поменялась. Видно матнулся в Америку, а там махнули рукой или послали как старшего ПЕСа
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Так махнули что Беня аж переобулся в интервью и Порох у него уже красавчик и кацапы на востоке виноваты уже во всем
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а зачем Кличко опять в выборах участвовать? Непонятно...
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Нормальний такий інстинкт... тут і по голові не б'ють і годують добре... хто ж відмовиться...
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... экономическая ситуация сложная, деньги взять неоткуда.

Та шо ж такое, ****? Пять лет керували, а она всё сложная и сложная.. Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь - Цензор.НЕТ 610
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Та шо ж такое, ****? Пять лет керували, а она всё сложная и сложная/ путин придёт порядок наведёт и денег даст?
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Впевнений,що якщо спитати Кличка в якості кого він буде брати участь у виборах він впаде в ступор і скаже щось на кшталт нє кажний может увідєть будущєє но кожен может туда посмотрєть...
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пчела - это такая оса, как комар, только муха. с
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Вот странно! У Виталика снова нормальная риторика! Перед этим была совершенно агрессивно-нерациональная. Ещё ранее- снова нормальная, опять-таки. У него, наверное, референты разные. Один на травке сидит, второй- на синьке. Виталя, отого шо на синьке- гони в шею! Он тебя до цугундера доведёт.
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Он тебя до цугундера доведёт. Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь - Цензор.НЕТ 948 / в борделе есть такса для участника процесса.Есть такса-более высокая -для наблюдателей процесса. И, наконец,самая высокая такса-для наблюдателей за наблюдателями. Действительно, наблюдать за наблюдателями под забугорными флажками-занятие увлекательное.
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Ваня, ты свободен. Опускать тебя не хочется. Тока время терять. Так шо- гуляй, Ваня.
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Ваня, ты свободен. Опускать тебя не хочется. Тока время терять. Так шо- гуляй, Ваня. / для боксёров- любителей и профессионалов-Кличко то же что и Лобановский для футболистов-болельщиков и футболистов- профессионалов.Сухой лист Лобановского и тройка Кличко. Боксёр мэром Киева быть не может,а пианист президентом Украины быть может. ПТН-ПНХ, забугорный флажок.
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Гуляй, Ваня, гуляй. Ты, писателем быть не можешь. Просто сри.
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Гуляй, Ваня, гуляй. Ты, писателем быть не можешь. Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь - Цензор.НЕТ 6722 Просто сри./Будет у тебя флажок украинский-поговорим. Может быть.А сейчас : ПТН-ПНХ.
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Ляшко потратил на выборы 117 миллионов ахметовских денег, украденных у нас и пролетел мимо корыта, поэтому его так ломануло, что он аж на Кличко ртом кинулся.
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Он был великим боксером которого знал весь мир. За 5 лет он превратился в законченного барыгу из пула военного преступника Петра Порошенко.
Казалось бы, чего не хватало ему. Была слава, были деньги, была узнаваемость. В один момент Виталику захотелось большего и Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов использовали Виталия как узнаваемый презерватив.
Виталия Кличко подозревают в краже 1, 125 миллиардов гривен только по одному эпизоду.
Всего Кличко инкриминируют 7 эпизодов. В общей сложности за 5 лет Виталий Кличко «исчез» более 10 миллиардов гривен из бюджета Киева.
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Тупее этого боксера найти трудно. У него мозги в виде отбитого фарша.
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Чомусь згадалось як 70% дебілів проголосувало за Космоса. Мабуть тому Кличко набере максимум відсотків 30.
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давай, виталя, в Киеве градус дебилов за пять лет не изменился, последние выборы это подтвердили, все шансы у тебя есть)), шутка, у сегоднишних дебилов в голове моча другого цвета, просто будет прикольно посмотреть на твои похороны))
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