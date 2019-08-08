 Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

"Для того, щоб провести дострокові місцеві по всій країні, потрібні великі фінанси - кілька мільярдів гривень. У бюджеті на цей рік Кабмін такі статті не закладав, і навряд чи тут щось зміниться - економічна ситуація складна, гроші взяти ніде. Тому я не відкидаю, що ситуація буде поступально розвиватися, і першою відбудеться битва за Київ", - зазначив столичний градоначальник.

У разі, якщо дострокові вибори мера Києва відбудуться, він знову планує балотуватися на них.

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"Думаю, кияни просто не зрозуміють, якщо я цього не зроблю. Здаватися - не в моїх принципах", - зазначив Кличко.