 Кличко припустив проведення дострокових виборів мера Києва і він має намір знову в них брати участь

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.
"Для того, щоб провести дострокові місцеві по всій країні, потрібні великі фінанси - кілька мільярдів гривень. У бюджеті на цей рік Кабмін такі статті не закладав, і навряд чи тут щось зміниться - економічна ситуація складна, гроші взяти ніде. Тому я не відкидаю, що ситуація буде поступально розвиватися, і першою відбудеться битва за Київ", - зазначив столичний градоначальник.
У разі, якщо дострокові вибори мера Києва відбудуться, він знову планує балотуватися на них.
"Думаю, кияни просто не зрозуміють, якщо я цього не зроблю. Здаватися - не в моїх принципах", - зазначив Кличко.
Как говорил Черчиль:Прелесть демократии в том что дураков подавляющее большинство, а их обмануть проще чем подчинить умных.
Умнейший дядька был, как в воду глядел 😀
Та шо ж такое, ****? Пять лет керували, а она всё сложная и сложная..
Казалось бы, чего не хватало ему. Была слава, были деньги, была узнаваемость. В один момент Виталику захотелось большего и Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов использовали Виталия как узнаваемый презерватив.
Виталия Кличко подозревают в краже 1, 125 миллиардов гривен только по одному эпизоду.
Всего Кличко инкриминируют 7 эпизодов. В общей сложности за 5 лет Виталий Кличко «исчез» более 10 миллиардов гривен из бюджета Киева.