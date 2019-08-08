 Суддя відмовився викликати "швидку допомогу" тяжкохворому політв'язню Бекірову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Адвокат Олексій Ладин заявив у суді, що у його підзахисного піднявся тиск і існує ризик, що він може впасти в діабетичну кому.

"В Едема Бекірова діабет другої стадії, востаннє він приймав їжу о 7 годині ранку після того, як йому ввели ін'єкцію інсуліну. Впродовж дня він має приймати таблетки від діабету, з його діагнозом йому необхідне харчування кожні три години. Крім того, я з ним щойно спілкувався, він мені пояснив, що з самого ранку у нього зашкалює тиск. Захист припускає, що є ризик діабетичної коми і наполягає на виклику (в суд. - Ред.) швидкої допомоги для визначення його стану: рівня тиску і цукру. А також можливості надалі брати участь у судовому засіданні", - заявив адвокат.

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У клопотанні захисту суд відмовив.

Раніше, уповноважений з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова закликала представників міжнародної спільноти до сприяння в питанні звільнення з-під варти в окупованому Росією Криму тяжкохворого громадянина України Едема Бекірова.

Дочка тяжкохворого кримського татарина Едема Бекірова, якого утримують в СІЗО №1 окупованого Сімферополя за сфабрикованими звинуваченнями, попросила президента України Володимира Зеленського допомогти її батькові.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.