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Все про:Крим (7267) суд (5410) Бекіров (65)

 Суддя відмовився викликати "швидку допомогу" тяжкохворому політв'язню Бекірову

Суддя Верховного суду Криму Михайло Соболюк відмовився викликати "швидку допомогу" кримськотатарському активісту Едему Бекірову під час засідання про продовження запобіжного заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Адвокат Олексій Ладин заявив у суді, що у його підзахисного піднявся тиск і існує ризик, що він може впасти в діабетичну кому.

"В Едема Бекірова діабет другої стадії, востаннє він приймав їжу о 7 годині ранку після того, як йому ввели ін'єкцію інсуліну. Впродовж дня він має приймати таблетки від діабету, з його діагнозом йому необхідне харчування кожні три години. Крім того, я з ним щойно спілкувався, він мені пояснив, що з самого ранку у нього зашкалює тиск. Захист припускає, що є ризик діабетичної коми і наполягає на виклику (в суд. - Ред.) швидкої допомоги для визначення його стану: рівня тиску і цукру. А також можливості надалі брати участь у судовому засіданні", - заявив адвокат.

Читайте також: Заарештованому кримськотатарському активісту Бекірову потрібна медична допомога, - Human Rights Watch

У клопотанні захисту суд відмовив.

Раніше, уповноважений з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова закликала представників міжнародної спільноти до сприяння в питанні звільнення з-під варти в окупованому Росією Криму тяжкохворого громадянина України Едема Бекірова.

Дочка тяжкохворого кримського татарина Едема Бекірова, якого утримують в СІЗО №1 окупованого Сімферополя за сфабрикованими звинуваченнями, попросила президента України Володимира Зеленського допомогти її батькові. 

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141966
 
 
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мучительство - улюблена забава залішанського народу
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**** уже тошнит от обеспокоености,озабочености и прочей хрени! когда буду предпринимать хоть какието действия а не заниматся пустой болтовней?
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думаю к судье надо применить любимое развлекалово Сидора Артемьевича .....
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Это повод СБУ завести уголовное дело на этого судью.
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