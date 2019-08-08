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Все про:Луганщина (1803) СБУ (4596) шпигунство, шпіонаж (331)

 За матеріалами СБУ інформатора терористів у Луганській області засуджено на 5 років

На Луганщині за матеріалами Служби безпеки України засуджено інформатора терористичної організації "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі СБУ.

У повідомленні сказано: "Оперативники спецслужби встановили, що мешканка села Трьохізбенка Новоайдарського району систематично інформувала свого сина, бойовика так званої "ЛНР", про чисельність, місця дислокації та шляхи переміщення сил і засобів Збройних Сил України. Отримані від зловмисниці дані бойовик передавав ватажку розвідувального підрозділу незаконних збройних формувань. Упродовж лютого-березня 2017 співробітники спецслужби задокументували 16 таких телефонних переговорів. Правоохоронці затримали інформатора навесні 2017 року.

Слідчі СБУ зібрали доказову базу, що підтверджує безпосереднє сприяння діяльності терористичної організації "ЛНР".

Новоайдарський районний суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, і призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили.

Проти сина засудженої відкрито окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК. Бойовика оголошено в розшук".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141963
 
 
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Там хоч вистачить грошей купити оту хрінь, від якої зникає пивне пузирло та з'являються кубики пресу?
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хвашисти! хунта мордуйє благородних rebels в застєнках подвалов
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А треба не п'ять років, а розстрілять!
Своєю ліберальністю ми про...ерим Україну, бо таких "громадян України" перевиховати неможливо!!!
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в лугандонє за шпіонаж расстрєл ілі 25 лєт тюрми, а тут условно 5 лєт
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информатор террористов в Луганской области осуждена на 5 лет/ Зато: Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко /Суд изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест
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Вирішили, що третій пердімонокль за один день - це занадто.
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