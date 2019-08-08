 Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє КАС "Київська служба порятунку".

"Станом на 16:00, в результаті сильних поривів вітру та дощу, отримано повідомлення про падіння 7 дерев, у результаті падіння дерев пошкоджено 4 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують прибирати повалені дерева і звільняти проїжджі частини.

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