 Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє КАС "Київська служба порятунку".
"Станом на 16:00, в результаті сильних поривів вітру та дощу, отримано повідомлення про падіння 7 дерев, у результаті падіння дерев пошкоджено 4 автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники продовжують прибирати повалені дерева і звільняти проїжджі частини.
Благо на рыбалку не поплыл, а то впечатлений была бы полная лодка 😂
Но про рыбалку там наслышан
Но в этом году рыбалка мягко говоря не очень, в прошлые годы не разу в холостую не ездили, в этом году уже раз пять приехали посидели и поехали кататься)
Мне до воды 200 метров лодка всегда надутая стоит, только Днепр переплыть, а времени вечно нету