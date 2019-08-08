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Все про:Київ (6370) Київська область (983) негода (305) буря (7)

 Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі. ФОТОрепортаж

У четвер, 8 серпня, на українську столицю обрушилися сильні пориви вітру і гроза. Потужний вітер повалив дерева та пошкодив автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє КАС "Київська служба порятунку".

"Станом на 16:00, в результаті сильних поривів вітру та дощу, отримано повідомлення про падіння 7 дерев, у результаті падіння дерев пошкоджено 4 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують прибирати повалені дерева і звільняти проїжджі частини.

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Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі 01

Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі 02
Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі 03
Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі 04
Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі 05
Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі 06
Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі 07
Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141961
 
 
 Топ коментарі
 
Не такой уж и сильный был ветер)
Благо на рыбалку не поплыл, а то впечатлений была бы полная лодка 😂
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Что сказать? При Порохе такого не было!
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да там еще база отдыха но самое примечательное место вековой дуб и памятный знак жителям села окуневое которых фашисты сожгли живьем в сарае. 350 человек. я доезжаю до канала и ухожу на море левее. попробую проехать дальше посмотреть. спасибо за подсказку.
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Фух, моего тачила вроде нет на фотах Мощная гроза в Киеве и области повалила деревья и повредила автомобили - Цензор.НЕТ 1406
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в Одессе 2 суток 3 и 4 августа... бушевал дождик выпало 2 месячных нормы Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі - Цензор.НЕТ 5142 завалило кучу деревьев столбов проводов.. затопило улицы смыло 10 авто сразу в области смыло участок трассы вместе с микроавтобусом..погиб человек... залил селевой поток дамба рухнула и прорвалась целое село ... веселуха... сегодня порывы ветерка 12-22 метра в секунду...
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смьіло весь отечественньій автопром в одну кучу. вьіглядело как слет жигуликов. или "москвичей" )))) на такой же улице отечественно-убитой.
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Кому то из строителей "Варшавского" не повезло...
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Реклама тазика-вазика)-даже стекло не лопнуло под напором урагана)
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Скорей реклама троллейбусным проводам. На которых и повисло дерево. А таз просто зацепило.
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дождь, гроза, и небольшой ветерок как всегда для Киева неожиданное природное явление!
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Не такой уж и сильный был ветер)
Благо на рыбалку не поплыл, а то впечатлений была бы полная лодка 😂
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а куда плаваешь? я езжу в окунево на киевское море. в мае июне просто супер а вот ближе к августу слабовато. может подскажешь а?
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Сорокошичи... От базы полчаса вверх на моторе... Там острова. Рыбалка прекрасная, до начала октября... (И не "окунёво", а "Окуниново", если ехать от Лошаковой Гуты. Там по перволёдку хорошо... В море вдаётся насыпь затопленной дороги. Окунь там любит ошиваться...).
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Далековато туда)
Но про рыбалку там наслышан
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да там еще база отдыха но самое примечательное место вековой дуб и памятный знак жителям села окуневое которых фашисты сожгли живьем в сарае. 350 человек. я доезжаю до канала и ухожу на море левее. попробую проехать дальше посмотреть. спасибо за подсказку.
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Ниже южного моста возле острова, там раньше земснаряд песок мыл, есть ямы, так с сыном выплываем, в основном плотва и подлящ, сом попадается
Но в этом году рыбалка мягко говоря не очень, в прошлые годы не разу в холостую не ездили, в этом году уже раз пять приехали посидели и поехали кататься)
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Может не попадаю на клев) выхожу когда есть время
Мне до воды 200 метров лодка всегда надутая стоит, только Днепр переплыть, а времени вечно нету
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Что сказать? При Порохе такого не было!
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Проспект Правды - мне из окошка это дерево видно.
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