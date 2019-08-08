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Все про:затримання (2979) Киргизстан (34) штурм (33)

 Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі

У Киргизстані затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Силовики дві доби намагалися взяти його резиденцію штурмом.

Про затримання Атамбаєва повідомляє російське інформагентство "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

"Силовики вивезли з Кой-Таша колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. З ним поруч перебувають офіційний представник партії СДПК Кундуз Жолдубаєва і Фарід Ніязов", - додає кореспондент киргизького порталу K-News, що перебуває біля резиденції Атамбаєва.

В операції в селі Кой-Таш, де розташовується будинок Атамбаєва, брали участь близько 2 тисяч співробітників МВС, зокрема загін СОБР. Нею керував особисто глава МВС Кашкара Джунушалієв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти прихильників експрезидента Киргизстану Атамбаєва завели кілька кримінальних справ

Нагадаємо, увечері 7 серпня до резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Атамбаєва звинувачують у корупції та інших злочинах, експрезиденту загрожує довічне ув'язнення. Однак прихильники колишнього президента чинили опір, відбили резиденцію і звільнили Атамбаєва. Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один спецпризначенець помер від вогнепального поранення.

У четвер силовики здійснили ще одну спробу штурму резиденції Атамбаєва під Бішкеком. Повідомлялося, що машина спецпризначенців почала таранити ворота, а поруч з резиденцією було чутно стрілянину. За словами очевидців, на місце операції прибула спецтехніка МВС, водомети і таранні машини. Прихильників Атамбаєва почали витісняти з території маєтку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141960
 
 
 Топ коментарі
 
Где то потекли слезы по щекам пэтюньчика и он опрокинул стакан вискаря
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Что опять? зебилы вы еще не устали? Если верить вашим предсказаниям то Петро уже 3 раза должен был в Ростов сбежать, а уж сколько раз за решетку сесть, уже даже не сосчитаешь Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі - Цензор.НЕТ 5781
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Что опять? зебилы вы еще не устали? Если верить вашим предсказаниям то Петро уже 3 раза должен был в Ростов сбежать, а уж сколько раз за решетку сесть, уже даже не сосчитаешь Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі - Цензор.НЕТ 5781
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Та у них пам'ять, як у рибки Гуппі, хворої на амнезію
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не в ростов , але ж бігає і від держохорони відмовився .
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А в Украине его бы переговорщиком назначили, не в той стране он президентом работал.
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Где то потекли слезы по щекам пэтюньчика и он опрокинул стакан вискаря
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....он прокинул стакан вискаря когда зубожили последний *** без соли доедают Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі - Цензор.НЕТ 8268
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Неее,не стакан-бутыляку не меньше.Конфеткой рошен закусил.
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А за что его? За то что армию принял никакую,что добился санкции для параши,что открыл безвиз,или давай затягивай свои рассказы про свинарчуков за грати,только если его не посадили почему не ходят уже под офис президента Зебила и не требуют того же самого?
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А если бы в 2014 году не началась война - армия и сейчас была бы никакая!
Он лично открыл сам безвиз ??? Без помощи дипломатов так понял ? Давай про Томос басни нам рассказывай)
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Да,именно пороха заслуга безвиза он не вылазил из Европы он отличный дипломат,именно его авторитет между дипломатами с потугами но все таки состоялся безвиз,и давай скажи и утрируй про кофе чашку в вене,я лично взял билет в Мадрид на эту субботу вчера,на недельку,прилетел и все не надо спрашивать посольство справку с работы ждать дадут не дадут за 2 недели минимум ,Янукович,Кучма,Ющенко добились безвиза? Я даже не говорю что дали в условии локальной войны,а томос для верующих он только плюс,то что бесит кацапов нас бодрит
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Вован-квартальный...в задумчивости начал чесать репу.... ведь через пять лет или даже ранее и самому можно так попасть....
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Кацапы прятающиеся под укр флажком что вы тут третесь? Или ватники местные,что приравнивается до кацапа,порох как и Ющенко да и кучма никто не посадит,не волнуйтесь ,а вот вашего Зебила вполне за гос измену и сдачу интересов
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не знаю ситуации. но судя по фото человеку нечего стыдится. янык в своем видеообращении дрожал как кот перед пылесосом.
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Уважаемые! В двух словах объясните мне, пожалуйста, что такого натворил данный мужчина? Заранее - спасибо)
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короче там такой расклад. Он был заруслячен и в добавок реформировал бабки кыргызов. Он вообщето был в бегах. А в следующем году заканчивается аренда аэропорта манас это перевалка американских самолетов в афганистан. Так вот, находясь на мордовии в бегах русня его науськивала чтобы он давил на местных депутутов, чтобы они аренду аэропорта не продлевали.
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"Киргизы устали от потрясений и беспорядков, к тому же нельзя сказать, что при Атамбаев жилось хорошо. Наоборот, его упрекали в узурпации власти, создании чуть не мафиозной структуры во власти, назначении на высшие посты близких ему людей без квалификации - водителей, телохранителей, родственников. При этом звучали обвинения в том, что связанные с Атамбаевым структуры контролируют наркотрафик из Азии. "

Наркобарон со своим анклавом получается.
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По-моему , это Суворов говорил , что интенданта можно расстреливать без суда и следствия через год его службы .
А любого президента бывшего СНГ после его пяти лет безудержного воровства на кол сажать нужно ...
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Петю, Петю, Петю. Петю посадить в бочку и на Майдан, пусть расскажет народу как он за 5 лет расследывал дело об убийстве героев Майдана вместе с алкашом-генпрокурором а потом и журналистов, активистов и волонтеров!
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«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, »
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Оно Кусюк устроївся в московську поліцію, фуярить мокшу...
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Петро слідчий чи прокурор? Я вже заплутався.
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Як би вони знали, то мабуть кількість Зєбобіків, зменшилась би вдесятеро.

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Як ви думаєте що зараз обговорюють на москальских срач-шоу "Кто против", "Время покажет"?
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Зеленського, Ердогана, Україну.
Про Киргизстан ні слова.
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Мощные спецслужбы Кыргызстана! 2000 бойцов сарай взять не могли!
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насправді достойні спецслужби - мету досягнуто , жертв мінімум.
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А чё ж ты не помог?)))
Или ты по ту сторону забора был?)))
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Киргиз Атамбаев на нашего Насалика уж больно похож...и проблемы у них похожи....
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