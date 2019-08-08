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Все про:ВР (5299) Парубій (1153)

 Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи

Завтра має відбутися засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів на завтра, 9 серпня. Про це йдеться на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.

До підготовчої групи мають бути делеговані представники партій, що подолали п'ятивідсотковий бар'єр на позачергових виборах, а саме:

Слуга народу - 17 осіб;

Опозиційна платформа - За життя - 3 особи;

Батьківщина - 2 особи;

Європейська солідарність - 2 особи;

Голос - 1 людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракцію "Слуги народу" поділять на 15 груп методом жеребкування, - прессекретарка партії Кравчук

На сайті уточнюється, що самовисуванці-мажоритарники теж можуть делегувати до складу підготовчої групи по одному представнику від 15 депутатів шляхом подання письмової пропозиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141956
 
 
 Топ коментарі
 
Весело було парубію на інавгурації Володимира.. Зараз, мабуть - не так вже весело..
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Парубий - "старое лицо", "представитель прежней власти", "подельник Мародера"....

Господи Боже, ну почему ты сотворил таких ЗЕльоных кретинов ? Парубий созвал на завтра заседание подготовительной депутатской группы - Цензор.НЕТ 1856
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а кто оно такое паруБий...никак не спикер уже..самозванец от ПЕСы
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Весело було парубію на інавгурації Володимира.. Зараз, мабуть - не так вже весело..
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сейчас все весело ручки потирают и решают в какой канализационный люк зебобу определить,а зебилы все зеленые шмаркли размазывают
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Скоро песыкам пипец придет, всех на зону отправят.
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только в реальности ,как обычно, отгребают зерыгобилы - в этот раз по морде битой)
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хочеться сподіватись, що насправді веселі часи його ще чекають попереду..наприклад у менській колонії..
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Вообще-то сентябрь осенний месяц. Ты ничего не напутал?
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Він думає, що комусь цікаві його еротичні фантазії!. 😁
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с парубием новым депутатам не стоит встречаться и общаться. Он представитель прежней власти и говорить с ним не о чем.
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Парубий - "старое лицо", "представитель прежней власти", "подельник Мародера"....

Господи Боже, ну почему ты сотворил таких ЗЕльоных кретинов ? Парубий созвал на завтра заседание подготовительной депутатской группы - Цензор.НЕТ 1856
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да да..и ты тоже старая морда порохобота
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старая, старая, я морда, не вчера родился и

таких идиотов перевидал на своем веку ой как много - и синих и зеленых, всяких мастей...... Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 6996
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но вот вы, ЗЕльоные, кретинистей всех кретинов Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 9889
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чего вы нервничаете? найдут вашему парубию теплое местечко в евросолидарности.
Если конечно за прошлое не посадят.
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я не нервничаю, это Вы, Лена, станьте перед зеркалом, посмотрите на себя и скажите:
"Я - зелена шмаркля"

напишите, пожалуйста, что Вы почувствовали
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А ты стань перед зеркалом и скажи "Я порохотный труп, я никто, я полное дно".
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вас корежит по- серьезному. И я в этом не виновата.
Я не люблю вашу майданную власть - жулье и брехуны вы.
Зеленский не связан с такими как как вы и поэтому у него есть шанс.
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парашёнка, ЭТО БЫЛА НЕ МАЙДАННЯ ВЛАСТЬ. ЭТО БЫЛИ АФЕРИСТЫ ПРИШЕДШИЕ НА КРОВИ И ЛОЗУНГАХ МАЙДАНА. МАЙДАН ЭТИХ ОТВЕРГАЛ. НЕ НУЖНО ПУТАТЬСЯ В ПОНЯТИЯХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯХ.
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в историю они вошли как майданная власть. Как люди, пришедшие к власти на крови простых украинцев.
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ВЫ УЖЕ УСПЕЛИ НАПИСАТЬ ИСТОРИЮ???????
В ИСТОРИЮ парашёнка ВОЙДЁТ КАК АФЕРИСТ ПРИШЕДШИЙ ВО ВЛАСТЬ НА КРОВИ МАЙДАНА. И БУДЕТ ВТОРЫМ УКРАИНСКИМ ,,ПРЕЗИДЕНТОМ" В БЕГАХ И ОСУЖДЁННЫМ УКРАИНСКИМ СУДОМ.
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Эво как тебя плющит... Бред несешь. Они были избраны на свободных демократических выборах
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напомни мне, майданная власть это те которые стебались насчет милицейских дубинок и свитеров студентов ?
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Я не люблю вашу майданную власть -

ну наконец-то, прорвало !
пять лет Леночка сидела под плинтусом сжимая в потных ручонках георгиевскую ленточку и нашептывая(очччень тихо, что б никто не услышал) - ненавижу вашу майданную власть


Леночка, должен огорчить, твоя жизнь это вечный ватный плинтус, потому что


Украина - это Майдан !
Это Свобода и Права !


а теперь повторяй за мной:
"Героям Слава !" Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 5520
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Вы наверное на унитазе сидите и рядом нет туалетной бумаги.
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Але, Ватница, я не слышу ответа на приветствие!

Неужели не одобряете своего любимого преЗика, который будет 24 августа будет вопить:
"Слава Украине!
Героям слава!" Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 5066
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надо делам верить, а не словам. Не мешайте людям строить жизнь и переживать что вам в ответ никто не крикнет на приветствие.
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Леночка, мне сдается, что свою жизнь Вы будете строить на солнечном Ямале.

На нашем празднике жизни Вы - чужая !
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по факту пока вы чужой. А там - посмотрим.
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На Ямал, Леночка, на Ямал!
В жаркие объятия потного российского нефтяника Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 5063

а вообще-то мне понравился Ваш пост!
чувствуете, ведь, что вы, победившие с таким "оглушающим успехом", всего-навсего - временные:
"..пока вы чужой, А там посмотрим." Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 5063
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мне тоже нравится оптимизм Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3604 Продолжайте в том же духе и все само собой разрулится!
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со мной - да.
а Вам нужно готовиться к худшему Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 5664
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это вам надо бы готовится к худшему. С вашими оун - упа и прочими причиндалами.
21 век на дворе.
Вы вероятно разобиделись что вам на приветствие не ответила?
В дупу, только туда.
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Надо понимать домайданная власть не были жульем и брехунами? Эко вас корежит
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когда уже пьедро перестастанет их финансировать... думаю, что после 24 авг
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Думаю с началом сессии в ВР, после 3 сентября.
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они хотят на 24 замутить гадость...Два парада готовятся. Столкнуть лбами и устроить переворот - их последняя надежда. Педро не спроста вчера ночью тайком вернулся
https://zik.ua/news/2019/08/02/na_den_nezalezhnosti_u_kyievi_vidbudutsya_dva_marshi__ofitsiynyy_ta_narodnyy_1617997
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На него в Панаме дело завели, поэтому он вернулся.
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не волнуйтесь, переворот будет по расписанию. когда объявят по УТ-1: "Над всей Испанией безоблачное небо", преЗик срочно улетит на отдых на свою виллу в Испании Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3735
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как верно написано:
На День Незалежності у Києві відбудуться два марші - офіційний та народний Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/08/02/na_den_nezalezhnosti_u_kyievi_vidbudutsya_dva_marshi__ofitsiynyy_ta_narodnyy_1617997

при Порохе почему-то был один и все радовались Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 8702
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А теперь давай о новых, не запачканных властью, лицах в Зе!команде:
Дмитрий Разумков - В 2006-2010 годах член Партии регионов

Александр Данилюк - министр финансов (2016-2018). В АП Януковича возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ. В 2014-2015 годах - постоянный представитель Порошенко в Кабмине, а в 2015-2016 годах - замглавы АП.

Руслан Рябошапка - 2010 году назначен директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики секретариата Кабинета министров Азарова. В 2011-2013 годах - замдиректора департамента юридического обеспечения секретариата правительства.

...и Т.Д. и Т.П.
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ну и какие проблемы? все взрослые политики запачканы или яныком или порохом, но порохом гораздо зловоннее, с его воровством у воююшей страны.
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У меня с этим проблем нет - политиками такого уровня не рождаются, а становятся через опыт и труд. Это касается и вновь избранного...
Хотите пообщаться с тем, у кого с этим проблема - к старт-топику плиз.
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а кто оно такое паруБий...никак не спикер уже..самозванец от ПЕСы
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у песы уже новое погонялово - партия "назавжды прощавай"
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Встречаться с покойником плохая примета.
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какая приятная новость . особенно 17 представителей партии слуга народа и 2 от пес.
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да да скоро на зимовку в теплые края с общим санузлом.
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судя по последним новостям из суда штата делавер зимовать поедет зе, коломой, кучма и пинчук, оранжевую форму выдадут на месте.
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ну первое какое отношение имеет президент к иску привата к коломойскому и боголюбову? это чистое вранье. второе представитель президента пан данылюк заявил что для возврата привата бывшим хозяевам нет юридических оснований . третье суд в Лондоне отказался рассматривать иск привата к коломойскому на основании того что это дело ему не подсудно. вот как то так труженик. давай жги дальше .
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там еще очень интересно в июле 2017 пан луценко гневно докладывал об открытии уголовного дела связанных с приватом. в 2017 году сейчас 2019. вот такой петин прокурор.
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сейчас московские и прохосрань завопят об узурпации власти и реванше .
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" Слуга народа - 17 человек;
Оппозиционная платформа - За життя - 3 человека;
Батькивщина - 2 человека;
Европейская солидарность - 2 человека;
Голос - 1 человек.

Лолиботы , вы все еще надеетесь на второе пришествие ?
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ну да)из канализации зеле будет трудновато править)
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Только в нашей стране спикер, от слова говорить, мог быть с дефектом речи.
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Не, ну-у-у-у, Зе-е-е-***** у нас Цицерон! Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 2867
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Да он, еще, кстати, и Спиноза..... Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3472 Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3472 Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3472

с шаурмой во рту
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в нашей стране и человек с вовкай в голове мог стать президентом в конфетной обертке слуги народа
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"Беглый экс-президент Виктор Янукович, который скрывается на территории России, передал свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с его победой во втором туре выборов президента Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир в Facebook.
Также он назвал военные действия на Донбассе "братоубийственной войной", не упоминая об российской агрессии.
"Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", - считает Янукович.
По его словам, главная задача Зеленского - принести Украине мир, "объединить и примирить украинский народ".
Экс-президент "низко поклонился мудрому украинскому народу, который сделал осознанный выбор".
Янукович также пожелал Зеленскому "крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов"."
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Більшість кожного народу,навіть такого "мудрого" як український складають дурні...Це нормально,це - аксіома,бо,як казав Швейк "якби всі були мудрими то кожен би збовдурів"...Біда наша в тому,шо у нас ця більшість абсолютна і до того ж надзвичайно політично активна,не пропускає жодних виборів...
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Я би так сказав, що український народ є, а української нації ще нема.
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Зєбіли бачу від щастя вже боярку відкоркували і шарму з щурятини приготували на закусь . Чекають лише на повернення Вофки Сцикуна з його коронкою гри фуєм на роялі
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Когда в голову людей приходит мысль что их президент ничтожество - время для него начинает измеряться месяцами...
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Этом коментарий больше за Порошенко подходит.
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ну ты же понял про кого он - значит за Порошенко не подходит)
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Скоро все счета в офшорах у Пети заморозят, финансирование у порохоботов закончится, порохоботы за что вы жить будете.
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зебилы, как те кацапы с "Украина этой зимой замерзнет"
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Малая окружная дорога (Киев). Длина - 38,9 км. Всему Минстецьку места хватит.
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І це запитує той юрист, який 3 роки безпорадно бігав і лише сопляки пускав від обурення кумом-генпрокурором без освіти, досвіду та відповідних особистих морально-етичних принципів.
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Парубій пройшов від Солідарності. Він себе буде враховувати, чи він від Солідарності буде третім?
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