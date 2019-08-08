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 Державне фінансування отримає 101 фільм, - Рада з держпідтримки кінематографії

Рада з державної підтримки кінематографії затвердила Перелік зі 101 кінопроєкту-переможця Одинадцятого конкурсного відбору на отримання державного фінансування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного агентства з питань кіно.

"Рішення про затвердження Переліку кінопроєктів-переможців Одинадцятого конкурсного відбору було ухвалене Радою з державної підтримки кінематографії під час відкритого засідання 8 серпня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Так, до переліку переможців, які отримають державне фінансування, потрапив 101 кінопроєкт. Зокрема, 21 ігровий повнометражний національний фільм (для широкої глядацької аудиторії), серед яких і фільм журналістки Яніни Соколової "Я, Ніна".

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У переліку - 12 ігрових повнометражних фільмів художньої та культурної значущості (авторські), 14 ігрових повнометражних фільмів спільного виробництва (для широкої глядацької аудиторії), 5 ігрових повнометражних фільмів художньої та культурної значущості (авторські) спільного виробництва, 6 ігрових повнометражних тематичних фільмів "Про героїв, які брали участь у захисті України" (для широкої глядацької аудиторії), 4 ігрові повнометражні фільми для дитячої аудиторії, 12 ігрових повнометражних фільмів-дебютів і 27 ігрових короткометражних фільмів-дебютів.

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З переліком кінопроєктів можна ознайомитися на сайті Держкіно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141954
 
 
 Топ коментарі
 
теперь мы знаем что в сериале сваты будет 101 серия
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Сваты !!!!!!!!!!!!!!

Вова, давай Сватов!!!!!!!!!!!!!
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специально в номинации проукраинский фильм
"Сваты-Кретины"

ну или там "Украина - немецкая порноактриса"

пойдет ? Державне фінансування отримає 101 фільм, - Рада з держпідтримки кінематографії - Цензор.НЕТ 4183
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теперь мы знаем что в сериале сваты будет 101 серия
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Сваты !!!!!!!!!!!!!!

Вова, давай Сватов!!!!!!!!!!!!!
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знімайте побільше про тупих хохлів та гарних російських силовиків
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а хоча б один проукраїнський фільм щось отримає?
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специально в номинации проукраинский фильм
"Сваты-Кретины"

ну или там "Украина - немецкая порноактриса"

пойдет ? Державне фінансування отримає 101 фільм, - Рада з держпідтримки кінематографії - Цензор.НЕТ 4183
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Надежда, ты дура. я на ЗЕльонках больше за день зарабатываю Державне фінансування отримає 101 фільм, - Рада з держпідтримки кінематографії - Цензор.НЕТ 8978
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...в свете последнего визита приЗедента будет называться "Святая шаурма"... Державне фінансування отримає 101 фільм, - Рада з держпідтримки кінематографії - Цензор.НЕТ 43
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и "Термосом по дурной башке от православного Папы" Державне фінансування отримає 101 фільм, - Рада з держпідтримки кінематографії - Цензор.НЕТ 5266
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фільмів багато - а дивитися немає чого...так рівень 20 річної давності...і то
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