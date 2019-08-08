 Бойовика батальйону "Сомалі" засудили до 8 років в'язниці

Рішення Голопристанський суд Херсонської області ухвалив ще 4 липня, але відомо про нього стало лише зараз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У постанові суду зазначено, що затриманий уродженець Луганської області "повністю визнав свою провину".

У зв'язку з цим суд постановив "призначити покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, без конфіскації майна, з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу".

Позиція самого засудженого або його захисту щодо вироку відсутня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у квітні на адміністративній межі окупованого Криму з Херсонщиною було затримано члена незаконного збройного формування - батальйону "Сомалі".

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Правоохоронці встановили, що в 2014 році протягом двох місяців він працював у Луганській області водієм одного з "комендантів". Не отримавши за період роботи зарплати, він звільнився, проте пізніше знову працевлаштувався в місцевий комісаріат. Надалі, на запрошення знайомого, затриманий вступив до штурмового батальйону "Сомалі" під керівництвом тоді ще живого Гіві, який безпосередньо і проводив інструктаж новоприбулих.