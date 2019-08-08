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Все про:вирок (542) тероризм (2098)

 Бойовика батальйону "Сомалі" засудили до 8 років в'язниці

Слідчі з'ясували, що спочатку чоловік 2 місяці працював у Луганській області водієм одного з "комендантів" терористів. А потім вступив до штурмового батальйону "Сомалі".

Рішення Голопристанський суд Херсонської області ухвалив ще 4 липня, але відомо про нього стало лише зараз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У постанові суду зазначено, що затриманий уродженець Луганської області "повністю визнав свою провину".

У зв'язку з цим суд постановив "призначити покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, без конфіскації майна, з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу".

Позиція самого засудженого або його захисту щодо вироку відсутня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у квітні на адміністративній межі окупованого Криму з Херсонщиною було затримано члена незаконного збройного формування - батальйону "Сомалі".

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Правоохоронці встановили, що в 2014 році протягом двох місяців він працював у Луганській області водієм одного з "комендантів". Не отримавши за період роботи зарплати, він звільнився, проте пізніше знову працевлаштувався в місцевий комісаріат. Надалі, на запрошення знайомого, затриманий вступив до штурмового батальйону "Сомалі" під керівництвом тоді ще живого Гіві, який безпосередньо і проводив інструктаж новоприбулих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141952
 
   
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За что так много? Он склад охранял, где георгиевские ленточки хранились...
2 года условно было бы достаточно...
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8 лет террористу воевавшему против страны? Ну и какое Украина после етого государство? Не зря крысчаны и даунбасяны визжат что Украина ето страна-проститутка которую все имеют.
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Да это понты. Вот на рашке террористу,воевавшему против страны дали героя рф и отдали в пользование целую республику. При том,что его нукеры вертят на известном органе всех кацапов.
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Я вот одного не пойму, почему всех боевиков и окупантов судят или в Харьковских или в Донецких или в Херсонских судах? Почему прокуратура изначально привозит предателей и сепаров в суды которые априори работают на кремль?
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