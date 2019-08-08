 У Киргизстані спецпризначенці прорвалися на територію резиденції експрезидента Атамбаєва

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Knews, в резиденцію експрезидента відправили кілька автобусів з правоохоронцями. Під час штурму правоохоронці застосували спецзасоби.
На місце події прибула спецтехніка, водомети і таранні машини. Спецпризначенцям вдалося потрапити на територію резиденції Атамбаєва в селі Кой-Таш. Штурм резиденції триває, передає ТАСС.
Нагадаємо, увечері 7 серпня до будинку Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Але прихильники колишнього президента чинили опір. Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 48 осіб, 1 спецпризначенець помер від вогнепального поранення.
8 серпня проти прихильників експрезидента Киргизстану Атамбаєва завели кілька кримінальних справ.
Он уже за 2 месяца нахозяйнувал //////
««- Многие считают, что Кыргызстан - государство-сателлит России, и Россия по-прежнему имеет колоссальное влияние на страну. Что вы об этом можете сказать?
- Могу только подтвердить этот тезис. Действительно колоссальное, я бы сказал, определяющее влияние - даже не стоит перечислять все аспекты этого влияния. »
https://www.currenttime.tv/a/kyrgyzstan-atambayev-putin/30073608.html