 У Киргизстані спецпризначенці прорвалися на територію резиденції експрезидента Атамбаєва

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Knews, в резиденцію експрезидента відправили кілька автобусів з правоохоронцями. Під час штурму правоохоронці застосували спецзасоби.

На місце події прибула спецтехніка, водомети і таранні машини. Спецпризначенцям вдалося потрапити на територію резиденції Атамбаєва в селі Кой-Таш. Штурм резиденції триває, передає ТАСС.

Нагадаємо, увечері 7 серпня до будинку Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Але прихильники колишнього президента чинили опір. Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 48 осіб, 1 спецпризначенець помер від вогнепального поранення.

8 серпня проти прихильників експрезидента Киргизстану Атамбаєва завели кілька кримінальних справ.