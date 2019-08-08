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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Киргизстан (34) Президент (590) штурм (33)

 У Киргизстані спецпризначенці прорвалися на територію резиденції експрезидента Атамбаєва

Спецпризначенці в Киргизстані почали другий штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, якого звинувачують у корупції та інших злочинах і якому загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Knews, в резиденцію експрезидента відправили кілька автобусів з правоохоронцями. Під час штурму правоохоронці застосували спецзасоби.

На місце події прибула спецтехніка, водомети і таранні машини. Спецпризначенцям вдалося потрапити на територію резиденції Атамбаєва в селі Кой-Таш. Штурм резиденції триває, передає ТАСС.

Нагадаємо, увечері 7 серпня до будинку Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Але прихильники колишнього президента чинили опір. Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 48 осіб, 1 спецпризначенець помер від вогнепального поранення.

8 серпня проти прихильників експрезидента Киргизстану Атамбаєва завели кілька кримінальних справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141950
 
   
 Топ коментарі
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да мавзолей построим Зеленый В Кыргызстане спецназ прорвался на территорию резиденции экс-президента Атамбаева - Цензор.НЕТ 6579 ну у нас нет ничего вечного нежели временное...
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причем тут Петя и киргизы вы не путайте украинцев славян и киргизов где правят в Средней Азии везде в любой бывшей постсовесткой республике баи кланы семейные родства кровники и так далее.. сторонники- это все родня и обязанные бывшему президенту..
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Другий президентський срок через пару років.
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У рошена перспектива более близка и осязаема...
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В ближайшее время посмотрим) Хотя вполне вероятно, что штурма козина не будет. Фигурант просто покорно явится на очередной допрос в ГБР и уже не выйдет без наручников.
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І що? Юля теж сиділа, і Луценко сидів. В нашій країні не має правосуддя, тому посадка політика не значить нічого, окрім зведення особистих рахунків, а це швидко проходить.
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ты скажи скока это ближайшее время, чтоб потом не съезжать
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у ніх корпоратівная сословная договорьонность со врємьон чучми
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Тільки на моцкальському і сепарському ТВ.
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для Зелюхи
Он уже за 2 месяца нахозяйнувал //////
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Атамбаеву надо срочно в россию перемещать свое туловище. Иначе тюрьма и надолго.
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интересно сколько порохоботов выйдет ***** защищать
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на 24% більше ніж потім вийдуть захищати свого Зелені
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на защиту телевизионного и инстаграмного прЗЕдента выйдут телевизионные и инстаграмные "герои"
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Нашого треба буде затримувати на виході з ВР , зразу ж після зняття недоторканості.. Не можна наражати на небезпеку мешканців Козина..
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дуже чекаю коли ж то зняття вже відбудеться
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Для чого ? Краще на виході з будинку-Грушевського 9-а,заразом можна прихопити обох Шефірів,Міндіча і Палицю.Тут воно живе :
У Киргизстані спецпризначенці прорвалися на територію резиденції експрезидента Атамбаєва - Цензор.НЕТ 5427
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Зебилоиды только с дивана кого-то задержать могут в своём больном воображении)))
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Зеленському, для роздумів:
««- Многие считают, что Кыргызстан - государство-сателлит России, и Россия по-прежнему имеет колоссальное влияние на страну. Что вы об этом можете сказать?
- Могу только подтвердить этот тезис. Действительно колоссальное, я бы сказал, определяющее влияние - даже не стоит перечислять все аспекты этого влияния. »

https://www.currenttime.tv/a/kyrgyzstan-atambayev-putin/30073608.html
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федырычу готовиться потесниться, скоро очередной товарищ по несчастью прибудет на пмж в паРашу.
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Опять? Резиновый спецназ с резиновыми пулями? Эти бандюки уже убили одного спецназовца.
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