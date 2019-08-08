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Все про:дороги (762) КМДА (674) обшук (765)

 Суд дозволив поліції провести обшуки в КМДА

Суд надав Національній поліції право доступу до речей і документів Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їхніх оригіналів.

Про це йдеться в ухвалі Голосіївського районного суду Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Йдеться про будівництво ділянки Великої Окружної дороги від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської.

Кримінальне провадження стосується ознак порушення за статтею "Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах".

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Як йдеться в матеріалах слідства, очікувана вартість договору на проведення будівельних робіт становила 375,6 млн гривень. Переможцем торгів було оголошено ТОВ "Еко-буд-трейд", ціна в ході торгів знизилася до 325,914 млн гривень.

Незабаром КМДА видала нове розпорядження про коригування проєкту, в результаті чого вартість будівництва ділянки завдовжки 1,8 км зросла до 1,125 млрд грн.

В ході досудового розслідування на місці проведення будівельних робіт був проведений огляд. У результаті слідчі виявили, що наразі жодні будівельні або підготовчі роботи там не проводяться.

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Видання зазначає, що в 2017 році "Еко-Буд-Трейд" за результатами тендерів уклало дві угоди з "Дирекцією будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" на будівництво Подільського мостового переходу на 4,33 млрдта 1,76 млрд гривень, загальною вартістю 6 млрд гривень.

"Еко-буд-трейд" була заснована в 2014 році. Керує підприємством Сергій Драч, кінцевими бенефіціарами є Максим Половко і Євген Расторгуєв.

Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до заступника голови КМДА Віталія Кличка В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці - ексочільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та ексдиректора "Київміськбуду".

Директор "Еко-Буд-Трейду" Драч, колишній перший заступник Голови Держархбудінспекції, а до того - голова наглядової ради "Київміськбуду".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141947
 
   
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скорее у Богдана/Андрея зачесались ручонки на киевский бюджет
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А смысл?
Можно подумать там куча компромата)
Лучше по домам чинуш пройдитесь, особенно по тем которые на дальних родственников записаны
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Откроют сейф Кличко - там золото, бриллианты и расписки.
Типо, я получил взятку от такого то за это.
Дебилы.
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А вони ж вже шукали таке на повному серьйозі у радника Порошенка Юрія Бірюкова...
Ну зрозусіло, що це цирк для бидла...
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теперь на каждое решение любого суда смотришь с учетом обнародованных разговоров судей киевского окружного суда, а есть ли оно - правосудие и какое оно?
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Был Виталий Кличко для украинского народу Великим Чемпионом и любимцем народа - народ мог ему президентство дать. А пошёл в политику, продался олигархам с потрохами и стал большой кучей лайна. Янукович мог войти в историю Украины Сияющим - подпиши он ассоциацию с ЕС, все б критики заткнулись, включая меня, но предпочёл взять у ***** 3 млрд. и стал кучей лайна. Порошенко имел шанс вообще войти в историю Светочем, но предпочёл казнокрадство и коррупцию и стал большой кучей лайно. Что-то мне подсказывает, шо и Зе поглядывает на их стезю и облизуется деньгам. А Ведь в историю Сеточем или кучей лайна это навсегда - в бессмертие, но они предпочитают деньги сейчас. Похоже они в Бога не веруют.
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Пілять, порівняти урку з Абсолютним Чемпіоном Світу у надважкій вазі, може лише хохлосрань
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