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 За кордоном
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Все про:Польща (1876) бешкет (411) спікер (36) сейм (41)

 Спікер Сейму Польщі подав у відставку через скандал з авіаперельотами

Спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський оголосив про відставку на тлі скандалу навколо його приватних перельотів на урядовому літаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо".

"Інформую, що у п’ятницю я маю намір подати у відставку з посади спікера Сейму, яку мені довірено 12 листопада 2015 року. При цьому хочу виразно сказати, що під час своєї діяльності я не порушив закону. Також число авіаперельотів, що стало причиною гучних контроверсій, було продиктовано великою кількістю зустрічей із жителями часто невеликих населених пунктів, що я проводив під час своєї роботи. Я вирішив вибрати модель роботи спікера, який працює не тільки у Сеймі і у Варшаві, але також по країні і за кордоном", - сказав глава Сейму.

Наприкінці липня польські мас-медіа поінформували, що Марек Кухцінський брав членів родини на борт урядових літаків. Як компенсацію за 23 польоти урядовими літаками екс-спікер сплатив 5 тисяч злотих лікарні для дітей після важких травм мозку, а також 10 тисяч злотих на діяльність католицької доброчинної організації Карітас.

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На пресконференції 5 серпня Кухцінський наголосив, що він не порушив закон і вибачився за авіаперельоти. Він повідомив, що один раз урядовим літаком подорожувала його дружина. Він сповістив, що готовий заплатити за це компенсацію у розмірі 28 тисяч злотих Фонду модернізації Збройних сил Польщі.

7 серпня Окружна прокуратура у Варшаві поінформувала про провадження у справі перевірки можливих порушень у зв’язку із польотами Марека Кухцінського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141946
 
 
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за ці 30 років , ми уже івід польщі відстали років на 100
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наша быдло-элита обссыкается от смеха..у нас и пяток взорванных складов не повод для отставки..
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а нонешеий преЗедент не хочет летать своими самолетами, оно летает на самолетах коломойского, и естественно оплата из казны.
и в отставку не собирается.
правда зебилы?
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Вот это контроль чиновников. Знают, что если злоупотреблять полномочиями, по шапке получат.
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Посмотреть на это и ужаснуться - сколько же говна мы считаем как само собой разумеющееся.... Совок это просто запредельная дрянь раз не только половину планеты засрал, но и столько миллионов обыдлил
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