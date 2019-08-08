 Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Вселенський патріарх учергове підтвердив підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Володимир Зеленський подякував Вселенському патріарху за підтримку України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія. ФОТОрепортаж

"Наша спільна цінність - життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став Президентом України. Влада не має втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви", - наголосив Глава держави.