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 Політика України
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Все про:Варфоломій (137) Зеленський (2346)

 Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм І на Фанарі в Стамбулі заявив, що захищатиме незалежність церкви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Вселенський патріарх учергове підтвердив підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Володимир Зеленський подякував Вселенському патріарху за підтримку України.

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"Наша спільна цінність - життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став Президентом України. Влада не має втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви", - наголосив Глава держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141945
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно каже. Політики в церковне життя не повинні втручатися
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только надо оправить в родную тундру масквабадский пархат..а там можно и независимость церкви защищать..
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Тю, сам Петро Олексійович зовсім недавно бігав в МП і носився з іконамі в Лаврі. Поки його хтось не надоумив взяти релігію для піару.
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Правильно каже. Політики в церковне життя не повинні втручатися
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так он не будем вмешивать или все-таки будет защищать? ))
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полковнику Гундяєву це розповідайте.
З вовками слід боротись за допомогою рушниці, а не моралі. Проти нас ворог - підрозділ ФСБ - РПЦ. Це спец.організація, до того ж ворожа. І вона має бути знищена відповідними, дієвими методами.
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Так проклянуть же? Воно вам треба, "горіти вічно"?
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мені прокльони московських попів до одного місця. Там не має нічого святого, і сили ніякої їх прокльони не мають.
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В курсі про звірста Яхве?
Так і наші і тамті попи - раби Яхве. Як думаєш, хто ближчий до Яхве - добрі попи(наші), чи злі(московські)?

Мантри про \\\\\\ Там не має нічого святого, і сили ніякої їх прокльони не мають.\\\\\\ - можна викинути, тому що логіка підказує - "знимибох".
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Я дивлюсь на церкву як на зброю. Головне щоби вона була ефективна і НАША! Решта для зброї значення не має. Що стосується Яхве, то це вже ближче до віри. Віра в моєму розумінні, такий собі ативірус для души (начінки) людини.
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я буду защищать независимость церкви, - Зеленский.-Термосом.
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только надо оправить в родную тундру масквабадский пархат..а там можно и независимость церкви защищать..
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Ось і знищення Томосу на підході...
Це походу найцінніший агент ФСБ із усіх, кого вони пропихували до влади в Україні.
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а кому томос нужен ..долбо..бам из 14 века ?
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дуже глибокий пост... Є факт, церква діє і має суттєвий вплив. Тому цей вплив має бути нашим. Мені побоку чи віриш ти у щось, чи ні. Навіть якщо ти атеїст, то ти маєш бути - АТЕЇСТОМ УПЦ!
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то ти маєш бути - АТЕЇСТОМ УПЦ!\\\\\\\\

А чого він має взагалі дивитись у бік стада і його пузатих пастухів в спідницях? Он, Філарета опустили і кажуть гавкати на нього. А що як він правий? Хто і кому сказав(Яхве?) шо Філя - злий, а Епіфан - дуже добрий? Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8682
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Правий той, хто робить для України користь. Філарет може бути тисячу разів правий по своїй церковній лінії, але для України корисніше єдина монолітна церква.
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ты же не будешь спорить что Крым наш,и в нем как и здесь живут мусульмане ,тогда как это вяжется с твоим заявлением про единую монолитную церковь ?Калыров мусульманин , но и Амина Окуева тоже?
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я не збираюсь брати до уваги думку тих людей на кого церква (будь-яка) має вплив , ви маєте бажання використати церкву як засіб пропаганди для людей з гострою розумовою недостатністю) , але для чого вам довбо.би? крокуйте вперед з розумними )
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Читаємо між літерами:
"Допомагати українській церків я не буду!"
Зє!
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Це погано. Але українській Нарід сам допоможе єдиній українській Церкві - УПЦ КП!
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чуєш, клован, а церква може втручатись у справи держави?
чому у тебе мацковська церква бігає з портретами катів українців?
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Тю, сам Петро Олексійович зовсім недавно бігав в МП і носився з іконамі в Лаврі. Поки його хтось не надоумив взяти релігію для піару.
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тю, так це ж потужно виправдовує просування "рюзгє міру" зелебобіками!
як швидко Леніна повернуть, як гадаєш?
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власть какая? что попьі уже неподсудньі?
судовая єто тоже власть.
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Торчек сегодня в ударе...
Ге сгорел бы на работе от такого количнства идей...пардон кокса
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получение томоса, ударных беспилотников и контракт на цифровую шифрованую связь для ЗСУ это пиар.

заявление о защите независимости церкви это перемога!
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получение томоса\\\\\\\\\\\\

А что это, если сейчас попы развели холивар - кто каконичный, а кто "еретик"? Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4411
Ездить за наши бабки и махать куском сухого пергамента это что? Это - поднятие своего..... рейтинга Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9899 за счет лохов(так это выглядит)
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Это значит, что Варфоломей отказался отзывать Томос и послал посланника путлера зеленского нах
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Как сказал 1 цырковный деятель про альбигойцев - мочите всех, Яхве своих узнает...
Так и тут - нафиг разогнать эту "братию" шоб "не вмешиваться" в их дела. А Яхве пусть злых попов - "вечно поджаривает", а добрые пусть "вечно нахваливают" Яхве Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8798
правда, судя по "дресс-коду", требуемому для влезания в "рай", то туда даже Попа Римский не попа-дет Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський - Цензор.НЕТ 833 Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6630
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соблюдайте 10 заповедей христианства молча для себе и будете жить счастливо
на дворе век технологий а вы все с церквушками дурики носитесь
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там одного хватает - не делать того шо не хотел бы для себя.
а "заповеди" - как и все в этой секте, украдены у древних цив-заций.
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конечно не будешь - ето же не твоя церковь,
не твой народ и не твоя страна...
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Ne baise pas.
В переводе с французского - "Не пори муру".
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гавкотней песиков кучеряшки пью я доволен😀
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Оце вірно - нехай церковники самі розбираються зі своїми проблемами.
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Треба ще податками їх обкласти. Особливо онуфрієвськіх.
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Независимость государства от церкви я НЕ буду защищать! - "я буду защищать независимость церкви от государства", - подчеркнул Голобородько государства. В каждый двор по попу!
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а какую именно церковь будет этот "термос" защищать? Влада не має втручатися в церковні справи, я захищатиму незалежність церкви, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1732
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Вова,если ты защищаешь,то это уже не независимая церковь...
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