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Все про:вибух (1735) випробування (168) Росія (19279)

 2 людини загинули, 4 поранені під час випробування ракетного двигуна в Росії

Під час випробування рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області РФ стався вибух.

Двоє людей загинули, ще четверо поранені. Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Серед загиблих і поранених - представники Міноборони і підприємства-розробника.

"На полігоні Міноборони Росії в Архангельській області під час випробування рідинної реактивної рухової установки стався вибух і загоряння виробу", - йдеться в повідомленні.

У військовому відомстві зазначили, що жодних викидів шкідливих речовин в атмосферу не було і що радіаційний фон у районі вибуху в нормі.

Як повідомив губернатор Архангельської області Ігор Орлов, евакуювати населення після інциденту в Северодвинську немає потреби. На місце інциденту у військовій частині направлена ​​санавіація.

Також читайте: Вибухи на військових складах у РФ: кількість постраждалих зросла до 12

Раніше джерело повідомило про вибухи і пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ненокса. На території Ненокського адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141934
 
   
 Топ коментарі
 
Запад пишет про увеличение фона в три раза в ближайшем населенном пункте.
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Не нужно воевать с кацапами.
Просто нужно им не мешать 2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России - Цензор.НЕТ 9701
2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России - Цензор.НЕТ 3947
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Двигатель хороший - можно запускать в серию.
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Запад пишет про увеличение фона в три раза в ближайшем населенном пункте.
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но по сложившейся уже традиции ( выбросы на Маяке,Чернобыль, аварии на АПЛ, то от норвегов узнаем.) 2 людини загинули, 4 поранені під час випробування ракетного двигуна в Росії - Цензор.НЕТ 7277
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всегда было интересно, для чего это? боевое слаживание?
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Тренировка миномётного обстрела
Чтобы они при звуке мины это делали на уровне рефлекса
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ну хто ж такі іспьітанія проводить в безлюдних місцях?
ідіоти -- тягніть це доробло зразу на красну площадь
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Головне. що люди не постраждали та небуло викидів небезпечних речовин в атмлсферу.
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Когда у расеян в мыслительный процесс над чем-то наукоемким включается орган, отвечающий за поиск приключений, то возникают зрелищные пиротехнические эффекты: ракеты, "Лошарик" и т.п.

Но сдаваться не стоит! Вот, в Красноярске эстафету подхватили маршевые двигатели различных боеприпасов на складе в Ачинске! Во истину, верны и всяческого принятия достойны слова Ломоносова: "В натуре такие чудеса случаются, аки где чего убудет, в другом месте непременно присовокупится!".

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Жарковатый у них август удался . А ещё только начало месяца.
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Дрібниця,звісно,тільки два кацапа здохло,але все одно приємно...
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Не нужно воевать с кацапами.
Просто нужно им не мешать 2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России - Цензор.НЕТ 9701
2 человека погибли, 4 ранены при испытании ракетного двигателя в России - Цензор.НЕТ 3947
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нужно помогать, наладить наркопотоки в рф. чтобы через 6-7 лет в рф не кого было призывать.
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значит надо демпинговать, чтоб каждый школотан мог себе позволить.
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Как теперь не веселиться, как же не порвать живот?
Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!

Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па

Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!

Припев:Пап-пап.......

На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.

Припев:Пап-пап.......

И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:

Припев: Пап -пап....
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Ща, ще візитку Яроша знайдуть, і паззл складеться
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Тут не вистачає автора!
...
"Каждый, каждый божий день в России происходит какая-нибудь совершенно невообразимая, феерическая *****"
(с) Наполеон Бонапарт
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«В военном ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва в норме. Источник: https://censor.net.ua/n3141934»

Мало що мокшанські ракетники деградують, так і пропагандони теж...
От раніше написали б: «В военном ведомстве отметили, что испьітателям удалось отвести пьілающий двигатель от детского сада, а после взрыва произошло уменьшение вредных веществ в атмосфере и радиационный фон в районе взрыва уменьшился ниже норм.»
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Шо, опять Зорян со Шкиряком озорують?! У-у-у, фулюганы!
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В Северодвинске строят атомные подводные лодки
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Вважаєте, що сварщік вийшов з запою, і взявся за старе?

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Если бы он не взорвался то его бы взорвали солдаты НАТО!
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Якщо є міцнюща гірчиця або хрін - чому б ніт?
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Тобі рецепт "чортополоху" прислать? Хрін з гірчицею - "відпочивають"... Я холодець тільки з ним, і їм...
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Поделись рецептом, пожалуйста. У меня после смерти мамы рецепт утерян.
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что тут скажешь? Как всегда, август для ************ месяц фатальный. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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из Джабарова нелохой ванговальщик может получится. ( может ванговщик?) 2 людини загинули, 4 поранені під час випробування ракетного двигуна в Росії - Цензор.НЕТ 534
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@Как сообщила местная жительница, в Северодвинске всех просят закрыть окна, не выпускать на улицу детей. По предварительной информации, ЧП на военном объекте произошло аж в 30 км от Северодвинска. Что случилось, горожанам не объясняют.@
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"Бряхня-я-а-а...". Электронная газета "Русский еврей", назвала иные цифры и обстоятельства: Всего пострадавших - 15. Погибших 5. В тяжёлом состоянии (с переломами и взрывными травмами) - 8. Скачок радиации, в районе взрыва - в три раза, по сравнению с естественным уровнем... (Газета, хотя и базируется в России, но отличается объективностью, от остальных российских изданий...)
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Земля под ногами горит у проклятых орков. Как же красиво у них все горит, взрывается и тонет.
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как с чернобилем все в порядке на станции просто пожар....
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Импортозамещение идет с опережением графика.
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А нефик горящее ракетное поделие тушить водой с соседнего водоема.
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Годовщине войны с Грузией посвящается:
https://youtu.be/GsBUxCMLtFE
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"Не хватает там гептила для второй ступеньки?
Щас боец несёт ведро - и дольёт маленько!"
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Коли випробовували перші трофейні ФАУ-2, основною проблемою було пальне - спирт.
І тільки несимметричний диметилгідразін вирішив цю проблему.

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Це путєн говорив про кацапські ракети з атомним прискорювачем ?
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Батутами нехай доставляють свої боєголовки.
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Я вот просто поражаюсь, как можно бьіло при испьітаниях вообще погибнуть?
Даже при демострациях и штатньіх запусках и то подальше стараются свалить.
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