 2 людини загинули, 4 поранені під час випробування ракетного двигуна в Росії

Двоє людей загинули, ще четверо поранені. Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Серед загиблих і поранених - представники Міноборони і підприємства-розробника.
"На полігоні Міноборони Росії в Архангельській області під час випробування рідинної реактивної рухової установки стався вибух і загоряння виробу", - йдеться в повідомленні.
У військовому відомстві зазначили, що жодних викидів шкідливих речовин в атмосферу не було і що радіаційний фон у районі вибуху в нормі.
Як повідомив губернатор Архангельської області Ігор Орлов, евакуювати населення після інциденту в Северодвинську немає потреби. На місце інциденту у військовій частині направлена санавіація.
Раніше джерело повідомило про вибухи і пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ненокса. На території Ненокського адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії.
Чтобы они при звуке мины это делали на уровне рефлекса
ідіоти -- тягніть це доробло зразу на красну площадь
Но сдаваться не стоит! Вот, в Красноярске эстафету подхватили маршевые двигатели различных боеприпасов на складе в Ачинске! Во истину, верны и всяческого принятия достойны слова Ломоносова: "В натуре такие чудеса случаются, аки где чего убудет, в другом месте непременно присовокупится!".
Просто нужно им не мешать
Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!
Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!
Припев:Пап-пап.......
На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.
Припев:Пап-пап.......
И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:
Припев: Пап -пап....
Власти Северодвинска зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона после ЧП
Киевская хунта ставит ЛАЙК
...
"Каждый, каждый божий день в России происходит какая-нибудь совершенно невообразимая, феерическая *****"
(с) Наполеон Бонапарт
Мало що мокшанські ракетники деградують, так і пропагандони теж...
От раніше написали б: «В военном ведомстве отметили, что испьітателям удалось отвести пьілающий двигатель от детского сада, а после взрыва произошло уменьшение вредных веществ в атмосфере и радиационный фон в районе взрыва уменьшился ниже норм.»
https://youtu.be/GsBUxCMLtFE
Щас боец несёт ведро - и дольёт маленько!"
І тільки несимметричний диметилгідразін вирішив цю проблему.
Даже при демострациях и штатньіх запусках и то подальше стараются свалить.