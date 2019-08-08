 ГПУ проігнорувала рішення ЄСПЛ за фактами порушення Горбатюком прав людини, - Захаров

Про це Захаров повідомив у коментарі Українським Новинам.

Він повідомив, що Європейський суд з прав людини визнав неприпустимими докази ГПУ, які стали підґрунтям для звинувачення Олександра Яременка у тяжкому злочині, за що він відбуває довічне ув'язнення.

"Міністерство юстиції, з метою забезпечення виконання цих рішень (ЄСПЛ), звертається у відповідні органи для розгляду цього рішення, щоб ті своєю чергою вжили відповідні заходи. Якщо йдеться про рішення ЄСПЛ, які стосуються невиплати боргів із зарплат, тобто там де немає криміналу, то в 80% випадках порушують справи і стягують з цих підприємств відповідні суми назад у бюджет. А де стосується порушень статей 2, 3, 5, тобто права на життя, захист від катувань, незаконне затримання або арешт, права на справедливий суд, то дії правоохоронців, які призвели до цих порушень, насправді є ні чим іншим як кримінальним злочином. І зазвичай Мін'юст у таких справах звертається до ГПУ, щоб Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактами, які викладені в рішенні ЄСПЛ. Але Генпрокуратура жодної справи не порушила. Тобто всі ці дії правоохоронців залишаються повністю безкарними, як і залишилися безкарними дії слідчих у справі Яременка", - сказав він.

За його словами, проблема полягає в тому, що згідно із законом України про виконання рішення та використання юриспруденції Європейського суду, необхідно вжити індивідуальні та загальні заходи для його виконання.

"Ще раз повторюю щодо Горбатюка. Мін'юст звернувся до ГПУ, але вона нічого не стала робити. Це стосується всіх справ за 2, 3, 5 статтями у кримінальних аспектах. Жодної справи ГПУ не відкрила. Саме тому Комітет Міністрів Ради Європи не зняв зі свого контролю виконання всіх рішень проти України за цими статтями", - додав він.

Захаров також зазначає, що чиновника, дії якого ЄСПЛ оцінив як порушення прав людини, можна люструвати тільки на підставі рішень українського суду.

"Люстрація в таких випадках має ґрунтуватися на рішенні національного суду", - повідомив він.

Нагадаємо, Горбатюк був слідчим у справі українця Олександра Яременка, який подав скаргу на дії слідства в ЄСПЛ.

Раніше в соціальній мережі Facebook представники громадськості та правозахисники порушили тему зазначеного рішення ЄСПЛ, Горбатюка і "справи Яременка" у контексті подій, які розгорнулися навколо суддів Окружного адміністративного суду Києва.