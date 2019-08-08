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 Політика України
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 Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем

Президент України Володимир Зеленський і командування Збройних сил країни виявили стриманість перед обличчям агресії 6 серпня, коли на Донбасі під час оголошеного режиму припинення вогню загинули 4 українських військовослужбовців.

Про це заявили в посольстві США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, внаслідок якої 6 серпня загинули 4 українських військовослужбовців під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту. Такий підхід заслуговує на повну підтримку "нормандської четвірки", включаючи Росію. Росія могла б виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили", - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141930
 
 
 Топ коментарі
 
да, зеля не обосрался, а проявил сдержанность, вон оно как...
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Зеленского похвалили за то, что гибель 4 украинцев осталась безнаказанной.
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Ничего не делать в ответ на кацапский беспредел храбростью называется. Вот оно как.
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Безсмертный пришел в ОП, и воспылал предложениями по действиям в ответ, был выслушан и послан на х.. ...
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тонко американцы "зелень" тролят, жаль только пацанов уже не вернешь...
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Давай, америкосов к нам в окопы! Сколько можно нашим пацанам отбивными работать? Ответ должен быть такой, что бы слово Украина боялись в слух говорить!
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какой ****** трусость и слабость называть храбростью и сдержанностью, что же дальше будет(((((((((
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Щоб відстоювати Україну потрібно не стриманими і сміливими бути, не помирати за неї, а безпощадно УБИВАТИ сепарів, агресора і парашоїдів!!!!
Отоді переможем, а помирати за Україну не потрібно, потрібно залишатись живими!
СЛАВА ВОЇНАМ, ЯКІ ВІДДАЛИ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!!!!
ПОБРАТИМИ!!!
ВІДОМСТІТЬ ЗА НИХ,(бо на зелебенських надії нема, вони стримані і сміливі((().
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Кацапы понимают только силу, а желание договариваться принимают как слабость. Немцы и чечены их пи#дили, поэтому кацапы их уважают.
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Уже очевидно, что у Зели более адекватная внешняя и внутренняя политика чем у Пети. Которой только орал лозунги и воровал под их прикрытием.
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Ну не кажіть. Як Пєця гучно і з надривом в голосі волав з трибуни "Слава Україні!", то як він може бути не офігєнним патріотичним патріотцем??? Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 8517
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да не развози ты уже этот зеленый понос...Просрали вы уже все свои призрачные шансы - теперь на 90% йолка под новый год - и зебобу от канализационного люка никакая охрана не спасет - большего он не заслужил
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ёлка ждет твоего Петю, со всеми порохоботами на ветвях.
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кого ждет йолка ты спроси у генерала Забродского и ВДВ
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Вже є підстави? Що за Вовіка такого, чого не було за Петра?
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ну да)кацапы не знают ,что значит йолка под новый год...
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Игорь.Вот это ответ достойный похвалы и уважения.
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Йолка-хорошо горыть.Ведьм таких как Лерка палить на костре будем,как во времена инквизиции.
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особенно уклонист наш головновоенный такую храбрость проявил,
шо аж померкло все перед его храбростью...
даже ***** отзвонился и попросил - за шо и был ****** послан....
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Зеленський - Ердогану: ношу браслети, щоб не забувати про моряків.
Ердоган - Зеленському: місця на всі браслети не вистачить!
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ему другие браслеты светят, если, конечно, ССО будут аккуратны и не допустят резких движений Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 1019
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Не буду судити - який це був по сміливості вчинок у Вовіка, але можу сказати лише одне: повна сторінка тамбовських цапів нульових, які в один голос хрюкають - який Вовік боягуз. Здається це і є найвища оцінка вчинку Вовіка Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 328
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Вовик сдержанный смельчак в 500 км от "0" линии
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Це бліндаж з бойницею навмисно для Вовіка робили десь у тилу, коли він визирав з нього у бінокль? Постанова така була, чи реальний нуль?
Петро під мухою навіть забувся зняти колпачки з лінз, коли робив серьозний вид у комуфляжі 80го розміру.
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Офігіти. Стриманість і особиста хоробрість преза. Он як.
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помнится на барыгу ***** трубки не подымало,
а на етого можна - чисто отчитать клована, шо бы место знал.
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Денис Казанський

@den_kazansky

В РФ, на территории которой нет боевых действий, за месяц: пожар на "Лошарике", взрыв на военных складах в Ачинске, взрыв на полигоне МВФ под Северодвинском. Всего 17 погибших. Для сравнения ВСУ потеряли на Донбассе за июль 14 человек погибшими.
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Ну, сдержанность то понятно. А храбрость в чем? Пуйлу позвонить?
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Нет слов чтобы выразить всю мягко говоря "обеспокоенность" в адрес Клоуна (а Президентом я его называть не могу) и посольства США за сдержанность в гибели молодых парней от 20 до 30 лет!


ЗЕБЕня, этот узелок в нашей памяти на тебе прочно завязан Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем - Цензор.НЕТ 883
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Конечно довольные. Они же клоуну это и рекомендуют. Просто чем больше ссытся Украина тем меньше у них голова болит. Так скоро обнулят и путену на блюдечке.
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Немножко как бы....., если просто взять и предположить что было не четверо граждан (воинов) Украины а четверо граждан США, даже не обязательно воинов, что бы было? да они бы этот табор (лнр, днр) с лица земли бы стёрли да так что эта земля ещё лет 300 не плоданосила бы. Не хочу гуглить что бы примеры привести, вы поди и сами знаете.
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Украина постоянно проявляет,*****,сдержанность в отношении агрессора и...теряет территории
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"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня..."
...
Ну да, вместо того, чтобы назвать пуйло пуйлом, зелена шмаркля говорила по телефону стоя на коленях = геройская сдержанность!Источник: https://censor.net.ua/n3141930
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Зачетньій троллинг от американцев)))
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и опять приходит на ум Израиль - а что бы они сделали в аналогичной ситуации? слово "сдержанность" - это не про них
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Израиль молча сдерживается когда турки купили у Раши С400
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ВСУ выполняет приказы, а клоун проявил себя как сцикло, что в принципе не удивительно.
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совершенно верно, Петя в этой ситуации вел себя как клоун и сцикло одновременно.
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Унылый зебильный троль выгораживает своего хозяина клоуна, мерзкие животные...
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сцыкливость и бездарность назвать сдержанностью , это не к хорошему.
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