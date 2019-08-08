 Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем

Про це заявили в посольстві США в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, внаслідок якої 6 серпня загинули 4 українських військовослужбовців під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту. Такий підхід заслуговує на повну підтримку "нормандської четвірки", включаючи Росію. Росія могла б виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили", - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.
Отоді переможем, а помирати за Україну не потрібно, потрібно залишатись живими!
СЛАВА ВОЇНАМ, ЯКІ ВІДДАЛИ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!!!!
ПОБРАТИМИ!!!
ВІДОМСТІТЬ ЗА НИХ,(бо на зелебенських надії нема, вони стримані і сміливі((().
шо аж померкло все перед его храбростью...
даже ***** отзвонился и попросил - за шо и был ****** послан....
Ердоган - Зеленському: місця на всі браслети не вистачить!
Петро під мухою навіть забувся зняти колпачки з лінз, коли робив серьозний вид у комуфляжі 80го розміру.
а на етого можна - чисто отчитать клована, шо бы место знал.
Денис Казанський
@den_kazansky
В РФ, на территории которой нет боевых действий, за месяц: пожар на "Лошарике", взрыв на военных складах в Ачинске, взрыв на полигоне МВФ под Северодвинском. Всего 17 погибших. Для сравнения ВСУ потеряли на Донбассе за июль 14 человек погибшими.
ЗЕБЕня, этот узелок в нашей памяти на тебе прочно завязан
...
Ну да, вместо того, чтобы назвать пуйло пуйлом, зелена шмаркля говорила по телефону стоя на коленях = геройская сдержанность!Источник: https://censor.net.ua/n3141930