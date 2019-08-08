 У Росії керівника фонду "Життя без наркотиків" госпіталізували з отруєнням наркотиками

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Комиинформ", про це повідомили в пресслужбі МВС РФ по Республіці Комі.
Громадський працівник, 1981 року народження, був доставлений в медзаклад з інтоксикацією від споживання синтетичних наркотиків.
"Встановлено, що 37-річний сиктивкарець, вживши наркотик, зазнав сильної інтоксикації, з якою його доставили до медичного закладу для надання медичної допомоги", - повідомили у відомстві.
За немедичне споживання наркотичних засобів щодо громадського працівника було складено адміністративний матеріал за статтею 20.20 Кодексу Російської Федерації про адміністративну відповідальність та призначено покарання у вигляді адміністративного арешту на чотири доби.
Попы е..т детей...
Судьи продают Закон...
Суета сует...
Было..есть...и будет...
совковый принцип-"кто что охраняет,тот то и ворует"
начальник отдела по борьбе с наркотиками
уже четвертый год не может соскочить с этой должности...
Как пишет Telegram-канал Mash, по сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса. Там находится Государственный центральный ракетный полигон ВМФ "Ненокса". Около него находится ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.
Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе. Датчики сработали в соседнем Северодвинске - на повышенные показатели отозвалась автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Позднее появилась информация, что уровень радиации пришел в норму.
https://antikor.com.ua/articles/320261-**********************************************************
http://agrimpasa.com/pod-arxangelskom-vzorvalsya-poligon-dlya-ispytaniya-ballisticheskix-raket-dlya-atomok-mnozhestvo-postradavshix-prevyshen-radiacionnyj-fon-podrobnosti/
На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях после того, как те взяли в плен и насиловали в течение трех дней группой женщину - супругу одного из наемников.
Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал российский наемник из Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн.
Он отметил, что женщина исчезла, когда отправилась к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину. Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор поста намекнул, что те уже мертвы и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, подразумевая канализацию.
Смеялся до слёз.
Натуральное надо потреблять - ну там кокс или герыч!