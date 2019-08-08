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Все про:наркотики (806) громадські організації (62) Росія (19279)

 У Росії керівника фонду "Життя без наркотиків" госпіталізували з отруєнням наркотиками

У російському місті Сиктивкар керівника громадської організації "Життя без наркотиків" госпіталізовано з отруєнням синтетичними наркотиками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Комиинформ", про це повідомили в пресслужбі МВС РФ по Республіці Комі.

Громадський працівник, 1981 року народження, був доставлений в медзаклад з інтоксикацією від споживання синтетичних наркотиків.

"Встановлено, що 37-річний сиктивкарець, вживши наркотик, зазнав сильної інтоксикації, з якою його доставили до медичного закладу для надання медичної допомоги", - повідомили у відомстві.

За немедичне споживання наркотичних засобів щодо громадського працівника було складено адміністративний матеріал за статтею 20.20 Кодексу Російської Федерації про адміністративну відповідальність та призначено покарання у вигляді адміністративного арешту на чотири доби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Те, що отруїли місцеві менти, я відкидаю - вони були шоковані більше за мене", - Навальний про свою госпіталізацію. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141929
 
   
 Топ коментарі
 
а вот любовный треугольник...

На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях после того, как те взяли в плен и насиловали в течение трех дней группой женщину - супругу одного из наемников.

Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал российский наемник из Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн.

Он отметил, что женщина исчезла, когда отправилась к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину. Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор поста намекнул, что те уже мертвы и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, подразумевая канализацию.
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***
начальник отдела по борьбе с наркотиками
уже четвертый год не может соскочить с этой должности...
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Аналізи цей борцун теж здавав лише у корєша в клініці?
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пердимоноколь ***********************************************************
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Пропадает как раз Украина, причем стремительно. Ты этого не видишь, великий слепой? С Рашкой все нормально.
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таки пропадает Мы их окрестили, мы их и отпевать будем.
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Смешно. Россию, крестил русский князь Владимир. До появления Украины еще 1000 з гаком лет было. Прошло 28 лет, а уже отпевать надо Украинушку.((((
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Киевский князь -это раз. Москва не имеет никакого отношения к Киевской Руси, кроме как , что её основал ещё один киевский князь
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С чем боролся...на то и напоролся!)))
Попы е..т детей...
Судьи продают Закон...

Суета сует...
Было..есть...и будет...
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Лохотронщики подтянулись. Петя на фишинговые сайты перешел?)
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ну а шо тут нового?
совковый принцип-"кто что охраняет,тот то и ворует"
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***
начальник отдела по борьбе с наркотиками
уже четвертый год не может соскочить с этой должности...
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В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали.

Как пишет Telegram-канал Mash, по сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса. Там находится Государственный центральный ракетный полигон ВМФ "Ненокса". Около него находится ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе. Датчики сработали в соседнем Северодвинске - на повышенные показатели отозвалась автоматизированная система контроля радиационной обстановки. Позднее появилась информация, что уровень радиации пришел в норму.
https://antikor.com.ua/articles/320261-**********************************************************
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Выничегонепонимаете! Чтобы бороться с наркотиками надо побороть их в себе, а значит стать наркоманом! ))))))))))
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а в медвытрезвителе №2 Москвы - содержитсяВ России руководителя фонда "Жизнь без наркотиков" госпитализировали с отравлением наркотиками - Цензор.НЕТ 4377 председатель Общества борьбы за трезвость,
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Оригінально вони борються з наркотою: "зжер наркотики - значить знищив проблему!"
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Он их уничтожал, рискуя собственной жизнью.
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ага, він проти синтетичної наркоти, а не натуральної
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а вот любовный треугольник...

На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях после того, как те взяли в плен и насиловали в течение трех дней группой женщину - супругу одного из наемников.

Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал российский наемник из Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн.

Он отметил, что женщина исчезла, когда отправилась к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину. Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор поста намекнул, что те уже мертвы и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, подразумевая канализацию.
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Обдроченцы! Впопучленцы! Обконченцы! Как их только не называют. Но всё-равно - их чёрной сути эти слова не в состоянии передать!
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Подсыпали, чтобы не ухудшал показатели спроса и не мешал отечественному рынку, и так переживающему трудные времена импортозамещения.
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Ну деньги выделяются на борьбу, нахрена их на каких-то непонятных наркоманов тратить!!! У Росії керівника фонду "Життя без наркотиків" госпіталізували з отруєнням наркотиками - Цензор.НЕТ 1786
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Это самый лучший новостной пост "цензора" за месяц.
Смеялся до слёз.
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ну так врага надо знать в лицо, чтобы бороться с ним
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Вот она, синтетика, до чего доводит!
Натуральное надо потреблять - ну там кокс или герыч!
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