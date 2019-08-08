 У Росії керівника фонду "Життя без наркотиків" госпіталізували з отруєнням наркотиками

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Комиинформ", про це повідомили в пресслужбі МВС РФ по Республіці Комі.

Громадський працівник, 1981 року народження, був доставлений в медзаклад з інтоксикацією від споживання синтетичних наркотиків.

"Встановлено, що 37-річний сиктивкарець, вживши наркотик, зазнав сильної інтоксикації, з якою його доставили до медичного закладу для надання медичної допомоги", - повідомили у відомстві.

За немедичне споживання наркотичних засобів щодо громадського працівника було складено адміністративний матеріал за статтею 20.20 Кодексу Російської Федерації про адміністративну відповідальність та призначено покарання у вигляді адміністративного арешту на чотири доби.

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