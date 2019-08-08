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 Політика України
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 Суд залишив під вартою обвинувачених у теракті біля харківського Палацу спорту

Харківський апеляційний суд закрив провадження за апеляційною скаргою обвинувачених у теракті біля Палацу спорту, а також одного із захисників на ухвалу суду першої інстанції про відмову змінити запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційне провадження за їхніми скаргами закрито, обвинувачені залишаються під вартою", - повідомили в пресслужбі Харківського апеляційного суду.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Раніше Харківський апеляційний суд на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 8 серпня 2019 року відбудеться розгляд апеляційних скарг обвинувачених у справі про терористичний акт біля Палацу Спорту в Харкові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141926
 
   
 Топ коментарі
 
вони не гірші, вони карні злочинці. вони терористи, а таких люблять тільки в твоїй країні===клятому кацабостані.
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дєд! ти нє в трендє! У нас "нові ліца" при власті - всьо розвернулось, тепер правий сєктор - врагі народа
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неподобство!!! За шо їх хунта мордуйє в застєках подвалов???
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Что-то сегодня в Харькове непоследовательны. Сепаратистку Аллу Сиренко отпустили, а этих ребят - нет. Чем они хуже?
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вони не гірші, вони карні злочинці. вони терористи, а таких ******* тільки в твоїй країні===клятому кацабостані.
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дєд! ти нє в трендє! У нас "нові ліца" при власті - всьо розвернулось, тепер правий сєктор - врагі народа
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мнє нє хотєлось, но хвакти вєщь упрямая
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міраж він дуже схожий на реальність, особливо якщо людину сушить.
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ага, перша реакція на смертельний діагноз - отріцанійє
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міраж отрицаєте ви, я настаиваю, що перед вами саме міраж.
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нє, це сьодні суд в харкавє не признав вибухівку і гранати, бо вони не взривались, і відео, бо його нема в ютюбі, та випустив сіпаратістку на свободу, повністю виправдавши ту. Тепер вона має право потребувати компенсацію за незаконний арешт. Україна вмирайє, третя стадія раку - метастази сєпаратізьма вразили 73% організьма. Мову відібрало на 73%. Оттакий діагноз
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я теж стурбований діями суддів, не м енше вашого, але суд повинен будуватись не наемоціях. як можна признати те, чого немає? прочитайте свій пост!!!
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ми живьом в новой странє - тепер сіпаратіст це той, хто за отдєлєнійє от савєцкого саюза!!! 73% поголов'я стада так рєшило, ізбрав ЗЄ! в пріЗЄдєнти!!!
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Почитай всю статью, а не только название.

В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек.Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.Источник:https://censor.net.ua/n3141926
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А в результате действий таких аллочек (бэллочек) погибло уже 13 тыс. человек.
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тіпа, нада було мирно здатись ***** владіміровічу
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та хоть би стрельнули із ружжа в сторону лугандона
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неподобство!!! За шо їх хунта мордуйє в застєках подвалов???
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А что так? Надо сообщить Портнову, чтобы вытащил ребят!
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