 Восени в Херсоні планується проведення фестивалю "КримФест", у межах якого обговорюватимуться перспективи деокупації Криму, - голова ОДА Гусєв

"Українці, чи вони є кримськими татарами, чи етнічними українцями, які переїхали з Криму на територію Херсонської області, є нашими рідними українцями. І вони мають почуватися як удома. Ми вже домовилися з представником президента в АРК, говорили з деякими громадськими організаціями та кримськими татарами, що восени цього року, орієнтовно в жовтні, проведемо фестиваль "КримФест" у Херсоні", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Гусєв зазначив, що цей фестиваль передбачає як культурну складову, так і круглий стіл або конференцію, на якій планується обговорити проблеми та перспективи деокупації Криму.
"Також я очікую, що кримські татари для нас підготують свою культурну програму. Уже сформовано оргкомітет, він засідає, є ідеї, і сподіваюся, що "КримФест" стане знаковим для України фестивалем", - наголосив він.
1. выгнать к херам всех кого завезли после оккупации.
2. убрать мусор и востановить повреждения которые они с собой принесли.
нужно проработать программу по которой эти самые завездуны будут разгребать этот мусор и ремонтировать повреждения в обмен на билет домой.
И если Донбасс вполне реально вернуть под юрисдикцию украинских властей (путлеру он просто не нужен), то с Крымом всё куда сложнее. И по факту на данный момент разговоры о каких-то мероприятиях в Крыму - это обсуждение освоения марсианских территорий.