 Восени в Херсоні планується проведення фестивалю "КримФест", у межах якого обговорюватимуться перспективи деокупації Криму, - голова ОДА Гусєв

"Українці, чи вони є кримськими татарами, чи етнічними українцями, які переїхали з Криму на територію Херсонської області, є нашими рідними українцями. І вони мають почуватися як удома. Ми вже домовилися з представником президента в АРК, говорили з деякими громадськими організаціями та кримськими татарами, що восени цього року, орієнтовно в жовтні, проведемо фестиваль "КримФест" у Херсоні", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Гусєв зазначив, що цей фестиваль передбачає як культурну складову, так і круглий стіл або конференцію, на якій планується обговорити проблеми та перспективи деокупації Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це треба вміти так розвести президента": новий глава Херсонщини Гусєв раніше розповідав про загрозу популізму Зеленського і про симпатії до нього Кремля. ВIДЕО

"Також я очікую, що кримські татари для нас підготують свою культурну програму. Уже сформовано оргкомітет, він засідає, є ідеї, і сподіваюся, що "КримФест" стане знаковим для України фестивалем", - наголосив він.