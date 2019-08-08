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Все про:Крим (7267) Херсон (257) деокупація (325) Гусєв Юрій (3)

 Восени в Херсоні планується проведення фестивалю "КримФест", у межах якого обговорюватимуться перспективи деокупації Криму, - голова ОДА Гусєв

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв повідомив, що восени 2019 року в Херсоні планується проведення фестивалю "КримФест", у межах якого обговорюватимуться, зокрема, проблеми та перспективи деокупації Криму.

"Українці, чи вони є кримськими татарами, чи етнічними українцями, які переїхали з Криму на територію Херсонської області, є нашими рідними українцями. І вони мають почуватися як удома. Ми вже домовилися з представником президента в АРК, говорили з деякими громадськими організаціями та кримськими татарами, що восени цього року, орієнтовно в жовтні, проведемо фестиваль "КримФест" у Херсоні", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Гусєв зазначив, що цей фестиваль передбачає як культурну складову, так і круглий стіл або конференцію, на якій планується обговорити проблеми та перспективи деокупації Криму.

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"Також я очікую, що кримські татари для нас підготують свою культурну програму. Уже сформовано оргкомітет, він засідає, є ідеї, і сподіваюся, що "КримФест" стане знаковим для України фестивалем", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141924
 
 
 Топ коментарі
 
95 квартал тоскует о саоих квартирах в Крыму?
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шо обсуждать..? кацапы его не отдадут, а силой забрать не можем..
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Перспективы ноль, очередной сабантуй за бюджетные средства
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шо обсуждать..? кацапы его не отдадут, а силой забрать не можем..
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95 квартал тоскует о саоих квартирах в Крыму?
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после деокупации у нас будет 2 проблемы:
1. выгнать к херам всех кого завезли после оккупации.
2. убрать мусор и востановить повреждения которые они с собой принесли.

нужно проработать программу по которой эти самые завездуны будут разгребать этот мусор и ремонтировать повреждения в обмен на билет домой.
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Сначала надо деоккупировать. Это пункт номер ноль.
И если Донбасс вполне реально вернуть под юрисдикцию украинских властей (путлеру он просто не нужен), то с Крымом всё куда сложнее. И по факту на данный момент разговоры о каких-то мероприятиях в Крыму - это обсуждение освоения марсианских территорий.
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не согласен. у нас все делается с опозданием на годы, пора бы уже начать действовать на опережение и начать уже учится у врага которого ты в двери а он в окно. не можем наступать-укрепляем оборону. не можем устраивать торговую войну, устраиваем судебную, бить там где открыто и быть готовым ударить там где откроется.
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