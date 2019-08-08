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Все про:смерть (3484) військовослужбовці (2481) дезертирство (148) Ковель (7)

 Обвинувачений у дезертирстві військовий із Ковеля вчинив самогубство, не дочекавшись суду

У Ковелі без ознак життя виявили інженера озброєння і військової частини, якого мали судити за самовільне залишення служби в умовах особливого періоду.

Про смерть солдата свідчить довідка, яку в суд надав командир частини, де служив військовий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Район.Ковель".

У постанові Ковельського міськрайонного суду від 2 серпня зазначено, що суд розглянув справу від військової прокуратури Луцького гарнізону про притягнення до адміністративної відповідальності 38-річного ковельчанина, який служив інженером озброєння і військової частини А2042.

Прокуратура звинувачувала його за ч. 4 ст. 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (самовільне залишення військової частини або місця служби, вчинене в умовах особливого періоду), що тягне за собою накладення штрафу від 2465 до 4845 грн або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.

Однак до суду також надійшла довідка-доповідь командира військової частини А2042 від 26 липня 2019 року, в якій ідеться, що службовець був виявлений без ознак життя.

У зв’язку з цим суддя закрив провадження у справі.

За яких обставин чоловіка знайшли мертвим та яка причина його смерті - у судовій ухвалі не вказується.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Солдат-строковик 14-ї ОМБр Артем Григоренко зі зброєю самовільно залишив місце несення служби, - прес-служба бригади. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141921
 
 
 Топ коментарі
 
"...влечет наложение штрафа от 2465 до 4845 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток..." - и из-за этой херни суицид??? шо за бредотня????
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Цензор - хто у вас заголовки придумує? В статті - ні слова про самогубство..
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инженер вооружения части -- солдат (рядовой) ? так бывает?
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"...влечет наложение штрафа от 2465 до 4845 грн или арест с содержанием на гауптвахте на срок от семи до десяти суток..." - и из-за этой херни суицид??? шо за бредотня????
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возможно, самовольное оставление не причина суицида, а следствие еще чего-то, посерьезней, из-за чего и покончил с собой в дальнейшем.
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Одне з двох: або "суїцид честі" (як в Waffen SS), або там не все так просто.
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Цензор - хто у вас заголовки придумує? В статті - ні слова про самогубство..
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инженер вооружения части -- солдат (рядовой) ? так бывает?
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Только у "шандарахнутых на голову, "пиджаков", которые тут пишут статьи... Инженер - офицерская должность. Даже зампотех роты - и то должность старшего лейтенанта, с высшим инженерным, образованием... А в/ч - это, минимум, "отдельный батальон". А это, минимум, "вилка" - "капитан -майор"...
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Журналісти зробили висновки про суїцид на підставі чого? В Ухвалі суду не йдеться про жодну причину смерті.
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Пишут всякий бред, ума нет. И это при существующей военной прокуратуре, что бует когда самовольщиками займутся граждаские следаки и суды?
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Педро-головнокомандувач аж на Мальдіви літав під час особливого періоду і нічо, не кашляє )))
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