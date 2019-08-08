 Цього року за стандартами НУШ навчатиметься 1 млн дітей, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Минулого вересня уряд Гройсмана дав старт реформі Нова українська школа. Близько 500 тис. першачків почали навчання за новими стандартами, у нових класах, за новими підручниками. Цього року навчатися в НУШ буде вже понад 1 млн дітей", - йдеться в повідомленні.

Також прем'єр повідомив, що в розвиток НУШ інвестовано 7 млрд грн, а 105 тисяч учителів уже підвищили свою кваліфікацію.

НУШ - це довгострокова реформа Міністерства освіти і науки (МОН), спрямована на зміну середньої освіти в Україні.

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