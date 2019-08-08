 Цього року за стандартами НУШ навчатиметься 1 млн дітей, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Минулого вересня уряд Гройсмана дав старт реформі Нова українська школа. Близько 500 тис. першачків почали навчання за новими стандартами, у нових класах, за новими підручниками. Цього року навчатися в НУШ буде вже понад 1 млн дітей", - йдеться в повідомленні.
Також прем'єр повідомив, що в розвиток НУШ інвестовано 7 млрд грн, а 105 тисяч учителів уже підвищили свою кваліфікацію.
НУШ - це довгострокова реформа Міністерства освіти і науки (МОН), спрямована на зміну середньої освіти в Україні.
Каким боком Гройсман к учебным программам в школе?
Он их писал или разрабатывал???
Винницкий болтун достал!
https://censor.net.ua/news/3141934/2_cheloveka_pogibli_4_raneny_pri_ispytanii_raketnogo_dvigatelya_v_rossiiИсточник: https://censor.net.ua/n3141934
і тут повгна торба. в заяві з однієї фрази... зажмуртесь---чотири помилки!!!!!!
а в мій час, по старім добрим програмам, коли піхва і член не малювалась у підручнику для третього класу, кожен вчитель, навіть фізик був взірцем грамотності.
коза, привязанная к колышку, лучше восьмиклассника понимает, что такое радиус.