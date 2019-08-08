 Восени Рада може ухвалити закон про концесію, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Зазначається, що за прогнозами Зеленського, восени буде ухвалено закон про концесії, який дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором і приватними компаніями.
"Будемо дуже раді бачити турецькі компанії як надійних партнерів у всіх наших проєктах. Заходьте зі своїм капіталом, своїм досвідом, своїми технологіями", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, в квітні 2018 року Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №8125 "Про концесію", який передбачає можливість застосування концесії в будь-якій сфері господарської діяльності та впроваджує прозору процедуру ухвалення рішення про вибір концесіонера.
Торчка не отпускает!!!
левою рукою
я веду беседу!))))))))
Шо его так долго торкает...и не отпускает
Может тогда ЗЕфунтики начнут строить логические цепочки....))))
я вас спитав чому оте ьля - вам не відповідає? а ви мені про курси тулите? ви якийсь нелогічний зефунтік? чи шо?
спрячешься за Третий Майдан ?
з тими , де з'являється слово кОзак і Україна, говорити в адекваті неможливо. щоб не втрачати свій час і не нервувати їх краще відразу посилати нах.
що зробив ваш сраний пеця, щоб я відчув гордість за своє життя:??
тогмас, безвіз мене нге цікавить, у мене посвідка на проживання в сша.
бути васалом грека замість кацапа--мало чим відрізняється в церковному житті.
Тому що ви зебіли, не інакше?
ЗЕ должен предложить немцам и итальянцам участие в экономике Украины.
и скрыш налогов на 186 миллионов гривень.
31 июля в 10:51 ·
Доброго ранку, Володимир Зеленський, Arsen Avakov, Svitlana Shatalova, Олег Бех, Слуга Народу - Сергій Колебошин - Округ 140,Сергій Колебошин
Нагадуємо, турецько-арабський #елеватор ТОВ #Агро_Долина у смт#Великодолинське Одеської області ПІВРОКУ ПРАЦЮЄ ПОПРИ ЗАБОРОНУ СУДУ. Нагадаємо, рішення суду від 5 жовтня 2018 р. та апеляція від 12 лютого 2019 р., згідно якої суд постановив залишити рішення в силі. Проте, незважаючи на постанову та плюючи на закон, порушники 5-й рік поспіль влаштовують мешканцям селища пекло на землі.
Сьогодні ви можете переглянути, як зустрів ранок 4-річний хлопчик, який за своє життя не мав нагоди зрозуміти, що означають слова ТИША І СПОКІЙ.
Президенте, просимо на 70-му дні вашої праці в якості Верховного Слуги НАРОДУ УКРАЇНИ зглянутись та допомогти громадянам побачити,що СУД, ПРАВО та ЗАКОН в оновленій вами Україні - не пусті слова!
Вопрос в том, кто его напишет.
Портнов или кто ?