EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  4253  69
Все про:бізнес (340) ВР (5299) Зеленський (2346) концесія (12) Туреччина (892)

 Восени Рада може ухвалити закон про концесію, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час бізнес-форуму в турецькому Стамбулі висловив надію, що восени український парламент ухвалить закон про концесію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зазначається, що за прогнозами Зеленського, восени буде ухвалено закон про концесії, який дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором і приватними компаніями.

"Будемо дуже раді бачити турецькі компанії як надійних партнерів у всіх наших проєктах. Заходьте зі своїм капіталом, своїм досвідом, своїми технологіями", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в квітні 2018 року Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №8125 "Про концесію", який передбачає можливість застосування концесії в будь-якій сфері господарської діяльності та впроваджує прозору процедуру ухвалення рішення про вибір концесіонера.

Читайте також: За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141915
 
   
 Топ коментарі
 
Заберите у него наркотики...
Торчка не отпускает!!!
 показати весь коментар
 
Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-обіцянки. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
 показати весь коментар
 
Шо оно употребило?
Шо его так долго торкает...и не отпускает
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Заберите у него наркотики...
Торчка не отпускает!!!
 показати весь коментар
 
 
Тихо сам с собою
левою рукою
я веду беседу!))))))))
 показати весь коментар
 
Наверное что-то охрененное ЗЕ сказал, если тут слет *********** образовался. Гы.
 показати весь коментар
 
 
А хто ж його відпустить? Він Хазяїну (своєму) Україну в концесію здає. Поки не здасть, ніхто і ніщо не відпустить.
 показати весь коментар
 
 
эк его на базар в турции пробило-то! кальян штоле подменили?
 показати весь коментар
 
 
Шо оно употребило?
Шо его так долго торкает...и не отпускает
 показати весь коментар
 
 
Главное что бы оно вам ответило осенью курсом под 40...
Может тогда ЗЕфунтики начнут строить логические цепочки....))))
 показати весь коментар
 
ви мабуть дуже молодий, хоч і Платонич - ми переживали зарплату і ціни і в мільонах. Так, що курс в 40 чи 100 для нас немає значення.
я вас спитав чому оте ьля - вам не відповідає? а ви мені про курси тулите? ви якийсь нелогічний зефунтік? чи шо?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ИМПИЧМЕНТ
 показати весь коментар
 
 
надо поглядеть.но ход мысли правильный.
 показати весь коментар
 
 
шо ты "за" ?

спрячешься за Третий Майдан ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-обіцянки. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
 показати весь коментар
 
 
по каким конкретно показателям и направлениям ?
 показати весь коментар
 
 
я вірю в те, що у порохоботів є частка людей, які скажемо так, не бажають лиха Україні, але вони мені нагадують кацапів.
з тими , де з'являється слово кОзак і Україна, говорити в адекваті неможливо. щоб не втрачати свій час і не нервувати їх краще відразу посилати нах.
що зробив ваш сраний пеця, щоб я відчув гордість за своє життя:??
тогмас, безвіз мене нге цікавить, у мене посвідка на проживання в сша.
 показати весь коментар
 
 
Якщо "тогмас, безвіз" тебе не цікавлять, то ти не українець, а манкурт.
 показати весь коментар
 
я,синку ,досить самодостатній, і можу поїхати в любу країну, заплативши візовий збір, це цікаво ніщебродам, які навіть звалити по нормальному не можуть, а в цьому і заслуга твого кумира є.
бути васалом грека замість кацапа--мало чим відрізняється в церковному житті.
 показати весь коментар
 
 
Так,так,так програма вырисовывается. Землю,телегрвф.почту,банки продать что не продается в концесию.А может его самого продать?
 показати весь коментар
 
 
Ты прав никто не купит.Может обменять?
 показати весь коментар
 
 
зебіли, якщо ваш клоун нікому не потрібен - нафіга за нього галасували і нині топите?

Тому що ви зебіли, не інакше?
 показати весь коментар
 
Мы не за зелю голосовали но против мародера А зелю не топим а пытаемся повлиять на его неадекватное поведение. Нармальные голосуют за програму. Мы этому только учимся и по ходу локшину с ушей сбрасываем.
 показати весь коментар
 
Порохососы льют дерьмо себе на голову автоматически в каждой новости о Зеленском.
 показати весь коментар
 
 
зелупы в аналогичной ситуации просто начинают рукоблудить от Щастья
 показати весь коментар
 
 
"В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить." (с)
 показати весь коментар
 
 
Турки пользуются немецкими и итальянскими технологиями.
ЗЕ должен предложить немцам и итальянцам участие в экономике Украины.
 показати весь коментар
 
 
кто не знает истории может не понимать шо такое концессия - все развитые страны делали это или в своих колониях или после их независимости колоний - это цивилизованный грабеж и вывоз сырья - как такое можно предлагать у нас в Украине - мы шо чья то колония?
 показати весь коментар
 
 
а шо 28 лет происходило как-то иначе ? чем тебе хуже шо денег заработает иностранец а не порошенко ??? Я знаю чем лучше, иностранец УПЛАТИТ налоги
 показати весь коментар
 
 
а иностранец этот Коломойский Игорь Валерьевич
 показати весь коментар
 
 
не рошеноврун, коломойше тихо бы передали, без объявлений в Турции, ты ж мне не напомнишь в какой стране мародер вслух объявил про отжим полтавских газовых месторождений ???
 показати весь коментар
 
Зеленский Украл из бюджета Украины 41 миллион долларов

и скрыш налогов на 186 миллионов гривень.
 показати весь коментар
 
 
ну, так чего ты тут срешь щоколадом ??? бегом в ГБР доказательства и нам документы по открытому делу, страна должна знать своих героев !!! будешь красавчиком)) а пока кучка сгнившего вонючего рошена)
 показати весь коментар
 
Вот это и надо обсуждать кто из них хуже и почему. А то выхдит як про ти очи шо купували.
 показати весь коментар
 
Рада Громадської Безпеки
31 июля в 10:51 ·

Доброго ранку, Володимир Зеленський, Arsen Avakov, Svitlana Shatalova, Олег Бех, Слуга Народу - Сергій Колебошин - Округ 140,Сергій Колебошин
Нагадуємо, турецько-арабський #елеватор ТОВ #Агро_Долина у смт#Великодолинське Одеської області ПІВРОКУ ПРАЦЮЄ ПОПРИ ЗАБОРОНУ СУДУ. Нагадаємо, рішення суду від 5 жовтня 2018 р. та апеляція від 12 лютого 2019 р., згідно якої суд постановив залишити рішення в силі. Проте, незважаючи на постанову та плюючи на закон, порушники 5-й рік поспіль влаштовують мешканцям селища пекло на землі.

Сьогодні ви можете переглянути, як зустрів ранок 4-річний хлопчик, який за своє життя не мав нагоди зрозуміти, що означають слова ТИША І СПОКІЙ.
Президенте, просимо на 70-му дні вашої праці в якості Верховного Слуги НАРОДУ УКРАЇНИ зглянутись та допомогти громадянам побачити,що СУД, ПРАВО та ЗАКОН в оновленій вами Україні - не пусті слова!
 показати весь коментар
 
Ура!!!! Становимся полноправными изгоями цивилизованного мира. Продадут землю и сдадут в длительную концессию трансам. Пиз..ц .туши огни.
 показати весь коментар
 
землю ж можно только косюкам скупать ??? тебя ж это устраивает ???
 показати весь коментар
 
 
Ну, скажем, Турція славиться своїми товарами, але ж турки самі підняли своє виробництво. Ясно, що у Турції ніколи не було совдепії, яка повбивала все економічно доцільне не тільки в країні, а й в головах, тому у турків бізнес спадковий, ще від дідів. А в Україні від дідів лише древні перемоги. Якийсь шлях африканського лося тут обирається. Можна ще подати у відставку, як нема чого робити. Хоча ще не осінь, але в боротьбі більш економічно розвинутої країни з менш економічною завжди виграє більш розвинута економіка, якщо недорозвинута країна не має якихось переваг. Наприклад, для чого туркам відкривати якийсь бізнес в Україні, якщо в них свого товару безліч - вони просто привезуть тонами. А в Україні бізнес у українців відберуть.
 показати весь коментар
 
Зеленский - молодец! Я бы на его месте делал то же самое.
 показати весь коментар
 
 
Так усиленно тренируйся и может через пару лет сможешь сыграть Баха ху..м Восени Рада може ухвалити закон про концесію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5796
 показати весь коментар
 
Концессия должна быть с чёткими правилами возврата и только "с нуля"+нерентабельные предприятия.Тогда это работает на державу.В противном случае-это новый олигархат.
 показати весь коментар
 
 
То, что Рада примет любой закон - сомнений вообще никаких нет.

Вопрос в том, кто его напишет.

Портнов или кто ?
 показати весь коментар
 
 
Наконец-то будут приниматься нужные для страны и экономики законы, а не симулякры типа переименования улиц и городов
 показати весь коментар
 
 
для неадекватных порохоботов и иже с ними: "... в апреле 2018 года Рада приняла в первом чтении законопроект №8125 "О концессии", предусматривающий возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности и внедряющий прозрачную процедуру принятия решения о выборе концессионера"

 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору