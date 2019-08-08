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 Найманці РФ на Донбасі відпрацьовують наступальні дії, - ГУР

Найманці РФ на Донбасі проводять інтенсивні навчання з підготовки наступальних дій.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, попри заяви керівництва Росії та підконтрольних йому російських окупаційних адміністрацій про готовність мирного врегулювання збройного конфлікту на Сході України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки за наступальною тематикою. Зокрема, з 5 серпня ц.р. розпочато навчання ротних тактичних груп російських окупаційних військ на бойових машинах піхоти, посилених танками та артилерією, під час яких відпрацьовуються питання подолання (форсування) водних перешкод на тактичному фоні з етапом бойової стрільби. Російське командування планує завершити зазначені заходи підготовки до кінця поточного місяця", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Від початку доби найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів поблизу Богданівки, Водяного та Новотроїцького, - Міноборони. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141912
 
 
 Топ коментарі
 
Нашему Гавнокомандующему нужно СРОЧНО отработать с ЗЕнштабом новую стратегию отступления наших воск и ускорение работ по разминированию и ремонту мостов на линии соприкосновения!!! И режим тишины не нарушать ни в коем случае!!!!
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Дякуємо Зе за перемир'я!
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А шо наш ГОВНОкомандующий не извинился перед жителями Домбабве на коленях?)))
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Здорово буде коли будуть підтягнуті резеври до лінії фронту, щоб зустріти кінжальним вогнем ротні тактичні групи ворога на другій та третій лінії оборони! Здорово буде якщо Генштаб перестане проводити ідіотські навчання і почне відпрацьовувати знищення танкових та механізованих колон терористів гарматами МТ-12 з керованими протитанковими снарядами Стугна!
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російськи терористи завжди використовують одну й ту саму тактику - масований прорив великим танковими та механізованими колонами, як в Грузії в 2008 році, коли танкова колона розтягнулась на 200км. Це тактика відома з часів СРСР - починається наступ по кільком напрямкам, там де наступ йде найбільш вдало, туди перекидаються всі резерви і артилерія і розвивається наступ. Плюси такої тактики - не потрібно нічого передбачувати і планувати, колони здійснюють прорив кожна на своєму напрямку і навіть якщо передові підрозділи зустрічають шалений опір, якась колона все одно прорветься і там можна буде розвинути наступ і зайняти панівні висоти на яких миттєво ставиться артилерія і далі вже починається знищення підрозділів супротивника ефективним артилерійським вогнем з панівних висот і охоплення лінії оборони супротивника з флангів для організації котлів. Тому Генштаб ЗСУ має переграти путінських терористів стратегічно - затягнути колони ворога в підготовлений мішок, де на панівних висотах вже буде артилерія ЗСУ, яка буде розстрілювати ворога як в тирі. В результаті операції ворог має втягнутись в прорив сам в потрібному нам напрямку, в якому ворог буде знищений повністю і отримає страшні втрати і далі продовжувати війну путіну буде невігдіно бо кожна новина з Донбасу буде нагадувати про страшні втрати та страшні події тотального розгрому!
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Раз РФ таких не обученных присылает, то самое время вдарить сейчас ,пока не научились.
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А ЗеШтаб відпрацьовує тим часом звонки Путіну, сама страшна зброя після памперсів (не путати з броніжелетами)
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Нашему Гавнокомандующему нужно СРОЧНО отработать с ЗЕнштабом новую стратегию отступления наших воск и ускорение работ по разминированию и ремонту мостов на линии соприкосновения!!! И режим тишины не нарушать ни в коем случае!!!!
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Там тільки тебе не вистачає на білому бойовому дивані.
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Як у фентезійній прозі: першими лавами підуть гобліни (на м'ясо), а за ними орки.
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Мабуть штурмують фанерний Рейхстаг. На Берлін.
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Да пусть наступают, закончится цирк с перемириями, может наконец до ватноголових дойдет что никакие перемирия невозможни с рашкой
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а у хомчака перемирие не будите его правдой
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А шо наш ГОВНОкомандующий не извинился перед жителями Домбабве на коленях?)))
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Бравые солдаты днр продвигаются вперед - на Киев !
Спасибо президенту зеленскому !
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Скоро этому плавнокомандующему инцинденту Украины будет елка
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уже один до Лондона дошел..велкам ту хелл!!!
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Задабривание орков перемириями и соблюдением так званых минских договорняков держа лавровую ветвь в клюве только раздрачивает этих ублюдков к нападению и убийствам
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Кучма создал тепличные условия для кремлёвских наёмников отработать боевую подготовку против Украины. Украинский народ ждёт от "нашей" власти хорватского сценария освобождения Донбасса, а "наша" власть уже в двадцатый раз разыгрывает для украинского народа чеченский сценарий. Кто-то оспорит? Хочу видеть.
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в сериале "слуга народа" войны нет, так что функция главнокомандующего в комплект надувного клоуна не входит.
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Зебобикам, и тем кто верит в возможность перемирия на донбассе https://www.youtube.com/watch?v=c7bVjsTKHMk
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Зелен телефоным разговором с Пуйлом его просьбой прекратить огонь, ПРОЯВИЛ СЛАБОСТЬ, теперь Путин будет знать куда ДАВИТЬ на него.
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Зеленский проявил мудрость и показал Западу готовность Украины идти на диалог. Насчет Конституции он показал педофил-нацисту Путину длинную болтяру. Вот это главное, а не то, шо он позвонил. Кремлевская гнида оказалась неудовлетворенной. Щас ему в Мацкве, 10 августа, устроят митинг и дело примет другой оборот. Рассее пестец: ее порвет неудовлетворенность кацапов.
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Да все логично, раз кто то отступает, то второй просто должен наступать.
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В каждом областном центре Украины сформировать стрелковую дивизию территориальной обороны (из добровольцев). Сборы - 2 раза в год, по 2 недели.
В каждом районном центре и городе областного подчинения - стрелковую бригаду.
Экипировка - дома, оружие и боеприпасы на складах.
Финансирование: 50% из госбюджета, 50% из бюджета громад (если в Одессе, например, убрать Труханова и перекрыть нарокотрафик и пр. то можно спокойно содержать общевойсковую армию, на эти деньги).
Вот и решение проблемы возможной агрессии нациста Путина. Это чмо сожмет свое раздолбанное очко и конкретно прижухнет.

Владимир Александрович, больше драйва! Не сцы никого, они все засранцы!.
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Для цього Кучма і Зе розміновують підходи до наших позицій.
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Не стоило ЗЕ-чуваку звонить к Кремлёвскому Чувачеллу и распускать перед ним ЗЕлёные сопли накшталт «Я вас очень прошу...» Допросился? Теперь Путин решит, шо какой же ему ещё нужен повод для наступления, если не такой ЗЕбонутый Гавнокомандующий? Просто грех не наступать. Тем более, на потуги ЗЕ-чувака забить Нормандскую стрелку Бундесы отписались, шо им некогда по стрелкам ходить, у них стройка века - «Северный Поток-2» шустрей мастырить надобно. А поціновувача грудей стареньких бабусь Макарона самого связываться с хулиганом Путиным строгая и мудрая Брижит Жановна не пустит - по жопе надаёт.
Как говоривал дідусь Панас - «Ось така ку-куйня, малята».
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Шо за бредятину ты тута накляпало, гнида рошеновская? Политически, Зеленский, все сделал совершенно правильно. Кстати, у него Липецких хвабрик, как у твоего гандона Порошенко, в Рассейке нетути.
Так шо не писти ротом, а следи за развитием событий, алень соевый.
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