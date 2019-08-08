 Найманці РФ на Донбасі відпрацьовують наступальні дії, - ГУР

Про це йдеться в повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, попри заяви керівництва Росії та підконтрольних йому російських окупаційних адміністрацій про готовність мирного врегулювання збройного конфлікту на Сході України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки за наступальною тематикою. Зокрема, з 5 серпня ц.р. розпочато навчання ротних тактичних груп російських окупаційних військ на бойових машинах піхоти, посилених танками та артилерією, під час яких відпрацьовуються питання подолання (форсування) водних перешкод на тактичному фоні з етапом бойової стрільби. Російське командування планує завершити зазначені заходи підготовки до кінця поточного місяця", - йдеться в повідомленні.
Спасибо президенту зеленскому !
В каждом районном центре и городе областного подчинения - стрелковую бригаду.
Экипировка - дома, оружие и боеприпасы на складах.
Финансирование: 50% из госбюджета, 50% из бюджета громад (если в Одессе, например, убрать Труханова и перекрыть нарокотрафик и пр. то можно спокойно содержать общевойсковую армию, на эти деньги).
Вот и решение проблемы возможной агрессии нациста Путина. Это чмо сожмет свое раздолбанное очко и конкретно прижухнет.
Владимир Александрович, больше драйва! Не сцы никого, они все засранцы!.
это наверное что бы "прекратить стрелять?"
https://censor.net.ua/video_news/3141694/naemniki_rf_ustanavlivayut_morskie_miny_vdol_poberejya_azovskogo_morya_gur_video
https://lenta.ru/news/2019/08/07/okhotnik/
Как говоривал дідусь Панас - «Ось така ку-куйня, малята».
Так шо не писти ротом, а следи за развитием событий, алень соевый.